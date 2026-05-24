Chuỗi siêu thị nổi tiếng chỉ cách bảo quản chuối tươi lâu suốt nhiều ngày

Chuối là một trong những loại thực phẩm rất dễ hỏng nhưng lại xuất hiện thường xuyên trong bếp của các gia đình Việt.

Loại trái cây màu vàng giàu kali này có xu hướng chín quá nhanh, nhanh chóng xuất hiện các đốm nâu kém hấp dẫn và cuối cùng phần vỏ chuyển đen hoàn toàn nếu không được bảo quản đúng cách. Trong nhiều trường hợp, phần ruột bên trong cũng bị hỏng.

Chính vì vậy, người tiêu dùng luôn tìm kiếm những mẹo đơn giản giúp kéo dài thời gian sử dụng của chuối. Không ai muốn vừa lãng phí thực phẩm, vừa vứt bỏ số tiền mình đã bỏ ra mua chúng.

May mắn là Tesco đã chia sẻ một mẹo bảo quản ít người biết nhưng có thể giúp chuối để được lâu hơn đáng kể — và cách làm lại cực kỳ đơn giản.

Theo các chuyên gia, bí quyết để chuối tươi lâu hơn là: cấp đông chúng.

Trang web của Tesco cho biết: “Tủ đông hoạt động hiệu quả nhất khi được lấp đầy, vì vậy hãy tận dụng không gian để giảm lãng phí thực phẩm và luôn có sẵn nguyên liệu khi cần.”

Courtney Pallett, quản lý chiến dịch của Tesco, chia sẻ: “Tủ đông chính là trợ thủ đắc lực giúp giảm lãng phí thực phẩm và tránh phải vứt đồ ăn đi. Phần lớn những thực phẩm thường bị bỏ vào thùng rác như chuối hay bơ đều có thể được cứu bằng cách cấp đông để dùng sau.”

Theo Tesco, cách làm rất đơn giản: “Hãy bóc vỏ chuối chín rồi cấp đông nguyên quả hoặc cắt lát trước khi đông lạnh. Bạn có thể dùng trực tiếp từ ngăn đá, rất phù hợp để làm sinh tố lạnh hoặc ăn như món ăn vặt.”

Một số người thậm chí cho rằng không nhất thiết phải bóc vỏ trước khi cho vào tủ đông, vì bạn có thể làm điều đó sau khi lấy chuối ra.

Một influencer về ẩm thực cũng đồng tình với lời khuyên của Tesco và chia sẻ thêm các mẹo bảo quản cá nhân.

Lisa Bryan (@downshiftology) viết trong phần chú thích của video mẹo bảo quản đang lan truyền: “Cấp đông chuối vừa nhanh vừa đơn giản, và biết đâu còn khiến bạn chăm làm các món ăn lành mạnh hơn trong tương lai!”

Trong video, Lisa nói: “Nếu lỡ mua quá nhiều chuối — chuyện ai cũng từng gặp — thì đây là cách bảo quản chúng để dùng về sau.”

Cô chia sẻ ba cách bảo quản phần chuối “dư” của mình: “Tôi thường cắt đôi chuối trước khi cấp đông vì đó là lượng hoàn hảo cho một ly sinh tố xanh hoặc sinh tố cacao cho một người. Chỉ cần đặt chuối lên khay có lót giấy nến rồi cho vào ngăn đá vài tiếng, sau đó lấy ra, xếp lại ngăn nắp rồi cấp đông.”

Mẹo thứ hai là cắt chuối thành từng lát, đặt lên khay lót giấy nến giống cách đầu tiên rồi cấp đông.

Mẹo cuối cùng là nghiền chuối rồi cho vào khuôn — ví dụ như khay đá. Chuối bảo quản theo cách này rất thích hợp để làm bánh mì chuối sau này.

Sau vài giờ, chuối đông lạnh theo cả ba cách đều có thể cho vào túi zip bảo quản trong ngăn đá và sử dụng bất cứ lúc nào sau đó.