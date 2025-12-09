Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia: Cơ quan Thuế có thể khai thác dữ liệu từ sàn TMĐT, đơn vị vận chuyển.. để xác định hộ kinh doanh kê khai đúng hay không

09-12-2025 - 10:25 AM

Theo chuyên gia để kiểm soát doanh thu hộ kinh doanh, cơ quan thuế có nhiều phương pháp nhưng bản thân hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm với doanh thu tự kê khai.

Chuyên gia: Cơ quan Thuế có thể khai thác dữ liệu từ sàn TMĐT, đơn vị vận chuyển.. để xác định hộ kinh doanh kê khai đúng hay không - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Tại Tọa đàm "Giải đáp vướng mắc và tư vấn thuế cho hộ kinh doanh" của VTV INDEX hôm 8/12, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã có phân tích về đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh tăng lên mức 500 triệu đồng.

Theo bà Hải, các ngưỡng miễn thuế nhằm mục tiêu cân bằng giữa chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp, cá nhân và chi phí hành thu của cơ quan quản lý, đồng thời đáp ứng mục tiêu thiết kế một ngưỡng chịu thuế để người nộp thuế tuân thủ phù hợp và ở mức thấp nhất. Còn cơ quan thuế sẽ tiến hành thu thuế hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đối với hộ kinh doanh, người nộp thuế phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, ngưỡng miễn thuế còn có ý nghĩa tạo ra sự công bằng tương đối giữa các nhóm thu nhập như kinh doanh và làm công ăn lương, đảm bảo chỉ đánh thuế với phần thu nhập sau khi đã giảm trừ mức sống tối thiểu cho bản thân và người phụ thuộc. Vì vậy, theo bà Hải, đề xuất ngưỡng miễn thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh nhằm mục tiêu đó.

Trước câu hỏi liên quan đến kiểm soát doanh thu thực tế khi hộ kinh doanh tự kê khai, bà Hải khẳng định nhà nước có nhiều cách để kiểm soát doanh thu của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, khi áp dụng cơ chế thuế khoán, doanh thu được ước tính. Từ 1/1/2026, khi bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai, doanh thu thực tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh cũng như quản lý thuế của cơ quan thuế.

"Để kiểm soát doanh thu này,việc đầu tiên là tính tuân thủ pháp luật: tự tính, tự khai, tự nộp của hộ kinh doanh. Bản thân họ phải tự chịu trách nhiệm với doanh thu kê khai. Với công nghệ hiện nay, hộ kinh doanh có thể quản lý doanh thu bán hàng thực tế qua các giải pháp và qua giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt", bà Hải nhấn mạnh.

Chuyên gia: Cơ quan Thuế có thể khai thác dữ liệu từ sàn TMĐT, đơn vị vận chuyển.. để xác định hộ kinh doanh kê khai đúng hay không - Ảnh 2.

Đối với cơ quan thuế, vị chuyên gia cũng có biết, để kiểm soát doanh thu thực tế của hộ kinh doanh cũng có nhiều giải pháp đã triển khai. Từ 1/6/2025, hộ kinh doanh thuộc diện kê khai và hộ khoán có doanh thu trên 1 tỷ thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của cơ quan thuế. Đây là giải pháp quan trọng để quản lý doanh thu thông qua việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn.

Ngoài ra, ngành thuế cũng đang khuyến khích giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay các hộ kinh doanh sử dụng rất nhiều app thanh toán QR, chuyển khoản cho các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ.

"Bên cạnh hóa đơn điện tử và thanh toán không tiền mặt, cơ quan thuế có thể sử dụng nguồn thông tin từ các bên liên quan như sàn thương mại điện tử, công ty vận chuyển, công ty cung cấp dịch vụ… để có nguồn dữ liệu đối chiếu, xác định doanh thu hộ kinh doanh kê khai có đúng với thực tế hay không", bà Hải nhấn mạnh.

Theo Phan Trang

An ninh Tiền tệ

