Chuyên gia lý giải vì sao không nên bật quạt cả đêm dù trời nóng đỉnh điểm

Mùa hè đem đến những đợt nắng nóng khủng khiếp khiến giấc ngủ không còn trọn vẹn. Nhiều người thường bật quạt phả thẳng vào người cả đêm để ngon giấc, nhưng theo chuyên gia, cách làm này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo chuyên gia trị liệu giấc ngủ Natalie Pennicotte-Collier từ tổ chức MattressNextDay tại Anh, để quạt bật thẳng vào người suốt cả đêm có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như khô xoang, mệt mỏi, tỉnh giấc.

Giải thích về nguyên nhân, bà cho biết: “Một chiếc quạt có thể giúp bạn dễ ngủ hơn lúc ban đầu. Thế nhưng khi căn phòng lạnh hơn vào lúc gần sáng, nhiệt độ cơ thể bắt đầu thay đổi. Lúc này, chiếc quạt có thể khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến đứt đoạn giấc ngủ".

Bật quạt quay thẳng vào người khiến chất lượng giấc ngủ bị giảm.

Trên thực tế, quạt có thể gây tác động tiêu cực đến cơ chế tự điều hòa thân nhiệt. Khi quạt chạy suốt đêm, luồng gió liên tục sẽ làm khô không khí xung quanh, khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút.

Để đảm bảo sức khỏe, chuyên gia khuyên mọi người hẹn giờ tắt quạt vào lúc gần sáng. Thay vì hướng vào người, quạt nên hướng vào tường để gió mát luân chuyển khắp phòng.

Bên cạnh đó, việc vệ sinh quạt vô cùng quan trọng. Lượng bụi bẩn lâu ngày trong quạt dễ phát tán khắp căn phòng, từ đó ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Đồng quan điểm, Tiến sỹ Naheed Ali từ tổ chức Vera Clinic cho biết việc bật quạt trong phòng ngủ cả đêm có thể tạo ra căng thẳng tiềm ẩn cho cơ thể.

"Không khí mát tác động lên cơ bắp và khớp trong 7 hoặc 8 giờ có thể gây ra sự giảm nhẹ nhiệt độ mô. Cổ cứng và vai đau nhức khi thức dậy là những dấu hiệu thường gặp", vị tiến sỹ nói thêm.

Quạt làm mát da bằng cách đẩy nhanh quá trình bay hơi. Luồng không khí liên tục đó có thể khiến đường mũi và cổ họng bị khô, khó chịu vào buổi sáng

Đường thở khô sẽ khiến chất nhầy đặc hơn, có thể giữ lại các chất gây dị ứng và chất kích thích gần các mô nhạy cảm. Theo thời gian, điều này dễ gây ra ho, khàn giọng hoặc nghẹt xoang kéo dài suốt cả ngày.

Chuyên gia giải thích thêm: "Các cơ bị lạnh sẽ co lại như một phản ứng tự vệ. Co cơ có thể kéo dài cho đến khi tắm nước ấm hoặc làm các động tác giãn cơ nhẹ nhàng giúp khôi phục lưu thông máu bình thường".

Về cách dùng quạt đúng, tiến sỹ Naheed Ali khuyến nghị có thể bật nhiều quạt trong phòng để làm mát trong ngày nóng. Tuy nhiên, không được để quạt thẳng trực tiếp vào người suốt đêm. Ngoài ra, những người hay bị khô miệng nên đặt một cốc nước ở đầu giường để thỉnh thoảng nhấp một vài ngụm.