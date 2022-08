Chuyên trang âm nhạc Pitchfork gọi album của Hoàng Thùy Linh là "đỉnh cao của lịch sử nhạc Việt", chấm cao điểm hơn nhiều nghệ sĩ quốc tế

Ngày 18/8, chuyên trang phê bình âm nhạc khó tính bậc nhất thế giới - Pitchfork - đã có bài review album LINK của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh và cho sản phẩm âm nhạc này số điểm 7.2/10. Bài viết của tác giả Joshua Minsoo Kim cũng đánh dấu lần đầu tiên, chuyên trang Pitchfork có một bài review, chấm điểm cho một album Vpop. Hoàng Thùy Linh cũng là nghệ sĩ người Việt Nam thứ ba nhận về bài phê bình của Pitchfork.



Trước đó đã có 2 nghệ sĩ indie Việt nhận đánh giá của chuyên trang gồm Ngủ Ngày Ngay Ngày Tận Thế của Rắn Cạp Đuôi (7.8/10) và Came của Tran Uy Duc (7.5/10).

Album LINK của Hoàng Thùy Linh được chuyên trang Pitchfork chấm điểm 7.2

Điểm số 7.2 là một con điểm tương đối ấn tượng, thuộc hàng "trung bình khá" của Pitchfork và không quá nhiều các album nhận được thang điểm như thế này. Điểm số này bằng với album vừa mới ra mắt của SNSD - Forever 1 (7.2/10) và cao hơn nhiều album nổi tiếng từ các siêu sao quốc tế, có thể kể đến Lover của Taylor Swift (7.1/10), Reputation của Taylor Swift (6.5/10), Nine Track Mind của Charlie Puth (2.5/10), BE của BTS (7.0/10), Kill This Love - EP của BLACKPINK (6.2/10),...



Album Reputation của Taylor Swift chỉ được Pitchfolk chấm 6.5 điểm

Bài review của tác giả Joshua Minsoo Kim thể hiện việc cây bút của Pitchfork đã có tìm hiểu khá kĩ lưỡng về nữ ca sĩ Vpop. Cây bút cũng đã dành cho album LINK nhiều lời khen về sự vận dụng sáng tạo chất liệu dân gian truyền thống Việt Nam với các dòng nhạc hiện đại quốc tế. Pitchfork cũng không ngần ngại gọi nhiều ca khúc của album có concept đỉnh cao nhất trong lịch sử nhạc Việt. Các track nhận được nhiều sự ấn tượng của tác giả quốc tế gồm See Tình, Trưởng Nữ Chạy Trốn, Lúc Thấy Lúc Không và Đánh Đố.



Toàn bộ nội dung bài review album LINK của Hoàng Thùy Linh trên Pitchfork bởi tác giả Joshua Minsoo Kim như sau:

Lời tựa: Album mới nhất đến từ nữ ca sĩ Vpop là một tuyên ngôn hùng hồn về mục đích, đạt đỉnh cao nhờ sự giao thoa hài hòa giữa cách kể chuyện gợi hình và quá trình sản xuất quy mô, kịch tính.

Hoàng Thùy Linh đã dành phần tốt đẹp trong quá trình trưởng thành để thuật lại câu chuyện của riêng mình. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Việt Nam từng gây “sóng gió” khắp cả nước vì lộ clip nóng khi còn trẻ vào năm 2007. Bộ phim "Nhật Ký Vàng Anh" mà cô tham gia lập tức bị hủy, tạo nên làn sóng tranh cãi lan rộng. Nhiều người chỉ trích cô “nước mắt cá sấu”, không có thái độ ăn năn. Thậm chí có ý kiến khẳng định sự nghiệp của cô “xong” rồi. Vài năm sau, cô bắt đầu thử sức với dòng nhạc Pop điện tử, liên tục lồng ghép chuyện đời mình lồng vào các sản phẩm, tạo nên những ca khúc có concept đỉnh cao bậc nhất lịch sử nhạc Việt.

Năm 2018, Linh xuất bản quyển hồi ký mang tên "Vàng Anh & Phượng Hoàng" để kể lại vụ “lùm xùm” năm xưa và hệ quả của nó. Sẵn sàng kể lại chuyện cũ cho cả thế giới, đó cũng là lúc Linh bắt đầu viết tiếp chương mới cho mình.

Ra mắt vào năm 2019, album Hoàng đánh dấu sự “trùng sinh” rõ rệt. Cụ thể với "Duyên Âm", đây là ca khúc phô diễn khả năng kết hợp văn hóa truyền thống Việt Nam với chất nhạc Pop đương đại. Video của ca khúc có nhiều chi tiết ẩn ý về cuộc đời cô, nhưng khép lại với hình ảnh cô ngồi trên kiệu, thể hiện hình ảnh ẩn dụ của chim phượng trong tín ngưỡng người Việt: như một “bà hoàng”. Để rồi 3 năm sau đó, album thứ 4 của cô - LINK - lại là một tuyên ngôn mạnh mẽ về mục đích. Một cách “chơi chữ” từ tên Linh, nhan đề album còn thể hiện những “liên kết”, mối quan hệ vô giá đã giúp đỡ cô suốt nhiều năm qua. (Chưa kể, album còn được ra mắt vào đúng dịp lễ Vu Lan tri ân đấng sinh thành). Chia sẻ vào tháng 2 vừa qua, Linh nói: “Hôm nay ngồi nay, tôi đã hoàn toàn được chữa lành. Tôi đã bắt đầu cảm thấy tình yêu, có sự kết nối với những tâm hồn khác”.

Ở tuổi 34, Linh viết nhạc đong đầy những ý niệm về việc tận hưởng niềm vui trong giây phút hiện tại. Trong "Lúc Thấy Lúc Không", Linh tìm cách lấy lòng một chàng trai rất nhiệt tình lúc ban đầu, nhưng sau đó lại biến mất không tăm hơi. Phần nhịp điệu sôi động như thể hiện sự hưng phấn khi theo đuổi “crush”, song sau cùng là bài học “tình đầu giúp ta khôn ngoan hơn trong tình yêu”.

“Cuộc sống có những lúc buồn, lúc vui, lúc lưng chừng, hay những lúc không biết gọi tên. Cứ đối xử tốt với bản thân và tận hưởng cuộc sống, vì mỗi quyết định sẽ giúp ta thêm hoàn thiện”, Linh chia sẻ trong họp báo ra mắt album LINK. Nữ ca sĩ chọn "Hạ Phỏm" làm ca khúc kết cho album. Giai điệu cùng nhịp trống dồn dập, ca khúc làm bật lên thông điệp rằng đừng xem thử thách trong cuộc sống như trò thắng thua, mà là một cơ hội để trưởng thành. Sự chuyển pha mượt mà giữa hát và rap của Linh cũng bổ trợ không kém cạnh.

Mặt khác, khoảnh khắc thuyết phục nhất của LINK là khi tính thử nghiệm siêu âm kết hợp với tính tự phụ trữ tình. “Trưởng Nữ Chạy Trốn” là một bản sử thi đậm chất kịch nghệ, bắt đầu với phiên bản mới lạ của giai điệu Wedding March trước khi chuyển sang tình tiết “cô dâu chạy trốn” một nửa giống Cardi B, một nửa giống BLACKPINK. Trong cuốn tự truyện của mình, Hoàng Thuỳ Linh thú nhận rằng cô đã lâm vào tình trạng tự trách bản thân kéo dài suốt 1 năm sau vụ lộ clip, và thậm chí chẳng khá khẩm là bao sau khi cô có người yêu mới. Người đó hơn cô 20 tuổi, chê bai nghề nghiệp của cô, lại còn đi gặp những người phụ nữ khác. Ấy vậy mà cô vẫn ở lại, ghét bỏ bản thân suốt 4 năm, tin rằng không ai khác có thể yêu cô. Sau đó những lời chế nhạo xuất hiện đầy vui vẻ trong “Trưởng Nữ Chạy Trốn”. Cô “cà khịa” người yêu cũ và những lời xáo rỗng của y bằng cách hô “blah blah blah” trong tiếng trống và phần giai điệu đầy áp đảo, để rồi chính phần gõ lạch cạch và tiếng điện tử réo rắt kết thúc như đổ thêm muối lên vết thương kia.

Cách kể chuyện gợi hình và quá trình sản xuất quy mô trở lại trong "Đánh Đố". Được sản xuất bởi Triple D, “bậc thầy” chuyên đánh những bản EDM hoành tráng, "Đánh Đố" kết hợp với công cụ thiết kế hoành tráng để mô tả quá trình khám phá bản thân như một quá trình phức tạp và khó sử dụng. Giọng của Linh gần như bị lấn át bởi phần trình diễn như opera của Tùng Dương và Thanh Lam. Cả hai đều hát với rất nhiều sức sống, đến mức khiến người nghe bắt đầu “toát mồ hôi” khi nghe “Đánh Đố” nhiều lần. Tinh thần tưng bừng sôi nổi của “Gieo Quẻ” mặt khác có phần “dễ nuốt” hơn. Được phát hành vào ngày đầu năm mới, bài hát là nỗ lực tạo ra một “chuyến đi trốn” của Linh khỏi những thực tế nghiệt ngã do đại dịch mang lại. Phần drop bắt tai và tiếng sáo tươi vui của điệp khúc giống như một nút tạm dừng, để suy ngẫm và nhìn về tương lai.

Khi Linh trở nên tự tin hơn, âm nhạc của cô cũng đặc biệt hơn và chứa đựng nguồn cảm hứng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Lấy "See Tình" làm ví dụ, tựa đề ca khúc được “chơi chữ” từ “si tình”. Giai điệu hơi hướng disco-funk gợi nhớ về Funk Wav Bounces, trong khi điệp khúc lại là phong cách bắt tai quen thuộc của Kpop và cuối cùng là phiên bản remix speed-up (tốc độ nhanh) gây sốt khắp TikTok (đi kèm là một trong những vũ đạo nổi tiếng nhất Kpop) gần với nightcore (ám chỉ những bản phối nhanh và mạnh hơn bản gốc) hơn là vinahouse Việt Nam (1 thể loại nhạc remix đặc trưng, phổ biến tại VN). Tuy nhiên, hãy chú ý và bạn sẽ nghe thấy các biến thể của từ “tình”, giống một kiểu “la la la” của Việt Nam và được sử dụng trong các bài hát dân gian truyền thống. Trong "See Tình" còn có sự chuyển giao giữa Việt Nam xưa và nay, một điều đã trở thành thương hiệu trong cách làm nghệ thuật của Linh. Với LINK, âm nhạc của Hoàng Thùy Linh đã thật sự “tiến hóa” nhờ tầm ảnh hưởng sâu rộng của bản thân và sự ủng hộ đến từ bạn bè và những người thân xung quanh cô.