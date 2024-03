Chúng ta của 8 năm sau: Dương và Lâm bất ngờ sánh đôi ở DOJI SMART

Sau những hiểu lầm và khó khăn, Lâm và Dương đã sánh đôi cùng nhau tại DOJI Smart 22B Hai Bà Trưng - Hà Nội. Nhưng lần này cặp đôi không phải cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa mà để cùng nhau tận hưởng "những khoảnh khắc tỏa sáng".



Dù là 8 năm trước hay 8 năm sau, Lâm và Dương đã luôn nỗ lực để chạm đến hạnh phúc rạng ngời. Cũng như thông điệp tuyệt vời mà chuỗi sự kiện "Tỏa sáng theo cách của bạn" được DOJI tổ chức trên cả 3 miền Bắc- Trung- Nam nhân dịp 8/3 muốn gửi gắm tới khách hàng.

Cụ thể, để tôn vinh phái đẹp trong tháng 3 đầy ý nghĩa, chuỗi sự kiện đã diễn ra tại DOJI SMART Hà Nội vào ngày 3/3/2024 và sẽ tiếp tục được tổ chức tại DOJI SMART số 105-107 Nguyễn Văn Linh- Đà Nẵng từ 9h-12h00 ngày 7/3/2024, tại DOJI SMART số 20 Hàm Nghi và số 10 Cách Mạng Tháng Tám- TP.Hồ Chí Minh từ 9h-19h30 ngày 8/3/2024.

Đặc biệt, sự kiện tại DOJI SMART Hà Nội đã thu hút đông đảo khách hàng nữ tham dự và trải nghiệm. Rất nhiều chị em đã chiêm ngưỡng và tự thưởng ngay cho mình những món đồ trang sức theo sở thích riêng của bản thân.

Cặp đôi đã chiêm ngưỡng và chọn mua nhiều trang sức tuyệt đẹp để "cô gái tình đầu" thêm phần tỏa sáng vào dịp 08/3.

Riêng với Dương và Lâm, cặp đôi đã đến DOJI SMART Hà Nội để chiêm ngưỡng và mua sắm "kha khá" trang sức nhân dịp 8/3. "Cô gái tình đầu" đã được Lâm tự tay lựa chọn rất nhiều món quà trang sức vô cùng ý nghĩa đến từ DOJI, giúp Dương thêm phần tỏa sáng trong ngày đặc biệt dành cho phái đẹp. Dù là lắc tay, khuyên tai, nhẫn, hay dây chuyền, mỗi thiết kế với biểu tượng thông điệp khác nhau đều tôn lên từng nét đẹp của nữ chính.

Cặp đôi "tình bể bình" trong phim Chúng ta của 8 năm sau cũng đã khám phá các công nghệ thử trang sức hiện đại bậc nhất tại DOJI, mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Cặp đôi cùng nhau trải nghiệm mua sắm trang sức thông minh độc đáo tại DOJI SMART.

DOJI SMART Hà Nội còn "ghi điểm" với cặp đôi bằng tour khám phá các công nghệ thử trang sức miễn phí với Robot Pepper, Wonder Touch, E-Catalogue, Kính VR trải nghiệm Amazing Tour... Robot Pepper giao tiếp với khách bằng giọng nói hoặc hiển thị trên màn hình, đồng thời tư vấn khách các khu vực mua sắm, dịch vụ và loạt trải nghiệm công nghệ. Công nghệ E-catalogue có thể phóng to - thu nhỏ, xem sản phẩm 360 độ thông qua các thiết bị có màn hình tương tác, giúp khách hàng được chiêm ngưỡng khối lượng lớn sản phẩm đa chủng loại theo cách trực quan nhất. Ứng dụng Wonder Touch với công nghệ AR/AI giúp khách hàng sẽ nhận diện và lồng ghép sản phẩm lên cổ, tay hoặc tai theo cách rất trực quan và chân thật. Công nghệ ảo khi đeo kính VR, giải trí hay khám phá các tour đặc biệt như tham quan DOJI Tower, khám phá câu chuyện khai thác và chế tác đá quý.

Nữ chính vô cùng thích thú khi được trò chuyện với Robot Pepper thông minh.

Trong tháng 3- tháng tri ân phái đẹp, DOJI giới thiệu rất nhiều sản phẩm trang sức đầy ý nghĩa. Đặc biệt, có 3 BST được chị em ưa chuộng và "săn đón": BST Giọt Sương Ban Mai mang tới vẻ đẹp quý phái cho các quý cô, BST Blooming Rose tôn nét đẹp yêu kiều của các nàng, còn Brilliant Style giúp nữ chủ nhân khẳng định hình ảnh với cá tính riêng trong mắt những người xung quanh.

Dương thêm phần tỏa sáng và rực rỡ với các trang sức của DOJI.

Chương trình ưu đãi lớn đến 50 triệu đồng từ DOJI được dành tặng cho tất cả các khách hàng đến hết ngày 09/3/2024 với rất nhiều sản phẩm đa dạng phong cách, mẫu thiết kế và mức giá, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

Xem thêm thông tin tại:

Website: https://trangsuc.doji.vn

Hotline: 18001168