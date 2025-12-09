Chuyện thật như đùa tại Iran: Robot hình người cao cấp tại triển lãm công nghệ bị bóc mẽ là người thật đóng giả

Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa đang đạt được những bước tiến thần tốc, công chúng luôn háo hức chờ đợi những đột phá mới tại các sự kiện công nghệ lớn. Tuy nhiên, Triển lãm Công nghệ Kish Inox vừa diễn ra tại Iran lại mang đến một sự thất vọng pha lẫn hài hước khi hai "robot nhân hình tiên tiến" bị vạch trần chỉ là những diễn viên đóng thế vụng về.

Sự việc bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội sau khi các đoạn video quay cận cảnh tại triển lãm được công bố. Hai "robot" một nam và một nữ xuất hiện trong những bộ trang phục bó sát màu bạc sến sẩm, được trang trí bằng các dãy số nhị phân 0 và 1 nhằm tạo vẻ ngoài kỹ thuật số.

Tuy nhiên, dưới ống kính máy quay độ nét cao, "lớp vỏ công nghệ" này nhanh chóng sụp đổ. Khách tham quan dễ dàng nhận ra những đặc điểm sinh học không thể chối cãi của con người: những vết sẹo mụn trên da mặt, đôi mắt chớp liên tục, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở và những chuyển động cơ học gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Trong một đoạn clip gây bão, robot nữ tự xưng là "Miss Data" đã có màn giao tiếp khó hiểu với khách tham quan. "Cô" thao thao bất tuyệt rằng mình đang sống trong "không gian blockchain" và cùng với đối tác nam bên cạnh tạo thành "một tập hợp dữ liệu làm việc cùng nhau trong một mã dữ liệu chung". Những thuật ngữ công nghệ sáo rỗng này càng khiến màn trình diễn trở nên lố bịch trong mắt giới chuyên môn.

Trước làn sóng chế giễu nhắm vào ngành công nghiệp robot của quốc gia, các quan chức Iran đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Theo trang tin công nghệ Zoomit của Iran, ông Hossein Afshin, một quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Kinh tế tri thức, đã phủ nhận mọi liên quan của ban tổ chức đối với cặp đôi robot này.

"Tôi chỉ biết rằng một trong các công ty tham gia đã thực hiện điều này như một chiêu thức quảng cáo riêng. Do đó, họ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình", ông Afshin khẳng định. Vị quan chức này cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng người đóng giả robot không phải là chủ trương của các nhà hoạch định chính sách hay ban tổ chức triển lãm Innotex Kish.

Thực tế, việc sử dụng người đóng giả robot tại các sự kiện công nghệ không phải là chưa từng có tiền lệ. Trước đây, thế giới đã từng chứng kiến những màn trình diễn tương tự tại Trung Quốc, nhưng đa phần chúng được thực hiện tinh vi hơn hoặc mang tính giải trí rõ ràng hơn.

Trường hợp tại Iran lần này bị đánh giá là "thảm họa" bởi sự cẩu thả trong khâu hóa trang và kịch bản, biến một sự kiện công nghệ nghiêm túc trở thành trò cười. Thay vì phô diễn sức mạnh trí tuệ nhân tạo hay kỹ thuật cơ khí, màn đóng giả vụng về này chỉ phơi bày sự ngây ngô trong cách tiếp cận truyền thông của doanh nghiệp tư nhân, đồng thời vô tình làm lu mờ những nỗ lực phát triển công nghệ thực sự của quốc gia này.