Chứng khoán SSI – 10 năm Finance Asia vinh danh “Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam”

Năm 2021 là năm thứ 10 Chứng khoán SSI vượt qua các tiêu chuẩn gắt gao của nhóm chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nhiệm để nhận về danh hiệu "Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam" - Best Broker in Vietnam 2021 tại Finance Asia Country Awards (Giải thưởng danh giá vinh danh các doanh nghiệp tài chính xuất sắc nhất các quốc gia trong khu vực).

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của SSI, luôn sáng tạo và tiên phong, không ngần ngại đầu tư cho đội ngũ chất lượng và nền tảng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán. Đồng thời là minh chứng cho sự tin tưởng của nhà đầu tư dành cho doanh nghiệp và là động lực để SSI tiếp tục phấn đấu trong quãng đường tiếp theo.

Những bước tăng trưởng ấn tượng

Đồng hành phát triển cùng thị trường, Chứng khoán SSI đã có hai năm 2020-2021 thành công khi mạnh mẽ đứng vững trước những thay đổi toàn cầu và nhạy bén nắm bắt cơ hội để cùng chứng khoán Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, vươn đến những đỉnh cao mới.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.580,8 tỷ VNĐ – tăng trưởng 38,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.557,6 tỷ VNĐ – tăng trưởng 40,8%. Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản SSI tăng trưởng 32%, đạt trên 35.769,5 tỷ VNĐ, vốn chủ sở hữu đạt 9.872,8 tỷ VNĐ. Tổng dư nợ ký quỹ cuối năm đạt 9.226,2 tỷ VNĐ.

SSI tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong quý I/2021, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 1.503 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 528,2 tỷ đồng – tăng gấp 34 lần so với cùng kỳ năm 2020. Kết thúc Qúy đầu năm 2021, trong bối cảnh dòng tiền, dòng tiền margin từ các nhà đầu tư nội tiếp tục là động lực thúc đẩy cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, SSI tiếp tục là có mức tăng trưởng dư nợ cho vay ấn tượng với mức bình quân trong quý I/2021 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 68% so với bình quân quý 4.2020 và 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 696,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 318,6 tỷ đồng – tăng trưởng 276,2% so với cùng kỳ.

Đây là những con số vô cùng ấn tượng, cho thấy tiềm lực và tiềm năng phát triển của SSI, khả năng đem lại giá trị to lớn cho người lao động, cho cổ đông và thị trường.

Nỗ lực đem đến những giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư

Trên nền tảng doanh nghiệp vững mạnh, mạng lưới quan hệ rộng khắp và hệ sinh thái dịch vụ tài chính gắn kết, các mảng kinh doanh của SSI đều hoạt động rất hiệu quả, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính linh hoạt, toàn diện và chất lượng. Nhà đầu tư đến với SSI sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp của những làn sóng dịch Covid-19, công ty phản ứng đặc biệt nhanh nhạy nhằm đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư. Đồng thời, mạnh mẽ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, khuyến nghị khách hàng tăng cường sử dụng các kênh giao dịch trực tuyến của công ty.

SSI liên tục cho ra mắt các phẩm mới, cập nhật những tính năng mới để đáp ứng nhu cầu của mọi nhà đầu tư. Khách hàng SSI có thể dễ dàng trải nghiệm đầu tư thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến đa dạng của công ty như: mở tài khoản 100% online eKYC; theo dõi diễn biến thị trường và giao dịch nahnh chóng qua SSI iBoard, SSI Mobile Trading, … hay tham gia giả lập chứng khoán cho người mới với ứng dụng SSI iWin. Đội ngũ SSI luôn lắng nghe và làm mới bản thân để đem đến cho nhà đầu tư những sản phẩm mới mẻ, đa dạng và chất lượng nhất.

SSI đồng hành cùng NĐT thế hệ số

Song hành phát triển cùng thị trường



Với những đóng góp trong năm vừa qua nói riêng và trong suốt hơn 20 năm theo đuổi sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư" nói chung, cuối năm 2020, SSI vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Và trở thành công ty chứng khoán tư nhân tiên phong được nhận danh hiệu cao quý này.

Mới đây, SSI cũng nhận được các giải thưởng về môi giới chứng khoán khác như: "Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam" (Best Retail Broker in Vietnam) do Alpha Southeast Asia trao tặng; giải "Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" (Best Securities House in Vietnam) – Asiamoney vinh danh; hay "Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2020" (Best local brokerage) và "Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới" do khách hàng bình chọn (Best for overall sales) trong khuôn khổ giải thưởng của Asiamoney Broker Poll. Đây đều là những giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong khu vực, vinh danh hiệu quả hoạt động cũng như đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Với kế hoạch kinh doanh 2021, SSI đặt mục tiêu đạt 5.263 tỷ đồng doanh thu và 1.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay. Đây là mức kế hoạch lợi nhuận cao nhất trong số các công ty chứng khoán đang niêm yết hiện nay. Bên cạnh đó, SSI thông qua phương án tăng vốn lên 11.000 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đầu tư và cho vay ký quỹ, phát triển hoạt động kinh doanh và hỗ trợ nhà đầu tư. Và góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ đã đề ra.