Chứng khoán thăng hoa, BVSC nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 thêm 54%

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS) vừa có nghị quyết thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Trước đó, kế hoạch đầu năm, BVS đặt mục tiêu doanh thu 661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng.



Tuy nhiên, tính đến 30/9, BVS đã ghi nhận doanh thu xấp xỉ 784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó, công ty đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 118% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, BVSC đã hoàn thành tới 139% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 (133 tỷ đồng).

Theo đó, dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế thị trường chứng khoán 10 tháng đầu năm 2021, ban lãnh đạo Công ty quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Cụ thể, công ty chứng khoán này quyết điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng từ 661 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%. Về lợi nhuận trước thuế cũng điều chỉnh tăng lên 241 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 54%.

So với kế hoạch điều chỉnh, công ty chứng khoán đã hoàn thành 89% mục tiêu về doanh thu và 91% chỉ tiêu lợi nhuận.



Mới đây, HĐQT BVS Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

Với hơn 72,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, BVSC sẽ chi gần 58 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Riêng Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) dự kiến nhận gần 35 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu 59,9% tại BVSC.

Trên thị trường, cổ phiếu BVS chốt phiên 12/11 đạt 40.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,2% so với phiên trước và tăng gấp đôi so với thị giá đầu năm 2021.