Chuyên gia tài chính Jim Cramer “mách nước” loại tài sản nên đầu tư trong thời kỳ lạm phát và kinh tế bất ổn

Ông chia sẻ: "Tôi tin vào vàng" và nhận định đây một trong ba thứ "giữ nguyên giá trị trong thời kỳ suy thoái". Hai tuyệt phẩm còn lại: những bức tranh kiệt tác và những dinh thự đáng kinh ngạc.

Giá trị của vàng bắt nguồn từ sự khan hiếm như một loại hàng hóa và lịch sử lâu đời như một phương thức trao đổi ổn định. Giá vàng có xu hướng tăng trong thời kỳ kinh tế bất ổn và khi lạm phát cao.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Mỹ hiện tại là 8,6%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tiêu chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED là 2%. Để cố gắng giảm lạm phát, ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất, khiến cho các hoạt động tín dụng trở nên khó khăn hơn. Tính đến chiều 13/6, chỉ số S&P 500 chính thức bước vào thị trường giá xuống và hiện giảm hơn 20% kể từ đầu năm.

Đây là lý do tại sao vàng có thể là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn: Lợi nhuận của vàng so với cổ phiếu có xu hướng tỷ lệ nghịch, có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm, giá vàng có xu hướng tăng.

Với việc đầu tư vào vàng, Jim cũng đưa ra 3 gợi ý:

Đầu tiên là VanEck Vectors Gold Miners ETF – hay là GDX, một nền tảng theo dõi hiệu suất tổng thể của các công ty khai thác vàng. Đó là một trong những cách sở hữu vàng thanh khoản hơn, có nghĩa là nó tương đối dễ bán so với các lựa chọn khác.

Thứ hai là thông qua các ETF liên quan đến vàng khác, bao gồm cả những quỹ được gọi là quỹ cao cấp hoặc quỹ cơ sở. Các quỹ nhỏ có tính đầu cơ cao hơn, vì họ theo dõi các công ty khai thác nhỏ hơn có tiềm năng tăng trưởng. Các quỹ cấp cao tương đối an toàn hơn, vì các quỹ này bao gồm các công ty khai thác đã phát triển tạo ra doanh thu nhất quán từ các mỏ của họ. Cramer nói: "Tôi sở hữu một quỹ vàng cấp cao".

Cuối cùng, bạn có thể sở hữu vàng vật chất. Tuy nhiên, nó không phải là một khoản đầu tư quá thanh khoản.Và vàng vật chất rất dễ bị đánh cắp. Vì lý do đó, bạn sẽ cần phải bỏ thêm tiền để có nơi bảo mật và an toàn cất giữ chúng, chẳng hạn như két an toàn. Tuy nhiên, không tính đến chi phí này thì việc sở hữu vàng vật chất được coi là "rẻ".

Cramer luôn khuyến nghị sở hữu một ít vàng "như một sự bảo hiểm phòng trừ cho những điều chưa biết," như ông đã nói vào năm 2019. Trong danh mục đầu tư cá nhân của mình, Jim thường dành 5%cho các khoản đầu tư liên quan đến vàng .

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá trị của vàng sẽ tăng lên. Và cổ phiếu và trái phiếu thường được coi là các khoản đầu tư hưu trí tốt hơn vì trong lịch sử chúng đã vượt trội so với mức tăng giá của vàng trong thời gian dài. Nhưng vàng có thể là một khoản đầu tư an toàn khi triển vọng kinh tế không tốt, Cramer nói.

Như ông đã nói trong chương trình "Mad Money" vào cuối năm 2020, hãy mua vàng "nếu bạn muốn có một công cụ bảo hiểm phòng ngừa lạm phát hoặc kinh tế bất ổn".

(Theo CNBC)

https://cafebiz.vn/chuyen-gia-tai-chinh-jim-cramer-mach-nuoc-loai-tai-san-nen-dau-tu-trong-thoi-ky-lam-phat-va-kinh-te-bat-on-20220616170442558.chn