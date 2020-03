CitiGrand – Nơi khởi đầu cuộc sống đẳng cấp

Kiến Á – Nhà phát triển bất động sản tốt hàng đầu Việt Nam

Đối với các dự án bất động sản, uy tín và thương hiệu Nhà phát triển luôn là yếu tố quan trọng, tạo nên sức hấp dẫn của dự án đó đối với nhà đầu tư. Và nhắc đến Lavila De Rio, Lavila Nam Sài Gòn, Lavila Đông Sài Gòn, Citialto, Citiesto, Citisoho, Citibella, Citihome… không thể không nhắc đến Tập đoàn Kiến Á.

Được thành lập 26 năm, là đơn vị phát triển đa ngành với lĩnh vực hoạt động chính là bất động sản và giáo dục, Kiến Á luôn nỗ lực không ngừng cho những sáng tạo đột phá cũng như đặt trọn tâm huyết trong từng công trình. Với rất nhiều dự án từ biệt thự, nhà phố, căn hộ đến resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp... Kiến Á tự hào là nhà kiến tạo công trình có phong cách kiến trúc ấn tượng xứng tầm châu Á.

Khi phát triển bất kỳ dự án nào, Kiến Á luôn tính toán cực kỳ cẩn trọng, ưu tiên chất lượng sống của chủ nhân lên hàng đầu với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm". Điển hình ngay tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, tất cả các dự án do Kiến Á phát triển đều chú trọng mảng xanh, không gian sống, hệ thống tiện ích cao cấp. Trên chặng đường phát triển của mình, Kiến Á luôn kiên trì theo đuổi xây dựng các giá trị thương hiệu để trở thành Nhà kiến tạo đô thị bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, hòa hợp với thiên nhiên và không ngừng đổi mới.

Từ những thành tựu và giá trị đạt được, Kiến Á đã được vinh danh Best Developer (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019. Và tại PropertyGuru Asia Property Awards 2019, Kiến Á đã được trao tặng hạng mục Best Township Development (Dự án khu đô thị tốt nhất), được công nhận "Best of the best" khu vực châu Á dành cho Khu đô thị Lavila Nam Sài Gòn; cùng với đó là các hạng mục giải thưởng danh giá khác.

Trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp tại CitiGrand

CitiGrand là dự án được kế thừa và phát triển từ dòng Citi, căn hộ dành cho người trẻ thành đạt do Kiến Á phát triển tại Khu đô thị Cát Lái, Quận 2. Với tổng số 666 căn hộ, được thiết kế 2PN, 2WC, CitiGrand dự kiến ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 3/2020. Được mệnh danh là ngôi nhà của ánh sáng, gió và cây, điểm nhấn nổi bật nhất của CitiGrand chính là 6 lõi không gian xanh xuyên suốt đón gió tự nhiên, giúp không khí lưu thông tối đa, tạo ra những khuôn viên xanh mát.

Hệ thống tiện ích của CitiGrand được đặt trên đỉnh tòa nhà, nơi chủ nhân không chỉ hoàn toàn thư giãn mà còn được giải phóng mọi giác quan, hưởng trọn mọi đặc quyền từ tầm nhìn đẹp nhất khu vực. Và một hồ bơi vô cực với làn nước trong xanh mát lành, như liệu pháp xoa dịu tâm hồn, cơ thể mỗi người. Sống tại CitiGrand là lựa chọn phong cách sống thời thượng, tinh tế với những tiện ích đón đầu xu hướng: khu vận động ngoài trời, phòng tập gym, café lounge, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, lối dạo mát, thẻ từ an ninh, sảnh đón sang trọng…

Một phiên bản cao cấp mới mang tính đột phá trong thiết kế kiến trúc và tiện ích ấn tượng, CitiGrand - Chất lượng cuộc sống bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn.

Không chỉ ấn tượng và khác biệt, CitiGrand còn được thừa hưởng những tiện ích cao cấp từ Khu đô thị Cát Lái, nơi được xem là khu đô thị trẻ, năng động, đô thị của tri thức với hệ thống trường học, bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cùng môi trường sống trong lành, mật độ cây xanh cao gấp 9 lần nội thành khi liền kề công viên trung tâm rộng 4 ha. Điển hình là hàng loạt tiện ích đã đưa vào hoạt động như: Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Mỹ Thủy, trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao TP.HCM; Trường Đại học Quản Lý Và Công Nghệ TP.HCM (UMT) sắp khởi công. Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống siêu thị My Market vào cuối năm 2019 cũng góp phần gia tăng tiện ích, chất lượng dịch vụ nơi đây.

Với phong cách kiến trúc đương đại đặc sắc, tiện ích vượt trội và được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu Singapore, CitiGrand vinh dự được đề cử hai hạng mục: Best High End Condo Development (Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất), Best High End Condo Architectural Design (Dự án căn hộ cao cấp có kiến trúc đẹp nhất) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019.