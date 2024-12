Chung kết Rap Việt: Trấn Thành có 1 hành động lạ sau vụ lộ bụng "bé mỡ", Suboi cực slay!

Tối 14/12, song song với sức hút ở concert 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì khán giả cũng hồi hộp mong chờ vòng thi đấu quyết định ở Rap Việt mùa 4. Sau thời gian dài rèn luyện, 7dnight, GILL, Robber và DANMY, MANBO và Saabirose sẽ chứng minh tài năng, chinh phục khán giả và các ban giám khảo. Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò MC dẫn dắt, anh gây chú ý khi lần đầu xuất hiện trên sóng trực tiếp sau vụ lộ bụng "bé mỡ" ở concert 4 Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, các tiết mục của thí sinh và huấn luyện viên phát sóng trong tập Chung kết đã được quay trước đó, tối nay là ngày công bố kết quả, trao giải.

Rút kinh nghiệm từ concert, Trấn Thành diện trang phục kín đáo hơn và điểm nhất là chiếc quần kết hợp với tà váy trông rất cá tính, lạ mắt. Đặc biệt, trên sóng chương trình, nam MC gây chú ý khi liên tục có hành động dùng tay ôm để che chắn bụng. Nhiều khán giả theo dõi chương trình đã trêo ghẹo Trấn Thành có lẽ anh đã nhận ra sự tăng cân của mình nên mới có cử chỉ thế kia để tránh lộ "bụng mỡ" trên sóng.

Trấn Thành liên tục dùng tay che bụng khi xuất hiện trên sóng trực tiếp

Trấn Thành được khán giả nhận xét là có hành động này để tránh lộ "bé mỡ"

Nam MC có dấu hiệu tăng cân thấy rõ trong thời gian gần đây

Hình ảnh Trấn Thành lộ vóc dáng tròn trịa gây bão MXH sau đêm concert 4 Anh Trai Say Hi

Ngoài ra, một nhân vật chiếm trọn spotlight ở Chung kết Rap Việt chính là HLV Suboi. Nữ rapper lên đồ cá tính, điểm nhấn là đôi chân mày đặc trưng. Suboi đã có màn biểu diễn cực "cháy" phối hợp cùng học trò Saabirose. Cả hai diện trang phục hoá thân thành sói và chim ưng, cùng nhau bùng nổ khiến khán giả lẫn dàn HLV, giám khảo rần rần thích thú.

Clip: Suboi và học trò có tạo hình cực slay ở Chung kết

Suboi cực "slay", nhí nhố khi biểu diễn cùng "gà chiến" của đội Saabirose

Khung hình đọ visual của 2 mỹ nhân cá tính của Rap Việt

Chiến thuật của Suboi ở Rap Việt năm nay vướng nhiều tranh cãi

Rap Việt trở lại với sự kết hợp của 2 mùa huấn luyện viên (HLV) được yêu thích nhất gồm Karik và Suboi mùa 1, Big Daddy và Bray mùa 3. Để việc tranh giành thí sinh trở nên drama, giúp khán giả có nhiều chuyện để nói, chương trình đã thêm luật chơi mới cho vòng Chinh Phục, gồm Khóa Vàng và Lựa Chọn Đầu Tiên (First Choice) , bên cạnh Nón Vàng. Chương trình năm nay áp dụng quy luật: số phiếu khán giả chiếm 60%, trong khi điểm số từ BGK và HLV chiếm 40% còn lại. Việc khán giả là nhân tố "cầm cân nảy mực" có thể sẽ thay đổi cả cục diện gameshow.

Đặc biệt, năm nay, có đến 7 nữ rapper tham gia chương trình, tăng mạnh so với 3 mùa trước. Việc Rap Việt gia tăng số lượng chiến binh nữ được cho là để lấy thí sinh cho Em Xinh Say Hi (bản nữ của Anh Trai Say Hi ) sẽ được tổ chức trong thời gian tới.