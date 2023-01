Chứng khoán FPT báo lãi "đi lùi" 62% trong năm 2022, dư nợ cho vay giảm 2.500 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã chứng khoán: FTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu hoạt động sụt giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 218 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua doanh thu môi giới giảm mạnh 63% xuống 72 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, FPTS lãi sau thuế 91 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện trong quý 4/2021.

Về các mảng hoạt động, doanh thu môi giới trong kỳ giảm còn 72 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động này cũng giảm 48% xuống 50 tỷ đồng. Điều này chủ yếu do thanh khoản TTCK quý 4 giảm mạnh đồng thời FPTS áp dụng chính sách giảm phí môi giới cho khách hàng. Trong quý 4/2022, FPTS không lọt top 10 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo trên HOSE. Trong khi thị phần môi giới cổ phiếu của CTCK này trên HNX và UpCOM lần lượt là 3,54% và 3,84%.

Lãi từ cho vay và phải thu của FPTS giảm 19% so với cùng kỳ xuống 114 tỷ đồng. Thời điểm 31/12/2022, các khoản phải thu và cho vay của FPTS đạt 3.736 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng tài sản, giảm gần 1.100 tỷ đồng so với cuối quý 3 và giảm hơn 2.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ lên 23 tỷ đồng. Giá trị hợp lý danh mục tự doanh của FPTS tại thời điểm cuối năm 2022 tính theo giá trị hợp lý là 1.072 tỷ đồng, chiếm phần lớn là 683 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, gấp gần 4 lần thời điểm cuối quý 3.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động của FPTS giảm 39% xuống 850 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm 62% xuống 319 tỷ đồng. Năm 2022, FPTS thận trọng với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 6% so với thực hiện năm trước về mức 680 tỷ đồng. Dù vậy, kết thúc 12 tháng công ty mới chỉ hoàn thành 65% mục tiêu lợi nhuận đề ra.