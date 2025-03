Chuyện giờ mới kể: Lý Liên Kiệt bị xã hội đen chèn ép, Châu Tinh Trì suýt bị mưu sát

Lộc Đỉnh Ký là bộ phim do Châu Tinh Trì diễn chính, Vương Tinh "cầm trịch". Đạo diễn họ Vương lo sợ tên sát thủ sẽ lạm sát người vô tội, nhằm vào những người khác ở phim trường nên tìm cách thắt chặt an ninh. Cũng may là Châu Tinh Trì đã bình an vô sự và không có thương vong nào khác.