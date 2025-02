Chuyện thật như đùa: Mua cổ phiếu để nhận cổ tức từ khi mới sinh con, đến khi con vào lớp 10 vẫn chưa thấy tiền

Mòn mỏi chờ cổ tức

Mới đây, HĐQT CTCP Sông Đà 9.06 (mã: S96) công bố Nghị quyết về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông. Lịch trả cổ tức được dời sang ngày 30/12/2027 thay vì 30/12/2024 như đã được thông qua vào năm 2021 trước đó.

Lý do được công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tiền, do dự án Khu đô thị Sông Đà - Bình Tân hợp tác với CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã: HQC) theo thỏa thuận năm 2010 không thực hiện được.

Đây không phải lần đầu S96 trì hoãn nghĩa vụ chi trả với cổ đông. Kể từ khi chốt danh sách trả cổ tức cho năm tài chính 2010 vào ngày 1/7/2011 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng) thì đến nay, S96 vẫn chưa chịu trả cổ tức cho cổ đông sau nhiều lần trì hoãn. Công ty đã nhiều lần gia hạn với các lý do như khó khăn tài chính, chưa thu xếp được nguồn tiền hoặc ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nếu đúng theo kế hoạch mới nhất, sau 16 năm kể từ ngày chốt danh sách nhận cổ tức (năm 2011), cổ đông mới có thể kỳ vọng nhận được khoản tiền này vào năm 2027.

Tuy nhiên, với việc S96 đã nhiều lần trì hoãn trước đó, không loại trừ khả năng công ty sẽ tiếp tục dời lịch chi trả nếu vẫn gặp khó khăn tài chính.

Theo tìm hiểu, S96 tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 9.06 thuộc Công ty Sông Đà 9 - thành viên của Tổng công ty Sông Đà, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và thủy điện tại Việt Nam.

Sau khi cổ phần hóa vào năm 2004, S96 tham gia nhiều dự án lớn như thủy điện Yaly, Sơn La, Tuyên Quang, Nậm Chiến; cũng như các công trình dân dụng như nhà máy xi măng Hoàng Mai, sân vận động Hà Nội, khách sạn Mặt trời Sông Hồng...

Trên sàn chứng khoán, S96 từng là một siêu cổ phiếu với mức tăng gần 600% trong hơn 1 tháng (từ 8/09/2009 – 19/10/2009), S96 đã bị hủy niêm yết vào ngày 30/05/2014 với lý do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Tuy sau đó đã quay lại niêm yết trên Upcom vào ngày 21/08/2014 nhưng thị giá của S96 chưa bao giờ lên quá 4.000 đồng. Từ ngày 15/12/2023 tới nay, S96 bị đình chỉ giao dịch, “đóng băng” ở mức 400 đồng/cp.

Hàng loạt doanh nghiệp "khất cổ tức" cả thập kỷ

Việc chậm trễ chi trả cổ tức không chỉ xảy ra ở Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (S96) mà còn ở nhiều doanh nghiệp khác.

Điển hình, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS) Sudico đã nhiều lần trì hoãn việc chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Gần đây nhất, công ty đã dời ngày thanh toán từ 30/06/2023 sang 31/12/2024, đánh dấu lần thứ 9 trì hoãn cổ tức năm 2016 và lần thứ 5 đối với năm 2017.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi (mã LQN) đã thông báo lùi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền đến 30/09/2025, thay vì ngày 29/09/2023 như dự kiến trước đó. Đây là lần gia hạn thứ 6, kéo dài thời gian chờ đợi của cổ đông lên gần 10 năm.

Chung cảnh ngộ, CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (mã: ACM) thông báo thay đổi lần thứ 10 về việc lùi thời gian trả cổ tức đợt 1/2015 cho cổ đông. Doanh nghiệp này điều chỉnh thời gian chi trả sang ngày 27/6/2025, thông báo trước đó là vào ngày 28/6/2024. Như vậy, đã hơn 8 năm chờ đợi kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông của doanh nghiệp này vẫn tiếp tục bị khất cổ tức.

Lý do mà các doanh nghiệp đưa ra đều là chưa thu xếp được nguồn tiền. Cũng không quá khó hiểu khi nguồn tiền của doanh nghiệp bị kẹt bởi hầu hết các cổ phiếu của những doanh nghiệp này nằm trong diện cảnh báo do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, do lỗ liên tục và thậm chí như S96 là phải rời sàn HNX. Khi dòng tiền cho hoạt động kinh doanh còn không đủ thì việc thu xếp tiền trả cổ tức cho cổ đông là một điều quá khó khăn.

Nhìn chung, việc doanh nghiệp khất nợ cổ tức làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và làm mất niềm tin vào doanh nghiệp. Về lâu dài, tình trạng này có thể khiến doanh nghiệp mất đi cơ hội huy động vốn từ thị trường chứng khoán, thậm chí đối mặt với các rủi ro pháp lý nếu cổ đông có động thái khiếu nại hoặc khởi kiện.

Do đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững, doanh nghiệp cần có kế hoạch tài chính rõ ràng và minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông.