CII tiếp tục "tung chiêu" tặng tiền kêu gọi cổ đông đi họp

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa có thông báo gửi đến cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 19/9 tới đây.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là việc CII sẽ gửi quà tri ân bằng tiền đến cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền (cho người khác hoặc cho Trưởng Ban kiểm soát) tham dự Đại hội.

"Chiêu" tặng tiền cho cổ đông của CII không phải lần đầu được áp dụng. Trước đó, để khuyến khích nhà đầu tư tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, CII cũng đã công bố gửi quà tri ân bằng tiền (không nói số tiền cụ thể) nếu nhà đầu tư tham gia đại hội. Tuy nhiên, Đại hội vẫn tổ chức bất thành.

Điểm khác biệt là nếu như lần trước cổ đông ủy quyền tham dự cho Ban Kiểm soát chỉ cần gửi thông tin số tài khoản và xác nhận việc ủy quyền qua tin nhắn điện thoại (SMS) thì lần này, cổ đông phải điền thông tin tài khoản vào mặt sau thư mời và chụp ảnh gửi về cho Ban tổ chức.

Dự kiến triển khai công tác nghiên cứu 6 dự án BOT với tổng quy mô gần 75.000 tỷ đồng

Thông tin thêm về ĐHĐCĐ bất thường tới đây, một tờ trình quan trọng là định hướng phát triển chiến lược của CII giai đoạn 2024 - 2030, bao gồm cho phép CII bố trí ngân sách để đẩy mạnh việc nghiên cứu các dự án BOT và các dự án hạ tầng giao thông khác; bố trí ngân sách để nghiên cứu đầu tư vào các hạ tầng y tế và bất động sản hưu trí.

CII dự kiến triển khai công tác nghiên cứu 6 dự án BOT với tổng quy mô gần 75.000 tỷ đồng. Các dự án CII đang nghiên cứu tập trung ở khu vực cửa ngõ phía Bắc và phía Tây Nam TP. HCM. Trong đó, dự án lớn nhất mà doanh nghiệp này muốn triển khai là cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng.

Đối với hoạt động mở rộng đầu tư sang lĩnh vực mới, CII dự kiến sẽ mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng y tế. Công ty cho biết đang nghiên cứu hợp tác với các bệnh viện tên tuổi tại TP HCM, bao gồm khối nhà nước và tư nhân, để đầu tư hạ tầng dịch vụ trong lĩnh vực khám chữa bệnh như hợp tác xây dựng phòng khám, cơ sở lưu trú y tế đặt tại các khu vực cửa ngõ kết nối TP HCM với các tỉnh lân cận, tận dụng các tuyến cao tốc để bệnh nhân ngoại tỉnh có thể thuận tiện di chuyển, đồng thời giảm tải cho những khu vực khám nội thành.

Theo công bố từ CII, doanh nghiệp hiện có danh mục đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng nước sạch với tổng quy mô đầu tư là 34.500 tỷ đồng. Trong đó có 12 dự án hạ tầng giao thông và 9 dự án hạ tầng nước sạch.

Xét đến kết quả kinh doanh, trong quý 2 vừa qua CII ghi nhận doanh thu 869 tỷ đồng, lãi trước thuế 36,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 50% so với thực hiện năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.591 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 119 tỷ, giảm tới 85% so với cùng kỳ.