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Chuyện lạ: Nộp đơn từ nhiệm gần nửa năm, dàn sếp lớn bất ngờ xin rút đơn ngay trước ngày tổ chức đại hội cổ đông

| | Doanh nghiệp

Ba cá nhân trên xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm trước 1 ngày trước khi HTC Holding tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 4/9.

Ngày 3/9, Công ty CP HTC Holding (mã CK: CET) đã tiếp nhận Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lâm Thị Phượng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh; Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoàng Anh Tuấn.

Cụ thể, trong ﻿đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoàng Anh Tuấn, ông cho biết, ông được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2023-2028, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Tuấn đã gửi Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị HTC Holding gửi đến Hội đồng quản trị Công ty với lý do cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay ông đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và mong muốn tiếp tục vai trò thành viên Hội đồng quản trị của HTC Holding. Do đó, ông xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm đã gửi tới Công ty ngày 06/03/2026.﻿

Cùng với lý do ﻿đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân, 2 thành viên Ban kiểm soát là bà Lâm Thị Phượng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh cũng xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm đã gửi tới Công ty ngày 14/10/2025.

﻿Ba cá nhân trên xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm trước 1 ngày trước khi HTC Holding tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 4/9.

Theo tài liệu đại hội, đại hội dự kiến trình miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Thế Tài, ông Trần Hoàng Anh Tuấn, ông Lý Thế Vinh, ông Phạm Đăng Khoa, ông Đỗ Văn Đạt, bà Hà Lê Thúy Vy và bà Võ Ngọc Phương Thảo.

Dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT với 3 ứng cử viên là ông Bùi Đỗ Linh, ông Huỳnh Văn Phát, và ông Trần Minh Hội. Đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS với 1 ứng cử viên là bà Huỳnh Thị Tú Oanh.﻿

HTC Holding hiện niêm yết trên HNX với mã CET, thị giá quanh 3.300 đồng/cổ phiếu và đang bị hạn chế giao dịch. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, tiền thân của công ty là Công ty CP Tech-Vina, thành lập năm 2009, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực sản xuất tinh dầu quế và các chất tạo hương. Những năm gần đây, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Ngọc Điệp

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