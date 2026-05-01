Chuyên gia dự báo một “siêu sóng” 50 tỷ USD có thể đổ bộ chứng khoán Việt Nam

Trong nhận định mới đây, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị hạ từ “tích cực” xuống “trung tính” sau nhịp điều chỉnh của VN-Index trong tuần qua.

Theo đó, các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục duy trì phong độ dẫn đầu về tăng trưởng. Đáng chú ý, xu hướng ngắn hạn của hai thị trường tăng mạnh nhất là Kospi của Hàn Quốc và TAIEX của Đài Loan đã được nâng lên mức “tăng”.

Trong khi đó, VN-Index giảm 2,3% trong tuần giao dịch vừa qua, khiến đánh giá về mức tăng trưởng của thị trường bị hạ từ “tích cực” xuống “trung tính”. Tại khu vực Đông Nam Á, thị trường Thái Lan hiện đang dẫn đầu đà tăng trưởng sau khi vượt lên trên mức tăng của VN-Index.

Theo chuyên gia ABS, lợi suất trái phiếu toàn cầu đã hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh đầu tuần, nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được các thỏa thuận tích cực. Đồng thời, tốc độ tăng của lợi suất trái phiếu, chỉ số USD và VIX – thước đo mức độ sợ hãi của nhà đầu tư hiện đều ở mức thấp.

Dù vậy, giá dầu Brent vẫn duy trì đà tăng cao, cho thấy áp lực lạm phát trong tháng 5/2026 vẫn hiện hữu. Chuyên gia kỳ vọng thị trường chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần tới, đặc biệt khi các tín hiệu tích cực trong đàm phán Mỹ - Iran có thể trở thành động lực hỗ trợ mạnh hơn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, chuyên gia cho rằng thị trường vốn toàn cầu đang bước vào một chu kỳ IPO bùng nổ mới, với tâm điểm là thương vụ IPO của SpaceX. Ngày 20/5/2026, SpaceX chính thức nộp hồ sơ prospectus lên SEC và xác nhận kế hoạch niêm yết trên Nasdaq với mã SPCX, dự kiến giao dịch sớm nhất từ ngày 12/6/2026.

Theo đó, việc S&P tham vấn về cách xử lý các thương vụ IPO vốn hóa lớn có thể khiến SpaceX nhanh chóng chiếm tỷ trọng đáng kể trong các bộ chỉ số chuẩn. Với quy mô hiện tại, cổ phiếu này có thể chiếm tới khoảng 3% tỷ trọng nếu được đưa vào S&P 500.

Không chỉ SpaceX, thị trường còn xuất hiện hàng loạt tin đồn IPO của các tên tuổi AI lớn như OpenAI, Anthropic hay Databricks. Theo tính toán của chuyên gia, tổng quy mô của các thương vụ này có thể ngang bằng hoặc thậm chí vượt cả IPO của SpaceX, tạo nên một năm bùng nổ cho thị trường vốn cổ phần toàn cầu, thậm chí có thể vượt qua cả làn sóng SPAC năm 2021.

Tại Việt Nam, chuyên gia cho rằng làn sóng IPO cũng đang tăng tốc kể từ cuối năm 2025 và thị trường có thể đón nhận khoảng 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028 . Đồng thời, làn sóng IPO nhóm doanh nghiệp Nhà nước được dự báo sẽ sôi động trở lại, tương tự giai đoạn 2016-2019, qua đó thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước.

" Việc bổ sung thêm nhiều nhóm cổ phiếu mới sẽ giúp gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, sớm đạt mục tiêu vốn hóa/GDP trên 100%, đồng thời hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam cải thiện khả năng trụ hạng và hướng tới nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI ", ông Nguyễn Thế Minh cho hay.

Liên quan tới chính sách tiền tệ Mỹ, ông Nguyễn Thế Minh cho biết Kevin Warsh đã chính thức trở thành Chủ tịch Fed mới, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Theo thống kê lịch sử được ABS dẫn lại, thị trường chứng khoán Mỹ thường có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ của một Chủ tịch Fed mới, với mức giảm trung bình khoảng 15,2% và trung vị khoảng 10,5%, trước khi hồi phục và tăng trở lại trong vòng một năm sau đó. Tuy nhiên, ABS cũng lưu ý diễn biến thị trường thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố vĩ mô khác.