Chuyên trang ẩm thực Anh đánh giá đây là 3 trái cây tốt nhất thế giới: Việt Nam có đủ cả 3

Trái cây là phần có hạt của cây hoặc thực vật có hoa. Hầu hết trái cây có vị ngọt, một số loại có vị chua, đắng.

Mặc dù tất cả các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe nhưng không có loại trái cây hoặc rau củ nào cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần, vì vậy điều quan trọng là phải ăn đa dạng và ít nhất là 5 loại rau củ quả mỗi ngày, theo chuyên trang ẩm thực Anh BBC Good Food.

Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi đâu là loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất chưa. Tháng 3 năm 2023, BBC Good Food đã đăng tải một danh sách “20 loại trái cây tốt nhất”, trong đó liệt kê các loại trái cây giàu dinh dưỡng bậc nhất với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong danh sách này có nhiều loại quả quen thuộc với người Việt, ví dụ như dưa hấu (xếp thứ 20), lựu (17), mận (16), đu đủ (14), nho (10)… Đặc biệt, top 3 trái cây tốt nhất đều là những loại Việt Nam trồng được, có sẵn với giá rẻ.

Dưới đây, hãy cùng xem 3 loại trái cây tốt nhất thế giới là gì và chúng có những công dụng nào với sức khỏe.

3 trái cây tốt nhất thế giới

Táo

Đứng đầu danh sách của BBC Good Food là táo. Theo chuyên trang ẩm thực này, táo chứa nhiều pectin, một chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa và có thể điều hòa miễn dịch.

Táo cũng giàu polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, polyphenol có thể vô hiệu hóa những gốc tự do gây hại cho tế bào của chúng ta. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc đưa các loại thực phẩm như táo vào chế độ ăn uống thông thường có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tiểu đường loại 2.

Tóm lại, ăn táo rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi ăn nguyên quả, BBC Good Food kết luận.

Táo là một loại trái cây có sẵn ở Việt Nam. Táo ta được trồng phổ biến ở miền Bắc và miền Nam, có lượng vitamin C cao hơn 7-10 lần so với cam, quýt và khoảng 100 lần so với táo đỏ, theo thông tin trên Vietnamnet.

Táo ta cũng được trồng ở Ninh Thuận, mang lại giá trị kinh tế tốt. Ảnh: Cơ Nguyên/Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận

Táo ta là cây ăn quả nhiệt đới, nguồn gốc châu Phi. Táo ta quả nhỏ, chỉ có một hạt rất rắn, hai tai lá biến thành gai. Táo là loại cây trồng thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau, sau một năm bắt đầu cho thu hoạch, năng suất cao và ổn định, theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Chuyên gia Nguyễn Văn Đoàn - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái – viết: “Ở nước ta, táo được trồng ở cả miền Bắc và miền Nam. Các giống táo phổ biến là táo chua, táo Gia Lộc, táo Thái Lan quả dài, táo Thái Lan quả tròn, táo ngọt H12, táo Xuân 21…”.

Quả bơ

Đứng thứ hai trong danh sách các loại trái cây tốt nhất của BBC Good Food là quả bơ.

Quả bơ được ca ngợi từ lâu vì mật độ dinh dưỡng của chúng. Chúng là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn và vitamin E tuyệt vời, và là nguồn folate tốt – tất cả đều có lợi cho tim. Quả bơ cũng cung cấp nhiều chất xơ hòa tan hơn hầu hết các loại trái cây khác và chứa một số khoáng chất hữu ích bao gồm sắt, đồng và kali.

Tại Việt Nam, bơ được bán ở khắp các siêu thị, chợ dân sinh. Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, bơ là một loại trái cây có nguồn gốc từ Trung Mỹ, được du nhập vào nước ta từ những năm 1960, trồng đầu tiên tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bơ thích khí hậu mát mẻ, đất thoát nước tốt nên được trồng phổ biến ở vùng cao nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai…

Nông dân Đắk Nông chăm sóc cây bơ. Ảnh: Văn Tâm/ Báo Đắk Nông

Trái bơ là một loại nông sản được yêu thích ở mọi miền tổ quốc. Bơ chín có thể ăn chung với đường, bánh mì hoặc xay nhuyễn làm sinh tố bơ. Ngoài ra, bơ còn được dùng để làm gia vị, mỹ phẩm và dược phẩm.

Chuối

Chuối chiếm vị trí thứ 3 vì nhiều lý do. Thứ nhất, chuối là một loại trái cây khác có hàm lượng pectin cao, chất xơ hòa tan này giúp thúc đẩy cảm giác no, có thể làm giảm đầy hơi và có tác dụng làm dịu ruột.

Ngoài pectin, chuối còn chứa tinh bột kháng, một loại chất xơ có đặc tính của prebiotic – cung cấp năng lượng cho vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh để chúng tăng số lượng và do đó tạo ra nhiều hợp chất có lợi hơn được gọi là axit béo chuỗi ngắn.

Ai cũng biết chuối là loại trái cây ‘quốc dân’ của Việt Nam. Không chỉ có sẵn để sử dụng trong nước, chuối còn được xuất khẩu ra nước ngoài, nằm trong top 10 mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam, VTV News đưa tin tháng 6 năm 2024.

Chuối trồng ở Gia Lai đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

So với các nước thì Việt Nam có lợi thế là trồng chuối quanh năm, trở thành nguồn cung chuối của thế giới. Hiện chuối chiếm 19% tổng diện tích cây ăn trái của Việt Nam, sản lượng ước tính 2 triệu tấn/năm.

Kết luận

Táo, bơ và chuối là những loại quả giàu dinh dưỡng bậc nhất, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có loại trái cây nào cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần, do đó, hãy nhớ bổ sung các loại quả này vào một chế độ ăn cân bằng và đa dạng.