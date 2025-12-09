Chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch 12 phiên

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo về lịch nghỉ giao dịch trong năm 2026.

Cụ thể, HOSE sẽ nghỉ 12 ngày trong năm tới. Các ngày nghỉ giao dịch là:

- Nghỉ Tết Dương lịch - 01 ngày , Thứ Năm ngày 01/01;

- Nghỉ Tết Nguyên Đán - 05 ngày , từ thứ Hai ngày 16/02 (ngày 29/12 Âm lịch) đến hết thứ Sáu ngày 20/02 (Mùng 4 Tết Âm lịch);

- Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương - 01 ngày , thứ Hai ngày 27/04;

- Nghỉ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 – 02 ngày, từ thứ Năm ngày 30/04 đến hết thứ Sáu ngày 01/05;

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 – 03 ngày, từ thứ Hai ngày 31/08 đến hết thứ Tư ngày 02/09.

Đối với ngày làm bù vào thứ Bảy ngày 22/08/2026: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức giao dịch.

HOSE đề nghị các CTCK thông báo tới nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch trên.