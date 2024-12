Chuyện gì đây: Bùng nổ dịch vụ mai táng tại một quốc gia ĐNÁ, dự báo sẽ có hơn 8 triệu người mất vào năm 2050

Tờ Nikkei Asian Review cho hay ngành dịch vụ chăm sóc người đã khuất ở Đông Nam Á (ĐNÁ) đang phát triển thành một ngành công nghiệp thịnh vượng với các công ty kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Những dịch vụ này bao gồm các nghi lễ phức tạp, các khu đất công viên tưởng niệm sang trọng và các gói tang lễ được lên kế hoạch trước cho cả người và vật nuôi.

Theo Liên Hợp Quốc, số ca tử vong trong khu vực sẽ tăng từ 4.995.000 vào năm 2022 lên 5.745.000 vào năm 2030 và hơn 8 triệu vào năm 2050.

Malaysia là một trong những quốc gia đi đầu trong sự bùng nổ dịch vụ tang lễ này nhờ vào cơ cấu dân số đặc biệt của mình, bao gồm người Malaysia, người Trung Quốc, người Ấn Độ và những nhóm người khác đều có nghi lễ tang lễ riêng biệt.

Trong cộng đồng người Malaysia, nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi, tang lễ thường được hoàn tất trong vòng một ngày. Ngược lại, các gia đình người Trung Quốc, đặc biệt là những người có địa vị xã hội cao, có thể kéo dài lễ tang lên đến một tuần.

Giám đốc phát triển kinh doanh Daniel Chong của The One Life Planning, một phần của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tang lễ khu vực Nirvana Asia, cho biết doanh thu của công ty năm ngoái chỉ riêng tại Kuala Lumpur và bang Selangor là 1,045 tỷ Ringgit, tương đương 236 triệu USD, tăng 60% so với hai năm trước đó.

Hoạt động kinh doanh này không phụ thuộc vào các gia đình chờ đến khi có người qua đời mới mua gói dịch vụ thường có giá đắt hơn nhiều. Thay vào đó, Chong và đội ngũ của ông làm việc như những đại lý bảo hiểm, nhấn mạnh vào những lợi ích của các gói dịch vụ lập kế hoạch trước, cho phép mọi người khóa giá và lựa chọn các dịch vụ phù hợp với sở thích của họ.

"Các dịch vụ của chúng tôi khóa chi phí trong khi cho phép các gia đình lựa chọn những gì phù hợp với sở thích cá nhân và văn hóa của họ", ông Chong nói.

Doanh số bán các gói dịch vụ lập kế hoạch trước đã tăng 20% đến 30% hàng năm trong năm năm qua.

Lò hỏa táng có máy lạnh

Được thành lập vào năm 1990, Nirvana Asia hiện có 14 công viên mai táng và trung tâm tưởng niệm trên toàn quốc. Các dịch vụ của công ty bao gồm các lô chôn cất, hốc tro cốt (nơi lưu trữ tro cốt của người chết) và tổ chức tang lễ.

Các dịch vụ sau bao gồm sắp xếp địa điểm, nghi lễ tôn giáo, vận chuyển và hỗ trợ sau tang lễ. Trong khi đó, các công viên mai táng đều được thiết kế cho phù hợp phong thủy.

Những gói dịch vụ có giá từ 20.000 đến 50.000 ringgit, trong khi các suất tro cốt được tính riêng, từ 8.000 đến 120.000 ringgit.

Với các lô chôn cất sẽ có giá khởi điểm khoảng 60.000 Ringgit cho đến những lô sang trọng nhất có giá lên tới 4 triệu Ringgit.

Tờ Nikkei cho hay việc chôn cất theo truyền thống Đạo giáo, trước đây được xác định theo các cân nhắc phức tạp về phong thủy, đang dần nhường chỗ cho các tiện nghi hiện đại như đài hóa thân có máy lạnh, phổ biến trong các dịp tưởng niệm như lễ Thanh minh, ngày dọn dẹp mộ hàng năm của người Trung Quốc.

"Mặc dù một số người vẫn coi trọng phong thủy, nhưng xu hướng đang chuyển sang sự thoải mái và hiệu quả", ông Chong cho biết.

Đồng quan điểm, anh Dominic Jude Anthony thừa kế doanh nghiệp tang lễ của gia đình mang tên Trinity Caskets có trụ sở tại Petaling Jaya, Selangor cũng cho biết sở thích khách hàng đang dần thay đổi.

Ví dụ gia đất tăng khiến ngày càng nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ hỏa táng đơn giản, từ 5.000 Ringgit đến 80.000 Ringgit tùy vào chất liệu quan tài và mức độ cá nhân hóa của buổi tang lễ.

"Chúng tôi phục vụ tất cả các tôn giáo, từ Phật giáo, Đạo giáo đến Thiên chúa giáo và Ấn Độ giáo. Trong khi người Hồi giáo địa phương thường dựa vào nhà thờ Hồi giáo của họ, người Hồi giáo nước ngoài thường tìm đến dịch vụ của chúng tôi để hồi hương", anh Anthony giải thích.

Hãng Trinity Caskets còn cung cấp dịch vụ phúng viếng bằng mã QR trong bối cảnh không dùng tiền mặt hiện nay.

Thậm chí ngoài việc phục vụ khách hàng là con người, Nirvana đã mở rộng để cung cấp dịch vụ tang lễ cho thú cưng trong bối cảnh nhu cầu về những lời từ biệt trang trọng dành cho những người bạn đồng hành là động vật yêu quý ngày càng tăng.

"Các hốc tro cốt cho thú cưng có giá khoảng 6.000 đến 8.000 Ringgit, trong khi các lô chôn cất cho chúng có giá bắt đầu từ 12.000 Ringgit", ông Chong cho biết.

Chuyên gia Qarrem Kassim thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia (SISM) dự đoán thị trường thú cưng sẽ mở rộng khi ngày càng ít người có con.

"Thú cưng đang thay thế vai trò của trẻ em đối với nhiều hộ gia đình, vì vậy khi thú cưng của họ qua đời, họ muốn tổ chức một buổi lễ tiễn biệt tử tế", ông Kassim cho biết.

Thức canh

Ngoài Malaysia, một quốc gia khác là Philippines cũng bùng nổ dịch vụ tang lễ. Nền kinh tế có phần lớn dân số theo đạo Thiên chúa này được khuyến khích tổ chức lễ tang, chôn cất và thức canh để tưởng nhớ người đã khuất.

Forest Lake Development, một công ty gia đình điều hành các công viên mai táng tưởng niệm trên khắp Philippines, cho biết doanh thu từ dịch vụ chăm sóc người đã khuất là 2,47 tỷ Peso vào năm ngoái, mức tăng gần gấp đôi so với năm 2020.

Đứng sau Forest Lake là Manila Memorial Park khi thu về 1,6 tỷ Peso, tăng 4% so với năm trước.

Tiếp đến là Golden Haven với 727 triệu Peso. Giá cổ phiếu của Golden Haven đã tăng 165% trong năm qua.

Phát ngôn viên Jordan Miranda của Hiệp hội tang lễ Philippines (PMA) cho biết các gói tang lễ rẻ nhất thường bắt đầu từ 30.000 Peso, bao gồm quan tài, sắp xếp thi thể để viếng, xe tang và tất cả các đồ trang trí cần thiết cho một dịch vụ tang lễ. Tuy nhiên, hóa đơn có thể lên tới 10 triệu Peso tùy nhu cầu gia đình.

"Mọi người chi tiền cho những thứ này vì đây là điều tất yếu, nhưng các chi phí này cũng được coi là biểu tượng của địa vị", ông Miranda nói.

Bà Michelle Pineda điều hành một nhà tang lễ ở tỉnh Pampanga, miền bắc Philippines, cung cấp nhiều dịch vụ có giá chỉ 15.000 Peso hoặc lên tới 250.000 Peso nếu gia đình chọn quan tài nhập khẩu từ Mỹ.

Người phụ nữ này cho biết một gói tang lễ thông thường dành cho người trung lưu có giá 70.000 Peso, bao gồm hoa, sử dụng hai xe tang, ướp xác trong một tuần, bàn, đèn, 30 quả bóng bay và máy lọc nước.

Trong khi đó nhà điều hành Renato Dychangco Jr. của hãng mai táng gia đình Cosmopolitan Funeral Homes tự hào cho biết công ty đã tạo được dấu ấn khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ điều hòa không khí trong các nhà nguyện.

"Không phải để khoe khoang, nhưng nếu bạn đến nhà tang lễ của chúng tôi ở đây, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Cơ sở vật chất của chúng tôi giống như một khách sạn năm sao", ông Dychangco hồ hởi.

Dịch vụ của Cosmopolitan Funeral bao gồm phòng chờ hạng nhất khi gia đình có thể theo dõi quá trình đưa thi thể vào quan tài đồng thời "thưởng thức cà phê và đồ ăn nhẹ".

*Nguồn: Nikkei