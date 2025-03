Chuyện gì đang xảy ra với nghề lập trình viên?

Nếu bạn là một lập trình viên, có lẽ bạn cũng nhận thấy: Công việc không còn dồi dào như trước đây. Theo Bussiness Insider, số lượng tuyển dụng kỹ sư phần mềm tại Mỹ trên Indeed đã giảm hơn một phần ba so với năm năm trước. Và nếu so với thời kỳ đại dịch, khi ngành công nghệ bùng nổ với hàng loạt cơ hội việc làm, mức sụt giảm còn đáng kể hơn nữa.

Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2022, số lượng tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm trên Indeed cao gấp ba lần so với hiện tại. Tuy nhiên, câu chuyện đã thay đổi vào năm 2024, và thậm chí là tệ hơn vào năm 2025.

Số bài viết tuyển dụng kĩ sư phầm mềm đăng trên Indeed đã giảm mạnh từ mức đỉnh là 2022

AI đang làm gì với ngành lập trình?

Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này chính là trí tuệ nhân tạo. Công nghệ AI không chỉ giúp lập trình viên làm việc hiệu quả hơn, mà còn làm giảm nhu cầu tuyển dụng trong ngành.

Điển hình, CEO Salesforce Marc Benioff gần đây tuyên bố rằng công ty có thể không thuê thêm kỹ sư nào vào năm 2025, vì AI đã giúp đội ngũ hiện tại làm việc năng suất vượt trội.

"Chúng tôi đã chứng kiến mức tăng năng suất đáng kinh ngạc nhờ các tác nhân AI làm việc song song với kỹ sư của chúng tôi," Benioff chia sẻ trong một podcast hồi tháng 1.

Việc AI nâng cao năng suất là tin vui với những lập trình viên đang có việc làm, nhưng lại là cơn ác mộng với những ai đang tìm việc.

Cách đây một năm, startup Cognition Labs – được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư của Peter Thiel – đã khiến cả ngành dậy sóng khi công bố AI đầu tiên có khả năng làm công việc của một kỹ sư phần mềm.

Sự kiện này đã làm dấy lên nỗi lo sợ trong giới lập trình viên. Jesal Gadhia, Giám đốc kỹ thuật của Thoughtful AI, nhớ lại:

"Tôi đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ bạn bè hỏi rằng: 'Liệu tôi có mất việc không?'"

Anh đặc biệt lo ngại rằng AI có thể thay thế những công việc vốn là bệ phóng cho các lập trình viên mới ra trường.

"Những kỹ sư mới vào nghề đang trở thành đối tượng dễ bị AI thay thế nhất," Gadhia nói.

Lập trình viên trong kỷ nguyên AI: Không còn viết code nhiều như trước?

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Theo dự báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nhu cầu về nhà phát triển phần mềm, chuyên gia kiểm thử và phân tích chất lượng sẽ tăng 17% từ năm 2023 đến 2033 – nhanh hơn nhiều so với mức tăng trung bình của thị trường lao động.

Một số lĩnh vực vẫn đang khát nhân lực, đặc biệt là phân tích dữ liệu, an ninh mạng và điện toán đám mây. Những công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo và machine learning cũng đang trở thành điểm nóng tuyển dụng, không chỉ trong ngành công nghệ mà còn lan sang nhiều lĩnh vực khác.

Dù làm việc trong lĩnh vực nào, công việc của lập trình viên cũng đang dần thay đổi nhờ AI. Theo GitLab, các nhà phát triển chỉ dành khoảng 25% thời gian để viết code.

Madars Biss, lập trình viên frontend kiêm tác giả công nghệ, tin rằng lập trình viên trong tương lai sẽ dành ít thời gian viết code hơn và thay vào đó sẽ tập trung vào quản lý, kiểm tra và sáng tạo với AI-generated code.

AI không thay thế hoàn toàn lập trình viên, nhưng nó có thể đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại, còn con người sẽ đóng vai trò định hướng và kiểm soát chất lượng.

AWS CTO Matt Garman thậm chí còn dự đoán rằng:

"Trong vòng 24 tháng tới, có thể phần lớn lập trình viên sẽ không còn viết code nữa."