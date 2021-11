Chứng khoán Trí Việt (TVB) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng gấp 3 lần, lên kế hoạch chào bán 30% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 12/11, CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã CK: TVB) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 200% so với kế hoạch đầu năm.

Trong số các công ty chứng khoán công bố kế hoạch kinh doanh điều chỉnh đến nay, TVB là công ty chứng khoán điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng cao nhất.

Việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm bứt phá ngoạn mục.

Theo BCTC được công bố, tổng doanh thu 9 tháng TVB đạt 305 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ vượt 27% kế hoạch năm. Các hoạt động kinh doanh của TVB đều tăng trưởng tốt, hoạt động tự doanh 9 tháng đạt 144 tỷ, tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ, chiếm 47% tổng doanh thu, hoạt động môi giới đạt 83 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, chiếm 27% tổng doanh thu, lãi từ cho vay margin đã đạt 71 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ chiếm 23% tổng doanh thu (dư nợ cho vay margin đạt 850 tỷ đồng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2020).

Lũy kế 9 tháng lợi nhuận sau thuế TVB đạt 201 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ vượt 101% kế hoạch năm, đây là mức lợi nhuận cao nhất của công ty từ trước đến nay.

Lý giải kết quả kinh doanh ấn tượng trên, bên cạnh sự bùng nổ TTCK Việt Nam trong năm 2021 thì một yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả hoạt động của TVB chiến lược đẩy manh hoạt động tự doanh với hiệu quả hoạt động tự doanh rất cao. TVB nằm trong nhóm đầu các công ty chứng khoán có tỷ trọng tự doanh trên doanh thu cao và biên lợi nhuận gộp của hoạt động tự doanh đạt 94% thuộc top đầu các công ty chứng khoán.

Với quy mô vốn điều lệ 1.067 tỷ đồng, công ty sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt tăng vốn cho hoạt động tự doanh, cho vay margin. Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2021 cho thấy Công ty đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn, bằng chứng là chỉ số EPS của công ty cũng liên tục tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán khởi sắc, mục tiêu lợi nhuận trong tầm tay

Danh mục tự doanh của TVB bao gồm các mã chứng khoán Bluechips như FPT, HPG, MWG, DXG,...Theo ước tính của TVB, trong điều kiện thuận lợi, hoạt động tự doanh có thể mang về doanh thu 100 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Với diễn biến TTCK ngày càng sôi động với dòng tiền mạnh mẽ từ nhà đầu tư F0, hoạt động cho vay margin và môi giới của TVB cũng mang lại nguồn thu lớn, dự phóng doanh thu trong Quý 4 của TVB đạt 150 tỷ, doanh thu cả năm 475 tỷ. TVB ước tính lợi nhuận dự kiến cả năm có thể đạt 300-350 tỷ đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh. Trailing EPS dự phóng năm 2021 khoảng 3.800-4.200 đ/cp, đây là mức sinh lời hấp dẫn, đặc biệt chỉ số P/E dự phóng trong khoảng 6,2- 6,8 lần, thấp hơn nhiều so với P/E trung bình ngành là 15 lần.

Một điểm đáng chú ý, ĐHCĐ TVB đã thông qua chủ trương thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, trong đó ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Ông Phan Lê Thành Long được biết tới là chuyên gia kiểm toán hàng đầu Việt Nam, là sáng lập viên AFA Capital.

Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, chào bán 30% cổ phần cho cổ đông chiến lược

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu. Việc tăng vốn điều lệ trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Chỉ số EPS trượt 4 quý gần nhất liên tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2020-2021.

Đồ thị chỉ số EPS 4 quý gần nhất của TVB:

EPS 4 quý gần nhất TVB là 3.054 đồng/cp, với mức giá hiện tại TVB là 26.000 đ/cp chỉ số P/E là 8,3 lần, thấp hơn P/E bình quân ngành là 15 lần. Giá hiện tại TVB đang hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Bên cạnh việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, TVB cũng thông qua kế hoạch chào bán nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 30.000 đồng/cp và tỷ lệ sở hữu tối đa là 30% cổ phần. Trong năm 2021 giá cổ phiếu của TVB đã tăng từ 8.000 đồng/cp đầu năm lên 26.000 đồng/cp thời điểm hiện nay, gấp 3 lần so với đầu năm.