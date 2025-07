Chứng khoán Tiên Phong chính thức lên về vụ án liên quan đến ông Đỗ Anh Tú

Ngày 09/07, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã ORS) đã phát đi thông tin liên quan tới ông Đỗ Anh Tú - cựu Chủ tịch HĐQT TPS.

Theo thông tin từ TPS, vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) được cơ quan chức năng tiến hành xử lý từ tháng 3/2025, trong đó liên quan đến các gói trái phiếu do các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của BCG phát hành và TPS đóng vai trò tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu. Các gói trái phiếu nêu trên được phát hành trong giai đoạn từ năm 2021-2024. Trong thời gian này, ông Đỗ Anh Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT TPS.

Từ khi phát sinh vụ việc, TPS đã phối hợp cùng tổ chức phát hành và các bên liên quan tích cực và khẩn trương triển khai các phương án xử lý, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Hiện tại, TPS vẫn duy trì hoạt động ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Bộ máy nhân sự cao cấp của HĐQT và Ban Kiểm soát đã được kiện toàn sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 27/06.

Trước đó, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 07/07, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thông tin liên quan đến nhiều vụ án, trong đó có vụ án liên quan cựu Chủ tịch Công ty Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can, trong đó có ông Đỗ Anh Tú - cựu Phó Chủ tịch HĐQT TPBank, cựu Chủ tịch TPS và 14 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong các bị can còn có ông Nguyễn Hồ Nam - nhà sáng lập BCG.