Chuyên gia đánh giá tác động từ chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các nước và Việt Nam, một số kiến nghị

Lạm phát của Mêhicô giảm sâu do: (i) giảm nhu cầu xuất khẩu của Mêhicô; (ii) áp lực giá giảm do lượngcung nội địa Mêhicô tăng lên khi XK gặp khó khăn; (iii) Đồng Peso Mêhicô mất giá do xuất khẩu giảm dẫn tới giảmdòng tiền ngoại tệ thu về; (iv) thu nhập và tiêu dùng nội địa giảm do chịu ảnh hưởng từ xuất khẩu giảm (do xuất khẩusang Mỹ chiếm tỷ trọng gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Mêhicô).