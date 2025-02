Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo: Lộ dữ liệu quan trọng, mất tiền trong tài khoản từ ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI

Gần đây, các ứng dụng chỉnh sửa ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở nên phổ biến trên mạng xã hội, đặc biệt là những ứng dụng thay đổi trang phục theo mẫu có sẵn.

Trước trào lưu này, mới đây, chuyên gia an ninh mạnh, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cảnh báo, người dùng cần thận trọng khi cài đặt các ứng dụng này. Lý do mà ông Sơn đưa ra đó là các ứng dụng này sẽ thường yêu cầu quyền truy cập vào thư mục ảnh trên thiết, một quyền nhạy cảm có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Ông Sơn nhấn mạnh rằng, với sự phát triển của AI, hình ảnh cá nhân trở thành dữ liệu có giá trị cao. AI có khả năng phân tích để xác định danh tính, sở thích, địa điểm thường lui tới và mối quan hệ của một người chỉ thông qua các bức ảnh. Việc thu thập và bán những hình ảnh này cho các công ty khai thác dữ liệu đang trở nên phổ biến, dẫn đến hậu quả như người dùng bị làm phiền bởi quảng cáo không mong muốn, hoặc nghiêm trọng hơn là bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo và tống tiền.

Liên quan đến rủi ro kẻ gian đọc thông tin số tài khoản ngân hàng, mật khẩu thông qua việc truy cập ảnh từ ứng dụng chỉnh sửa ảnh bẳng AI, ông Sơn cho biết, một số người sử dụng điện thoại có thói quen chụp ảnh màn hình chuyển khoản hay các tin nhắn quan trọng. Điều này cũng đặt người dùng vào rủi ro cao. hi nhận các thông tin khác như: Số tài khoản, mật khẩu cùng nhiều thông tin quan trọng khác. Nếu những hình ảnh này bị truy cập trái phép, kẻ gian có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận tài chính hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Ông Sơn khuyến cáo: "Nếu không thực sự biết rõ về nguồn gốc của ứng dụng, bạn không nên tải về và cài đặt. Không gian mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân phụ thuộc phần lớn vào ý thức và hành vi của chính bạn."

Ngoài ra, theo các chuyên gia an ninh mạnh, bên cạnh các ứng dụng chỉnh sửa ảnh AI, đặc biệt là những ứng dụng có nguồn gốc từ nước ngoài, có thể lưu trữ dữ liệu người dùng trên máy chủ đặt tại nước ngoài mà người dùng không hề hay biết. Điều này đặt ra thách thức lớn về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân, khi dữ liệu có thể bị sử dụng cho các mục đích không mong muốn mà người dùng không thể kiểm soát.

Người dùng được khuyến nghị nên xem xét kỹ lưỡng trước khi cấp quyền cho bất kỳ ứng dụng nào, đặc biệt là những ứng dụng yêu cầu truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Việc nâng cao nhận thức và cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng là yếu tố quan trọng để bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tiềm ẩn từ không gian mạng.