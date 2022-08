Chuyện gì đang xảy ra ở dự án 10 năm 'ngủ quên' Saigon One Tower?

Quá khứ hoang tàn và hình ảnh mới

Nhắc đến Saigon One Tower là nhắc đến khoảng thời gian rất dài người dân Tp.HCM phải chứng kiến một "bóng đen" sừng sững án ngữ trong những góc hình vốn dĩ đẹp nhất của thành phố.

Nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM tại giao lộ Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi (Quận 1, Tp.HCM), dự án Saigon One Tower được khởi công từ năm 2007 do Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư 256 triệu USD, tương đương 5.000 tỷ đồng lúc đó, Saigon One Tower được xem là dự án sang trọng bậc nhất TP.HCM thời điểm công bố.

Tuy vậy, khi đã xây dựng được 80%, dự án này bất ngờ ngưng trệ kể từ năm 2011 do chủ đầu tư thiếu vốn. Khoản nợ mà dự án được thế chấp trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự. Tới năm 2017, Saigon One Tower bị VAMC (Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam) thu giữ.

Kể từ đó, dù có nhiều đồn đoán về việc được tái đầu tư song tòa cao ốc này vẫn đứng im, dở dang, hoang vắng không một bóng người, vừa lãng phí nguồn lực đất đai vừa tạo nên bộ mặt "xấu xí" cho thành phố.

Nếu từ năm 2021 về trước, khi tìm thông tin về tòa nhà này thì chỉ hiện ra những vụ án liên quan đến nợ xấu, chủ đầu tư không đủ năng lực khiến dự án "đắp chiếu" kéo dài thì hiện tại, tình hình đã khác.

Chính thức tiếp nhận dòng vốn đầu tư mới cuối năm 2021, Saigon One Tower được đổi tên thành IFC One Saigon. Dự án hiện được quản lý và phát triển bởi Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Viva Land (Việt Nam).

Được thay tên đổi họ, IFC One Saigon cũng lộ diện với thiết kế mới. Công trình cao 185m, được lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết nên có thiết kế façade hình tam giác khổ lớn, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo hiệu ứng vẩy rồng. Với thiết kế này, không chỉ rũ bỏ những hơi thở của quá khứ, IFC One Saigon còn được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho thành phố, trở thành một biểu tượng mới.

Phối cảnh dự án IFC One Saigon.

Mặt kính "vảy rồng" đang nhanh chóng được phủ kín, tạo ra diện mạo hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, tòa nhà này "lột xác" nhanh đáng kinh ngạc. Mặt kính mới phía hướng về Quận 4 đã được phủ bởi những tam giác khổ lớn có màu pha trộn, tạo nên những mảng "vảy rồng" rực rỡ và dần được hoàn thiện. Đây cũng chính là lý do dự án gần đây thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới bất động sản, các nhiếp ảnh gia cũng như người dân Tp.HCM. Đi cùng với đó là kỳ vọng sớm được chứng kiến diện mạo hoàn chỉnh hơn của tòa cao ốc, nhất là vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

"Soi" năng lực phát triển của Viva Land

Hồi sinh tòa nhà ngủ yên cả một thập kỷ không phải là việc dễ dàng, vì vậy trong thời điểm hiện tại, sự chú ý đều đang dồn về cái tên Viva Land.

Thành lập từ năm 2020, Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Viva Land (Việt Nam) là công ty thành viên thuộc Viva Land Investment Group (Singapore). Dù có tuổi đời còn khá non trẻ nếu so với các tên tuổi khác trong ngành, nhưng doanh nghiệp này được tin cậy là nhà quản lý, phát triển nhiều dự án lớn có tổng diện tích hơn 1.500ha trên cả nước.

Năng lực của Viva Land được giới thiệu trên website doanh nghiệp.

Đặc biệt, nói đến vị thế của Viva Land hiện tại không thể không nhắc tới người đứng đầu là ông Chen Liang Pang – Chủ tịch HĐQT, một tên tuổi quen thuộc trong ngành bất động sản. Ông Chen có hơn 40 năm kinh nghiệm trong đầu tư và phát triển bất động sản tại châu Á. Cùng đội ngũ của mình, ông Chen đã ghi dấu ấn với việc phát triển hàng loạt dự án lớn như Capital Tower (Singapore), Raffles City (Trung Quốc), Capital Place (Hà Nội)…

Giới thiệu trên website, dự án IFC One Saigon có 45 tầng, cao 185m và diện tích sàn khoảng 123.000 m². Đây sẽ là dự án phức hợp với văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại bán lẻ.

Theo dự kiến, cuối năm nay, toàn bộ dự án này sẽ được hoàn thiện phần ngoài. Song song đó, các hạng mục bê tông cũ, nội thất và cơ điện cũng sẽ được đổi mới toàn bộ.

Theo Viva Land, hiện tại công tác thi công đang được đẩy mạnh và hoàn toàn không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào diễn ra ở thời điểm hiện tại. Các thông tin như số lượng căn hộ, diện tích, giá bán cũng chưa được chủ đầu tư công bố.