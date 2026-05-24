Chứng khoán đứt chuỗi tăng 8 tuần, dòng tiền bắt đáy có quay lại?

Đứt mạch tăng 8 tuần, khối ngoại bán ròng hơn 6.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi VN-Index chính thức chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp. Sau giai đoạn bứt phá mạnh từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên sát 1.930 điểm, áp lực chốt lời đã gia tăng mạnh trong tuần qua, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết tuần, VN-Index giảm 44,47 điểm (2,31%) xuống còn 1.877,13 điểm. Nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng trước đó lại trở thành lực kéo giảm mạnh nhất. Bộ đôi VIC và VHM gây áp lực lớn lên VN-Index khi lấy đi tổng cộng gần 22 điểm, riêng VIC kéo giảm hơn 18 điểm. Bên cạnh đó, hàng loạt bluechip khác như GAS, BSR, GVR, HDB, TCB, MBB, CTG hay VPB cũng đồng loạt điều chỉnh.

Theo thống kê, nhóm dầu khí, điện, phân bón, hóa chất, bất động sản, khu công nghiệp, cảng biển và bán lẻ đều chịu áp lực bán mạnh. Nhiều cổ phiếu bất động sản và xây dựng như NVL, DIG, DXG giảm sâu sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Tuần qua, VN-Index thủng mốc 1.900 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm bảo hiểm và công nghệ là điểm sáng hiếm hoi khi duy trì được diễn biến tích cực cùng thanh khoản cải thiện. VCB tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index, bên cạnh VPL và LPB.

Một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên thị trường tuần qua là hoạt động bán ròng mạnh tay của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 6.400 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng HoSE ghi nhận giá trị bán ròng hơn 6.200 tỷ đồng. Áp lực xả hàng gia tăng đúng thời điểm VN-Index thất bại trước vùng đỉnh 1.920-1.940 điểm khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động mạnh ở nhóm midcap và cổ phiếu chứng khoán. Trong tuần qua, PC1 tăng hơn 15%, OGC tăng hơn 16%, trong khi cổ phiếu VND gây chú ý khi tăng trần với thanh khoản cao nhất nhiều tháng trở lại đây.

Có nguy cơ lùi về 1.800 điểm?

Sau nhịp điều chỉnh mạnh khiến VN-Index mất mốc 1.900 điểm, giới phân tích cho rằng thị trường tuần tới nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn giằng co, tích lũy để kiểm tra lại cung - cầu quanh vùng hỗ trợ 1.850-1.880 điểm.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), tín hiệu tích cực là VN-Index đã có phản ứng hồi phục khi lùi về vùng hỗ trợ quan trọng 1.850-1.860 điểm. Ở góc nhìn ngắn hạn, VN-Index được dự báo có khả năng tiếp tục giằng co, tăng giảm đan xen trong vùng 1.860-1.880 điểm để kiểm tra lại cung cầ u . Nhà đầu tư chú trọng quản trị rủi ro trong bối cảnh biên độ dao động lớn, đồng thời có thể giải ngân thăm dò với những cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt và đã tích lũy đủ lâu.

Áp lực bán tăng cao, VN-Index được dự báo bước vào vùng “kiểm tra tâm lý”.

Trong khi đó, nhóm phân tích từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đưa góc nhìn thận trọng hơn, khi cho rằng VN-Index đang phát tín hiệu kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn và chuyển sang trạng thái tích lũy. Theo SHS, vùng 1.900 điểm hiện trở thành kháng cự mạnh của thị trường, còn vùng hỗ trợ gần nằm quanh 1.850 điểm.

Nếu không thể sớm vượt trở lại mốc 1.900 điểm, VN-Index có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn về vùng 1.800 điểm. SHS cũng cảnh báo thị trường đang đối mặt rủi ro hình thành đỉnh ngắn hạn khi VN-Index nhiều lần thất bại trước vùng đỉnh cũ 1.920-1.940 điểm thiết lập hồi đầu năm.

“Chất lượng thị trường đang suy yếu, khả năng sinh lợi không còn cao như giai đoạn trước. Tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn khi nhiều vị thế ngắn hạn bắt đầu chịu áp lực cắt lỗ”, SHS nhận định.

Ở chiều tích cực hơn, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng thị trường hiện chủ yếu ở trạng thái tích lũy trước khi xác lập xu hướng mới. Theo TPS, việc VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ 1.850-1.860 điểm cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ.

TPS dự báo chỉ số có thể dao động trong biên độ 1.850-1.925 điểm trong thời gian tới để cân bằng lại cung cầu. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý và chỉ mua mới có chọn lọc khi thị trường kiểm định thành công các vùng hỗ trợ hoặc vượt trở lại ngưỡng 1.925 điểm.

Dù thị trường ngắn hạn rung lắc mạnh, một số đánh giá vẫn cho rằng, nền tảng cơ bản của thị trường đang khá tích cực. Theo thống kê của VNDirect Research, lợi nhuận quý I/2026 của doanh nghiệp trên HoSE tăng tới 50% so với cùng kỳ, trong khi định giá P/E (tổng vốn hoá/tổng lợi nhuận sau thuế) của VN-Index hiện ở mức khoảng 13,8 lần, thấp hơn trung bình 10 năm.

Các nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh gồm bất động sản, dầu khí, bán lẻ và tài nguyên cơ bản. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ trung hạn cho thị trường nếu dòng tiền quay trở lại ổn định hơn trong thời gian tới.

​