Chuyển khoản nhầm, người đàn ông đã lấy lại tiền bằng cách này

Theo nguồn tin từ Báo Thừa Thiên Huế, ngày 7/2, Công quận Phú Xuân cho biết, Công an phường Tây Lộc vừa nhận được thư cảm ơn của anh Cao Quang Sang (sinh năm 1994, trú tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc được Công an phường hỗ trợ tìm lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Trước đó, anh Cao Quang Sang đã chuyển nhầm số tiền 9 triệu đồng tới tài khoản của chị Mai Thị Nguyệt. Sau đó, anh Sang đến Công an phường Tây Lộc trình báo, nhờ hỗ trợ liên hệ với chị Nguyệt.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Lộc đã tiến hành xác minh, liên hệ và vận động chị Mai Thị Nguyệt đến trụ sở Công an phường để trả lại số tiền anh Sang đã chuyển khoản nhầm.

Chị Mai Thị Nguyệt trao lại số tiền chuyển khoản nhầm cho anh Cao Quang Sang. Theo báo Thừa Thiên Huế.

Sau khi nhận lại được số tiền trên, anh Sang không khỏi xúc động và cảm ơn chị Nguyệt cũng như Công an phường Tây Lộc đã nhiệt tình, nhanh chóng hỗ trợ người dân.

Anh Sang đã có thư cám ơn gửi đến Công an TP. Huế, Công an quận Phú Xuân và Công an phường Tây Lộc đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.