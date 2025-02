Chuyện về bữa tiệc lạ ở ĐH Oxford: Ngồi bàn dài, uống rượu vang, cầm thêm đũa là chẳng khác gì Harry Potter!

Không chỉ là một biểu tượng của nền giáo dục Anh quốc, Oxford từ lâu đã nổi danh là một trong những trường đại học tốt nhất thế giới. Với lịch sử hình thành hơn 900 năm, ngôi trường danh giá này đã sản sinh ra nhiều thế hệ nhân tài, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nhân loại. Bên cạnh đó, nơi đây còn nổi tiếng với những nghi thức trang trọng đã được gìn giữ qua hàng thế kỷ.

Trở thành sinh viên của Đại học Oxford và được trải nghiệm những văn hoá lâu đời ấy là niềm tự hào của rất nhiều người, trong đó có nữ sinh Vũ Thu Hằng (2002).

Nữ sinh Vũ Thu Hằng và 1001 chuyện du học thú vị tại Đại học Oxford.

Được biết, Vũ Hằng hiện tại đang theo học chương trình Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Sau hơn 3 tháng nhập học, cô bạn đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị với những truyền thống độc đáo của ngôi trường này. Hãy cùng khám phá nhé!

Mở rộng thế giới quan nhờ tham gia nhiều

Trước khi trở thành một phần của ĐH Oxford, Vũ Hằng từng là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian học tập tại ULIS, Vũ Hằng cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội tham gia và đóng góp trong nhiều chương trình ngoại khóa. Có thể kể đến một số hoạt động, thành tích nổi bật như: Đại diện Việt Nam tham dự các chương trình giao lưu quốc tế tại Trung Quốc (09/2023), Singapore (06/2023), Nhật Bản (02/2023) và Thái Lan (09/2022); Quán quân cuộc thi Ý tưởng sáng tạo vì Phát triển bền vững 2022 do Đại học Chulalongkorn Thái Lan tổ chức; Đại biểu Hội nghị The Inspiring Women Summit FemaLEAD, được tài bởi Quỹ YSEALI Alumni Small Grants năm 2021 của Đại sứ quán Hoa Kỳ hay Ban tổ chức nhiều chương trình về giáo dục và phát triển cho học sinh, sinh viên…

Chính nhờ những trải nghiệm mới lạ tại nhiều quốc gia trong thời gian là sinh viên đại học đã giúp cô bạn có những thay đổi rất lớn về tư duy, kiến thức. Đặc biệt, việc có cơ hội tiếp xúc với môi trường đa văn hóa còn nữ sinh xây dựng một góc nhìn cởi mở hơn khi nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống.

Và sau mỗi chuyến đi như vậy, Vũ Hằng còn nhận ra một điều, đó là càng đi nhiều, cô bạn lại càng tự hào hơn về căn tính Việt Nam của mình và luôn mong muốn được khẳng định những nét đẹp, nét đáng yêu của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Mình chưa bao giờ nghĩ nhiều về câu chuyện ‘là người Việt Nam’ đến vậy cho đến khi được tham gia giao lưu cùng bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi là một lần mình được cảm nhận thêm sự liên kết sâu sắc giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu của mỗi cá nhân và cũng tự hỏi là một bạn trẻ như mình có thể đóng góp thế nào”, Vũ Hằng chia sẻ.

Và cũng chính khát khao được cống hiến ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn để cô bạn không ngừng quyết tâm, đặt ra những mục tiêu rõ ràng và thể hiện một cách thuyết phục nhất trong bài luận ứng tuyển, từ đó xuất sắc chinh phục hội đồng tuyển sinh của trường đại học Oxford.

Hành trình chinh phục trường đại học danh giá nhất Anh quốc

Oxford là ngôi trường hàng đầu thế giới nên để vào được đây, dù là chương trình cử nhân hay sau đại học đều không hề dễ dàng. Làm thế nào để nộp hồ sơ? Làm thế nào để khiến mình trở nên nổi bật giữa hàng chục nghìn ứng viên sáng giá khác?

Hành trình chinh phục trường đại học danh giá nhất Anh quốc của Vũ Hằng.

Giải đáp vấn đề này, Vũ Hằng cho biết, hồ sơ ứng tuyển chương trình thạc sĩ vào Đại học Oxford bao gồm bảng điểm, một bài luận cá nhân, hai bài viết học thuật, ba lá thư giới thiệu từ thầy cô và chứng chỉ ngoại ngữ. Giống như yêu cầu của nhiều trường đại học khác, điểm GPA và kinh nghiệm nghiên cứu đều là những tiêu chí căn bản nên đã được cô bạn chuẩn bị ngay từ khi bắt đầu vào đại học.

Chỉ có một điểm khác biệt là chương trình thạc sĩ mà Vũ Hằng ứng tuyển tại Oxford còn yêu cầu nộp thêm hai bài viết về các chủ đề cần liên quan đến ngành học và phải thể hiện được những năng lực mà chương trình đang tìm kiếm ở ứng viên.

Trong bài luận ứng tuyển vào ĐH Oxford, Thu Hằng đã thể hiện một sự tự tin và quyết tâm rõ ràng. Ngay từ câu mở đầu, cô đã khẳng định hai động lực chính thúc đẩy mình theo đuổi chương trình thạc sĩ là: niềm đam mê nghiên cứu giáo dục và khát vọng trở thành một chuyên gia có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho các chính sách giáo dục tại Việt Nam.

Phần tiếp theo của bài, Thu Hằng tập trung thể hiện khả năng viết học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu và nhấn mạnh vào việc những kinh nghiệm đó đã chuẩn bị cho bản thân kiến thức, kỹ năng cụ thể nào sẵn sàng chinh phục chương trình thạc sĩ sắp tới.

Và cuối cùng ở phần kết luận, cô bạn đã chia sẻ về dự định tương lai và giải thích vì sao chương trình thạc sĩ giáo dục tại Oxford sẽ giúp cô bạn hiện thực hoá mục tiêu.

“Mình nghĩ cũng chính mục tiêu và quyết tâm đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam là yếu tố quan trọng giúp thuyết phục các thầy cô tuyển sinh trong bài luận gửi Oxford ứng tuyển chương trình Thạc sĩ của mình”, nữ sinh chia sẻ.

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị hồ sơ, Vũ Thu Hằng đã xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Oxford để theo đuổi chương trình thạc sĩ Giáo dục.

Những “lần đầu” tại ngôi trường lâu đời bậc nhất

Trong những ngày đầu tại Oxford, nữ sinh Việt cảm thấy khá bất ngờ và có phần choáng ngợp trước những giá trị văn hoá lâu đời của trường.

Một trong những truyền thống nổi bật nhất mà bất cứ sinh viên Oxford nào cũng được trải nghiệm chính là Lễ Nhập học, hay còn gọi là Matriculation. Đây là buổi lễ trang trọng để chào đón các sinh viên mới, chính thức công nhận họ là thành viên của Đại học Oxford. Vũ Hằng cho biết thêm, trong buổi lễ này, sinh viên sẽ được yêu cầu mặc trang phục học thuật truyền thống gọi là sub fusc gồm áo choàng đen, áo sơ mi trắng và nơ hoặc ruy băng đen. Địa điểm tổ chức diễn ra tại nhà hát Sheldonian, nơi các tân sinh viên sẽ có lời tuyên thệ bằng tiếng Latin để chính thức trở thành một “Oxford-er”.

Và khi đã là một phần của trường, thì một truyền thống thú vị khác mà sinh viên không nên bỏ lỡ chính là những bữa ăn “sang – xịn – mịn", hay còn được biết đến với tên gọi Formal Dinner.

Hàng tuần, các trường thành viên của Oxford thường tổ chức các bữa tối trang trọng với lễ phục, phục vụ các món khai vị, món chính, tráng miệng và rượu vang. Sinh viên thường sẽ ngồi theo bàn dài trong các sảnh ăn lớn, và có một bài cầu nguyện Latin được đọc trước bữa tiệc. Mục đích của các buổi tiệc này là giúp sinh viên học về các nghi thức thể hiện và giao tiếp trên bàn ăn.

Lần đầu được trải nghiệm ăn tối trong một không gian chưa từng có trước đây khiến Vũ Hằng vô cùng thích thú: “Cảm giác ngồi trong phòng ăn với ánh nến và những chiếc bàn dài như cảnh phim Harry Potter làm mình thấy rất hào hứng”.

Một điều đặc biệt khác khiến cô bạn cảm thấy yêu thích những bữa ăn “sang chảnh” này chính là cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện cùng các anh chị em bạn bè đến từ rất nhiều ngành học, lĩnh vực khác nhau. Sau mỗi buổi tiệc như vậy, Hằng cảm thấy mình hiểu biết và học hỏi thêm được rất nhiều điều về con người, những vấn đề cuộc sống, xã hội,...

Nữ sinh quan niệm: “Với bản thân mình, dù ở đâu thì yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Mình thấy thực sự biết ơn khi có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi rất nhiều những kiến thức, trải nghiệm và góc nhìn thú vị từ mọi người. Mình nghĩ hơn cả sự hấp dẫn về hình thức, sự kết nối mới là giá trị lớn nhất những buổi tiệc tối mang lại cho chúng mình”.

“Con thấy mình sẽ là người có ích hơn khi về Việt Nam”

Trước đó trên MXH từng lan truyền một chủ đề gây tranh cãi: “Có nhiều du học sinh khi về nước gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, bởi những gì các bạn được đào tạo ở nước ngoài, chưa chắc đã áp dụng được ở Việt Nam”.

Về phần mình, Vũ Hằng cũng đã từng suy nghĩ về điều này.

Để có được thành công, cô bạn hiểu rằng sẽ phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Còn với cá nhân mình, nữ sinh nhận thấy ngành học mà mình đang theo đuổi sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển và đóng góp khi ở Việt Nam. Vũ Hằng cũng hay nói đùa với bố mẹ rằng: “Con thấy mình sẽ là người có ích hơn khi về Việt Nam”.

Cô bạn cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về việc có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa cho đất nước, nơi mà gia đình, thầy cô, bạn bè và xã hội đã cho mình mọi điều kiện tốt nhất để học tập và trưởng thành trong 22 năm qua.

Và với tâm thế của một thế hệ trẻ luôn sẵn sàng, Vũ Hằng rất háo hức trước cơ hội được làm việc và tạo ra giá trị thực từ những kiến thức, trải nghiệm bản thân đã tích lũy trong suốt thời gian học. Cô bạn dự định sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, sẽ về Việt Nam và tham gia các hoạt động giáo dục, đặc biệt là chuyên môn chính - giáo dục ngoại ngữ.

“Mình rất mong những gì đã tích lũy không chỉ nằm trên trang giấy mà phải thực sự bước ra đời, tạo được giá trị tích cực cho bản thân và mọi người”.