Chuỗi đồ uống có 36.000 cửa hàng trên khắp thế giới sắp IPO: Định giá ước tính hàng tỷ USD, 2 founder giàu hơn cả CEO Starbucks

Thông tin chuỗi đồ uống lớn nhất Trung Quốc Mixue Group IPO vào ngày 3/3 tới đây đang thu hút được đông đảo sự chú ý. Động thái diễn ra với đợt chào bán công khai ban đầu trị giá 444 triệu USD - đợt chào bán lớn nhất Hồng Kông trong năm nay.

Việc bán cổ phiếu mang lại cho founder Hongchao và em trai Zhang Hongfu khối tài sản trị giá 8,1 tỷ USD, theo Bloomberg. Cộng lại, họ giàu hơn cả Howard D. Schultz, cựu giám đốc điều hành Starbucks, người nắm giữ giá trị tài sản hơn 6 tỷ USD.

Theo SCMP, màn IPO của Mixue hiện đã thu hút được 5 nhà đầu tư trụ cột đồng ý mua 200 triệu USD cổ phiếu. Họ là công ty quản lý tài sản của Anh M&G Investments, quỹ tăng trưởng của HongShan Capital, một đơn vị của Boyu Capital, một quỹ của Hillhouse Group và Quỹ Long-Z của Meituan. Các chuyên gia cho rằng, đợt tăng giá gần đây của thị trường chứng khoán và các điều khoản tài trợ ký quỹ dễ dàng đã góp phần tạo nên sự cường điệu đối với đợt IPO của Mixue.

Theo dữ liệu của TradeGo hiển thị trên ứng dụng giao dịch Futubull, Futu Securities đã cho vay tới 1,07 nghìn tỷ đô la Hồng Kông, trong khi Phillip Securities cho vay 333 tỷ đô la Hồng Kông. Một số công ty môi giới còn cung cấp các khoản vay không lãi suất và đòn bẩy cao để thu hút khách hàng mua cổ phiếu.

Katerine Kou, chủ tịch Hiệp hội Chứng khoán Hồng Kông, cho biết: “Bầu không khí trên toàn bộ thị trường chứng khoán hiện đã khác, điều này có tác động tích cực đến các đợt IPO”. Hiện Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) đã tăng hơn 20% so với mức thấp nhất vào tháng 1.

Thực tế, từ năm 2022, Mixue đã nộp hồ sơ niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, tuy nhiên sau đó hồ sơ được rút lại. Mức định giá của Mixue hiện vẫn đang được đồn đoán nhưng dự kiến sẽ trị giá hàng tỷ USD. Theo nhà phân tích Douglas Kim, giá mục tiêu của Mixue rơi vào khoảng 254 đô la Hồng Kông (khoảng 32 USD).

Câu chuyện thành công của Mixue cho thấy sức mạnh của mô hình nhượng quyền.

Hãng hiện có 32.000 cửa hàng nhượng quyền thương mại ở Trung Quốc và 4.000 cửa hàng tại 11 quốc gia khác, chủ yếu tập trung ở thị trường châu Á tiềm năng. Mức giá rẻ khiến Mixue thậm chí được mệnh danh là “Pinduoduo của ngành trà sữa”.

Các sản phẩm của Mixue, bao gồm nước chanh, kem, trà trái cây và cà phê, có giá từ 3 xu (gần bằng giá một lon Cocacola ở Trung Quốc) đến 1 USD. Giá này thấp hơn giá bán trung bình 3,80 USD tại Nayuki, chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng khác của Trung Quốc niêm yết ở Hong Kong.

Sở dĩ có thể lâu dài duy trì mức giá rẻ đến khó tin là do Mixue sở hữu chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối. Công ty phụ trách từ khâu sản xuất nguyên liệu đến hậu cần, nghiên cứu, phát triển cũng như kiểm soát chất lượng. Gần như toàn bộ doanh thu lẫn lợi nhuận đều đến từ việc bán trang thiết bị nhà bếp cùng với nguyên liệu thực phẩm cho các bên nhượng quyền.

Hiện 99,8% trong 36.000 cửa hàng do 16.000 bên nhận quyền điều hành. Tỉ lệ này cao gấp đôi số lượng cửa hàng Dunkin và gần gấp đôi số lượng cửa hàng Burger Kings. Mixue cũng nắm giữ 84 bằng sáng chế của Trung Quốc và vận hành các nhà máy riêng, bán mọi thứ từ thiết bị nhà bếp đến nguyên liệu bao gồm sirô, sữa, trà, cà phê và trái cây cho những cửa hàng nhượng quyền.

Những năm trở lại đây, Mixue giới thiệu linh vật “Snow King (Vua tuyết)” nổi tiếng kèm theo video ca nhạc có hình ảnh linh vật tại các cửa hàng. Bài hát quảng bá “I Love You, You Love Me, Mixue Ice Cream & Tea” với hình ảnh của “Snow King” đã thu hút hơn hàng chục triệu lượt xem trên Bilibili của tỷ phú Rui Chen ở Trung Quốc - một nền tảng giống như YouTube.

Trong một tuyên bố, Mixue cho biết số tiền thu được từ IPO chủ yếu sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô chiều rộng và chiều sâu của chuỗi cung ứng đầu cuối, xây dựng, quảng bá thương hiệu và nâng cao năng lực số hóa trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Đây hiện là công ty đầu tiên trong ngành đồ uống theo đơn đặt hàng của Trung Quốc tự thành lập nhà máy trung tâm, đồng thời sở hữu hệ thống chuỗi cung ứng lớn và toàn diện nhất ngành, bao gồm các khía cạnh cốt lõi như mua sắm, sản xuất, logistics, R&D và kiểm soát chất lượng.

Về mặt mua sắm, mạng lưới của Mixue bao phủ 6 châu lục và 35 quốc gia, đảm bảo nguồn cung ổn định các nguyên liệu tươi ngon và chính hãng. Chỉ riêng trong năm 2022, Mixue đã mua 50.000 tấn chanh, 9.000 tấn lá trà và 5.000 tấn hạt cà phê, dẫn đầu ngành về quy mô.

Trong sản xuất, Mixue Bingcheng rõ ràng đã trở thành doanh nghiệp sản xuất thông minh và số hóa cao. Thông qua hoạt động R&D nội bộ, hãng cung cấp một loạt các thành phần đồ uống toàn diện, bao gồm đường, sữa, trà, cà phê, trái cây, ngũ cốc... với 5 cơ sở sản xuất chính tại Hà Nam, Hải Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh và An Huy, bao phủ tổng diện tích 670.000 mét vuông và công suất toàn diện hàng năm khoảng 1,43 triệu tấn. Quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ giúp cải thiện tiêu chuẩn hóa, loại bỏ rủi ro an toàn thực phẩm ngay từ nguồn và nâng cao sự hài lòng của bên nhượng quyền.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, Mixue còn thành lập hệ thống kho bãi với tổng diện tích hơn 300.000 mét vuông. Đây là một trong số rất ít thương hiệu trong ngành đồ uống có nguồn cung cấp 100% thành phần đồ uống, vật liệu đóng gói và thiết bị cho bên nhượng quyền.

Theo: SCMP, Forbes