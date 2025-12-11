Chứng khoán Rồng Việt 6 lần liên tiếp nhận giải thưởng “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu"

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Rồng Việt được vinh danh ở hạng mục bình chọn này, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực trong lĩnh vực tư vấn mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam.

Dấu ấn thành tích tại Diễn đàn M&A Việt Nam

Diễn đàn M&A Việt Nam, do Báo Tài chính - Đầu Tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, là sự kiện thường niên uy tín, thu hút sự tham gia của các nhà lập chính sách, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Với chủ đề "Vị thế mới - Vận hội mới", Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường Việt Nam trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng minh bạch, thị trường vốn mở rộng và nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp gia tăng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã triển khai bình chọn và vinh danh các đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu trong giai đoạn 2024 - 2025. Theo kết quả được công bố, Rồng Việt vinh dự là một trong 3 công ty chứng khoán được vinh danh trong 14 đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu, cùng với các tổ chức tư vấn và công ty luật khác. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Rồng Việt đạt giải thưởng tiêu biểu về tư vấn M&A. Đặc biệt, Rồng Việt còn được bình chọn là một trong những "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu cho giai đoạn 2009 – 2023".

Các giải thưởng được bình chọn độc lập bởi Hội đồng chuyên môn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như quy mô và mức độ phức tạp của thương vụ, năng lực triển khai của đội ngũ tư vấn, cũng như giá trị mang lại cho doanh nghiệp và thị trường. Việc liên tục có mặt trong nhóm các tổ chức tư vấn tiêu biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam qua các năm đã thể hiện rõ sự đánh giá cao của thị trường đối với chất lượng và hiệu quả dịch vụ ngân hàng đầu tư tại Rồng Việt.

Rồng Việt là một trong 3 công ty chứng khoán được vinh danh trong 14 đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu.

Phát huy năng lực, mở rộng kết nối nhà đầu tư toàn cầu

Bên cạnh năng lực triển khai các giao dịch M&A, Rồng Việt hiện là một trong số ít công ty chứng khoán hiện nay cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng đầu tư tại Việt Nam. Công ty đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt chu kỳ phát triển với 03 nhóm dịch vụ chính: Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Tư vấn Mua bán Sáp nhập, và Bảo lãnh Phát hành/Thu xếp vốn. Ngoài ra, Rồng Việt còn xây dựng và thiết kế giải pháp tư vấn riêng tương ứng với từng giai đoạn phát triển dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Việc đồng bộ các dịch vụ cho phép Rồng Việt mang đến các giải pháp toàn diện, phù hợp với chiến lược và nhu cầu của từng khách hàng.

Bên cạnh thị trường trong nước, Rồng Việt còn chủ động nắm bắt xu hướng của dòng vốn đầu tư quốc tế đang gia nhập thị trường Việt Nam. Trong năm 2025, Rồng Việt đã chính thức ra mắt website vDragon dành riêng cho nhà đầu tư nước ngoài tại địa chỉ vDragon.vdsc.com.vn. Với 2 phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật, vDragon cung cấp thông tin và các sản phẩm, dịch vụ giúp mở rộng kết nối và hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận hiệu quả hơn thị trường Việt Nam.

Trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, bất động sản, công nghệ, năng lượng, hàng tiêu dùng và y tế, đội ngũ thuộc Khối Ngân hàng đầu tư của Rồng Việt đã xây dựng được bề dày kinh nghiệm và uy tín qua nhiều thương vụ quy mô lớn. Cùng với mạng lưới hoạt động gồm Hội sở tại TP. Hồ Chí Minh, 6 chi nhánh trên cả nước và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Rồng Việt (VDAM), Rồng Việt đang phục vụ hơn 150.000 khách hàng cá nhân, 800 khách hàng tổ chức và hợp tác với hơn 150 đối tác trong và ngoài nước, bao gồm các quỹ đầu tư, công ty luật, kiểm toán và tập đoàn lớn.

Chuỗi thành tích tại Diễn đàn M&A Việt Nam một lần nữa khẳng định năng lực, uy tín và cam kết của Rồng Việt trong việc kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam. Danh hiệu này cùng với nhiều giải thưởng danh giá khác trong hoạt động chính là minh chứng cho định hướng đúng đắn của Rồng Việt trên hành trình "Kiến tạo tương lai thịnh vượng" và tầm nhìn trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam.