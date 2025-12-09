Chuyện gì đây: Vốn hóa của Vingroup gần bằng 4 ngân hàng lớn nhất cộng lại

Sau khi chốt quyền chia cổ phiếu thưởng, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp lên mức 152.700 đồng/cp, gấp 7,5 lần đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng lập kỷ lục gần 1,2 triệu tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vững vị trí số 1 sàn chứng khoán.

Thậm chí, vốn hóa Vingroup còn gần bằng 4 ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Techcombank cộng lại. Đây là một cú bứt phá ngoạn mục khi hồi đầu năm tổng giá trị toàn bộ doanh nghiệp “họ” Vingroup mới bằng vốn hóa Vietcombank. Vingroup hiện cũng là doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán với 77.000 tỷ đồng.

Ngoài Vingroup, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đều tăng mạnh. Trong đó, cổ phiếu Vimhomes (mã VHM) đã tăng 175%; cổ phiếu Vincom Retail (mã VRE) tăng hơn 92% so với đầu năm. Cổ phiếu Vinpearl (mã VPL) cũng đã vượt đỉnh cùng mức tăng 49% so với định giá thời điểm chào sàn hồi giữa tháng 5.

Với cú bứt phá ngoạn mục, riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp 239 điểm vào VN-Index từ đầu năm. Tính chung 4 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (VIC, VHM, VPL, VRE), mức đóng góp vào chỉ số lên đến 343 điểm trên tổng số 487 điểm trong khoảng thời gian này.

Cổ phiếu Vingroup “bốc đầu” trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng chóng mặt. VinFast - hãng xe điện của Vingroup vẫn đang chiếm lĩnh thị trường và ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số ấn tượng. Ngoài thị trường Việt Nam, nhà sản xuất xe điện này cũng đang có nhiều động thái để tăng hiện diện tại Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Philippines.

Ở mảng hạ tầng, thông qua công ty con VinSpeed, tập đoàn của tỷ phú Vượng đã được giao dự án đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ (tổng vốn 3,3 tỷ USD); và đang đề xuất đầu tư tuyến Hà Nội - Quảng Ninh (5,54 tỷ USD); và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (61 tỷ USD không tính chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng).

Ở mảng năng lượng, thông qua công ty con VinEnergo, tập đoàn đã khởi công dự án nhiệt điện khí lớn nhất Việt Nam - LNG Hải Phòng - công suất 4.800 MW, vốn khoảng 7,7 tỷ USD. Ngày 19/12 tới đây, Vingroup sẽ khởi công 2 dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW.

Với mảng dịch vụ, Vingroup đang triển khai dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) với tổng mức đầu tư 11 tỷ USD. Ngày 19/12 tới đây, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục khởi công thêm một siêu dự án là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng và gia đình đã lần lượt thành lập loạt doanh nghiệp mới trải dài nhiều lĩnh vực, từ thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon) đến giải trí (V-Film). Cũng vào ngày 19/12 tới đây, Vingroup sẽ khởi công nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha.