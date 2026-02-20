Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyển khoản 62 triệu đồng tiền hàng ngay sát Tết: Thanh niên SN 2000 bị công an yêu cầu xác minh giao dịch

20-02-2026 - 21:38 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Lương tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch.

Ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) vừa qua, Công an xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ công dân hoàn tất thủ tục trao trả số tiền hơn 62 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi của các bên liên quan.

Trước đó, anh Bùi Minh Lượng (SN 1995, trú tại xã Lạc Lương) phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận 62.734.000 đồng từ tài khoản lạ nên chủ động trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Lương tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch. Kết quả xác định số tiền trên là của anh Lương Bá Nam (SN 2000, trú tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, anh Nam thực hiện chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho đối tác nhưng do nhầm lẫn thông tin tài khoản nên số tiền đã chuyển vào tài khoản của anh Bùi Minh Lượng.

Công an xã Lạc Lương đã hướng dẫn các bên liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời tổ chức kết nối để hai công dân gặp gỡ, trao trả và nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm. Việc trao trả được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Công an xã, bảo đảm đúng người, đúng số tiền, đúng quy định, tránh phát sinh tranh chấp hoặc rủi ro pháp lý cho các bên.

Công an xã Lạc Lương hỗ trợ công dân trao trả số tiền hơn 62 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm ngay ngày đầu năm mới. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, đặc biệt là số tài khoản và tên chủ tài khoản trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết nhanh chóng vụ việc góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời hạn chế các tranh chấp phát sinh từ giao dịch chuyển khoản nhầm trong dịp Tết và thời gian cao điểm giao dịch đầu năm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

