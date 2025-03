Chuyên án đất đai ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Hé lộ đường dây đưa và nhận hối lộ số tiền “khủng”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; rửa tiền" xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mượn 55 hồ sơ để làm giả giấy tờ

Đây là chuyên án đất đai do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, đến nay đã truy tố 17 bị can, trong đó có nhiều người có chức vụ, quyền hạn.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thanh (SN 1983), Lê Văn Duẩn (SN 1990), Nguyễn Hồng Huy (SN 1998, cùng ngụ TP Vũng Tàu), Phan Văn Tòng (SN 1991, ngụ huyện Xuyên Mộc) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Riêng Nguyễn Văn Thanh còn bị đề nghị truy tố thêm tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến (SN 1966, giám đốc một công ty tại TP HCM), Nguyễn Đại Nguyên (SN 1975, nhân viên của Tuyến) về tội "Đưa hối lộ".

Có tất cả 11 khu đất tại TP Vũng Tàu đã bị làm giả hồ sơ. Trong ảnh là một góc TP Vũng Tàu nhìn từ trên cao

Các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn gồm Phạm Thị Kim Loan (SN 1983, trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa ); Nguyễn Thị Tâm (SN 1983, Phó giám đốc một Xí nghiệp ở Bà Rịa ); Nguyễn Quang Tú (SN 1977, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND TP Bà Rịa ); Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978, cán bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1976, thời điểm vi phạm đang làm việc tại Phòng TN-MT TP Vũng Tàu) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Riêng Tú bị đề nghị thêm tội "Rửa tiền"; Thanh Hương bị đề nghị thêm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Thu Hà bị đề nghị thêm tội "Nhận hối lộ".

Các bị can Nguyễn Thế Quan (SN 1989 ), Lê Phát Đạt (SN 1974), Đào Việt Anh (SN 1983), Phạm Quang Cường (SN 1989) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tải sản". Riêng Thế Quan bị đề nghị thêm tội "Rửa tiền"; các bị can Ngô Duy Tùng (SN 1989), Nguyễn Văn Tý (SN 1984) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn của Phạm Công Tuyến tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước đối với 6.434m2 đất tại phường 5, TP Vũng Tàu, sau đó bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỉ đồng.

Theo điều tra, năm 2018, Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hỏi mượn 55 bộ hồ sơ đất đai đang lưu trữ để lấy thông tin, tài liệu các thửa đất do nhà nước quản lý (hành vi này của Hoài và Thanh đã bị công an khởi tố điều tra trong một vụ án khác).

Sau khi thu thập được mẫu chữ ký, con dấu, biên bản… Thanh chỉ đạo bà con họ hàng là Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy và Phan Văn Tòng làm giả nhiều tài liệu về nguồn gốc thửa đất công tại TP Vũng Tàu, hợp thức hoá rồi bán cho Tuyến. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì bị trả về do hồ sơ địa chính không thể hiện việc đăng ký của vợ chồng Thanh hoặc các bên liên quan theo nội dung kê khai.

Chi hơn 45 tỉ đồng nhờ tác động giải quyết hồ sơ

Quá trình điều tra, công an xác định Thanh cùng đồng bọn đã làm giả thêm nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu để hợp thức hóa, sau đó bán cho Tuyến. Có thêm 10 thửa đất được Thanh bán cho Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỉ đồng (10 thửa đất này đã được công an điều tra làm rõ, kết luận trong 1 vụ án khác).

Các thửa đất Thanh giao cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đã được làm giả. Để giải quyết các bước còn lại, Tuyến đã đưa cho Nguyên 45,5 tỉ đồng nhằm liên hệ với những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo hướng có lợi cho Tuyến.

Đối với các bị can khác gồm Phạm Thị Kim Loan, Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa đã có hành vi nhận từ Nguyên hơn 11,9 tỉ đồng, sau đó đưa cho nhiều người để nhờ liên hệ đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động để họ giải quyết các thủ tục liên quan đến các thửa đất mà Phạm Công Tuyến đã mua.

Nguyễn Thị Tâm nhận từ Loan hơn 6 tỉ đồng, đưa cho Tú nhờ liên hệ cho những người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết hồ sơ đất mà Tuyến mua.

Nguyễn Quang Tú nhận hơn 35 tỉ đồng từ Nguyên và hơn 5 tỉ đồng tử Tâm, sau đó liên hệ đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Tý để nhờ những người này đưa tiền, mục đích tác động để giải quyết hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Hương nhận 1 tỉ đồng từ Tú, sau đó liên hệ nhờ người khác đưa cho những người có chức vụ, quyền hạn, giải quyết hồ sơ đất đai.

Nguyễn Thị Thu Hà nhận 300 triệu đồng để liên hệ đưa cho những người khác giải quyết hồ sơ cho Tuyến. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại phường 2, TP Vũng Tàu, Hà còn có hành vi nhận 80 triệu đồng từ Nguyên.

Ngô Duy Tùng nhận từ Nguyên 3,4 tỉ đồng nhằm liên hệ với một số người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai. Nguyễn Thế Quan gian dối việc có khả năng thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, nhận 2,9 tỉ đồng từ Tùng, sau đó chiếm đoạt để mua đất và tiêu xài.

Lê Phát Đạt nhận 20.000 USD và 300 triệu đồng từ Tú, sau đó chiếm đoạt tiêu xài; Nguyễn Văn Tý nhận 11,9 tỉ từ Tú, sau đó chuyển cho Việt Anh 10,4 tỉ để đưa cho những người khác nhằm tác động giải quyết hồ sơ…; Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỉ đồng của Tuyến để mua đất đai và tiêu xài; Phạm Quang Cường lừa đảo 310 triệu đồng từ Loan, hứa tác động giải quyết hồ sơ nhưng không thực hiện.