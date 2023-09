Chuyển biến mới tại Địa ốc Tân Kỷ

Trụ sở CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ. Ảnh TKC

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố Quyết định chuyển sang diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX: TKC). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2023.

Nguyên nhân do Địa ốc Tân Kỷ chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý II/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023.

Ngoài ra, cổ phiếu TKC đang trong diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn, vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; đồng thời thuộc diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Giai đoạn 2015-2018, doanh thu, lợi nhuận của TKC khá ổn định, song sang năm 2019, tình hình tài chính của công ty này xấu đi trông thấy khi doanh thu giảm hơn một nửa về còn 588 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm tới 93%, còn 832 triệu đồng.

Tính đến hiện tại, Tân Kỷ mới chỉ công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 (tự lập). Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 113 tỷ đồng, giảm 72,2% so với năm trước, trong khi đó, khoản lỗ bất ngờ lên tới 638 tỷ đồng (năm 2021 lãi 150 triệu đồng).

Được thành lập từ năm 2007, Địa ốc Tân Kỷ từng là nhà thầu ít nhiều có tiếng ở khu vực phía Nam với sự điều hành của anh em doanh nhân Trần Văn Sỹ. Doanh nghiệp này bắt đầu bén duyên với tập đoàn Central Capital từ giữa năm 2020 với việc trở thành nhà thầu dự án Prime Hotel & Resorts Cam Ranh và tiếp đó là dự án Da Nang Silk Tower 1 vào tháng 10/2020.

Màn đổi chủ tại Địa ốc Tân Kỷ rõ nét hơn khi giai đoạn 17/11 – 30/11/2021, công ty này chứng kiến sự thoái lui của loạt cổ đông nội bộ, bao gồm các uỷ viên HĐQT và người thân, như: ông Trần Văn Sỹ (bán 1 triệu cổ phiếu), ông Trần Văn Tuấn (bán 1 triệu cổ phiếu), ông Trần Văn Nho (bán 586.035 cổ phiếu).

Ở chiều hướng ngược lại, 3 nhà đầu tư cá nhân có liên quan đến Central Capital đã mua vào lượng lớn cổ phiếu TKC, bao gồm: ông Lê Đại Nghĩa (mua vào 1,1 triệu cổ phiếu; tương đương 10,25% vốn điều lệ), bà Lê Võ Thu Hà (mua vào 823.074 cổ phiếu; chiếm 7,67% VĐL), bà Vũ Thị Kim Loan (mua vào 1 triệu cổ phiếu; chiếm 9,23% VĐL). Các giao dịch này đều được thực hiện vào ngày 17/11/2021.

Ít tuần sau đó, thượng tầng của TKC cũng được "thay máu", khi ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ, đồng thời bầu ra HĐQT và BKS mới cho nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong số 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, có tới 3 đại diện liên quan tới nhóm Central Capital, là các ông Lê Đại Nghĩa, Trần Trọng Dũng và Trần Đức Vinh. Ông Lê Đại Nghĩa sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT TKC.

Đến tháng 7/2022, ông Nghĩa nâng tỷ lệ sở hữu tại TKC lên 19,45%, trong khi bà Vũ Thị Kim Loan và ông Trần Trọng Dũng thoái toàn bộ vốn. Tương tự, cá nhân cùng nhóm là bà Lê Võ Thu Hà cũng đã hạ tỷ lệ nắm giữ tại TKC về 0% vào ngày 23/6/2023.

Hướng ngược lại, Quỹ đầu tư tài chính MKDS - thành viên thuộc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (Thai Duong Capital) đã liên tục gom cổ phiếu TKC, qua đó trở thành cổ đông lớn từ ngày 30/6/2023 với tỷ lệ nắm giữ lên đến 10,15%.

Cổ phiếu TKC trên sàn HNX chốt phiên 15/9 chỉ ở mức 1.300 đồng/CP, tương đương giá trị vốn hoá là 21,3 tỷ đồng.