Đứng sau thành công của hàng loạt nhà hàng, khách sạn danh tiếng là Classic Fine Foods - cái tên đã góp phần định hình những "chuẩn mực vàng" trong phân phối thực phẩm toàn cầu. Ông Laurent Mouric, Tổng Giám đốc Classic Fine Foods Việt Nam, đã chia sẻ về cách tập đoàn thuộc hệ sinh thái Metro này đang thay đổi diện mạo ngành ẩm thực và kiến tạo tương lai cho thế hệ kế thừa.

Thưa ông, Classic Fine Foods hiện là một thành viên quan trọng của Tập đoàn Metro (Đức) – một trong những tập đoàn bán sỉ và thực phẩm lớn nhất thế giới. Sự hậu thuẫn về nguồn lực và mạng lưới toàn cầu từ Metro đã tạo ra những lợi thế cạnh tranh khác biệt nào giúp thương hiệu khẳng định vị thế là một trong những "ông lớn" tại thị trường Việt Nam?

Việc sáp nhập vào Metro mang lại cho Classic Fine Foods một lợi thế kỹ thuật cốt lõi: Năng lực mua hàng tập trung (Global Sourcing Power) và Hệ thống quản trị chất lượng chuẩn châu Âu. Chúng tôi không hoạt động đơn lẻ mà vận hành trên nền tảng dữ liệu chung của tập đoàn. Điều này đảm bảo sự ổn định về nguồn cung ngay cả khi chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy.

Về mặt kỹ thuật, mọi nhà cung cấp đều phải vượt qua quy trình kiểm định chất lượng (QA) khắt khe của Metro trước khi hàng hóa được nhập vào kho Classic Fine Foods Việt Nam. Đây là "hàng rào kỹ thuật" giúp chúng tôi bảo vệ uy tín cho khách hàng.

Với thông điệp "Thiết lập chuẩn mực toàn cầu trong phân phối thực phẩm cao cấp", Classic Fine Foods không chỉ đơn thuần là một đơn vị phân phối nguyên liệu. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những giá trị cốt lõi mà Classic Fine Foods mang đến để nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cho người tiêu dùng và các đầu bếp chuyên nghiệp tại đây?

"Chuẩn mực" ở đây không chỉ dành cho Fine Dining. Classic Fine Foods định vị mình là nhà cung cấp giải pháp đa ngành. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là Sự nhất quán (Consistency).

Đối với một chuỗi quán cà phê hay tiệm bánh, việc bơ, bột hay syrup có chất lượng đồng nhất ở lô hàng thứ 1 và lô hàng thứ 1000 là yếu tố sống còn để họ duy trì công thức chuẩn. Chúng tôi cung cấp sự an tâm về thông số kỹ thuật sản phẩm, giúp khách hàng vận hành trơn tru quy mô lớn.

Classic Fine Foods nổi tiếng với danh mục sản phẩm từ những thương hiệu danh giá nhất thế giới. Vậy triết lý kinh doanh nào giúp Classic Fine Foods duy trì sự khắt khe trong việc lựa chọn đối tác cung ứng, và làm thế nào để ông đảm bảo tính "độc bản" cho sản phẩm của mình?

Triết lý của chúng tôi dựa trên sự Tuân thủ và Kỷ luật trong từng công đoạn Vận hành. Ở Classic Fine Foods, chúng tôi cam kết thực hành các Tiêu chuẩn nội bộ nghiêm ngặt và Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm quốc tế (như HACCP, ISO22000:2018).

Chúng tôi không chọn đối tác chỉ vì thương hiệu, mà chọn dựa trên năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm. Để đảm bảo tính độc bản và chất lượng, Classic Fine Foods làm việc trực tiếp với người quản lý đứng đầu của từng nhà máy để điều chỉnh quy cách đóng gói hoặc thành phần, sao cho phù hợp nhất với điều kiện vận chuyển và khí hậu tại Việt Nam, đảm bảo sản phẩm khi đến tay đầu bếp vẫn giữ nguyên tinh hoa như ban đầu.

Bên cạnh việc nhập khẩu các nguyên liệu tinh hoa từ thế giới, Classic Fine Foods có chiến lược như thế nào trong việc tìm kiếm, hỗ trợ và đưa các sản phẩm cao cấp "Made in Vietnam" vào chuỗi cung ứng toàn cầu của mình? Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của các nguyên liệu bản địa trong việc chinh phục tiêu chuẩn khắt khe của các đầu bếp quốc tế?

Chiến lược của chúng tôi là "Đồng hành bền vững cùng Nhà cung cấp". Chúng tôi hỗ trợ các nhà cung cấp địa phương (như cacao, tiêu, gia vị) về quy trình sơ chế và bảo quản để đạt yêu cầu Kỹ thuật của chuỗi Metro toàn cầu.

Classic Fine Foods không chỉ đóng vai trò là "điểm tựa chuyên môn", mà còn là "đối tác đồng hành bền bỉ " giúp nông sản Việt vượt qua được rào cản kỹ thuật của từng thị trường. Tiềm năng là rất lớn, nhưng để chinh phục đầu bếp quốc tế, nguyên liệu bản địa cần sự ổn định về sản lượng, chất lượng đồng đều, bao gói phù hợp thẩm mỹ quốc tế. Đó chính là bài toán mà Classic Fine Foods đang cùng các nhà sản xuất Việt Nam giải quyết.

Classic Fine Foods cũng thường xuyên tổ chức các buổi workshop và mời các đầu bếp nổi tiếng về trình diễn. Ông đánh giá thế nào về vai trò của Classic Fine Foods trong việc kết nối văn hóa ẩm thực thế giới với Việt Nam, cũng như thúc đẩy nền ẩm thực nội địa tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn quốc tế?

Workshop của Classic Fine Foods thực chất là các buổi Chuyển giao Kỹ thuật. Khi mời các chuyên gia quốc tế về, mục tiêu của chúng tôi là hướng dẫn các đầu bếp Việt cách xử lý nguyên liệu đúng kỹ thuật, cách ứng dụng sản phẩm mới để tạo ra kết cấu và hương vị chuẩn xác. Đây là hoạt động đào tạo chuyên môn sâu, giúp nâng cao tay nghề kỹ thuật cho nhân sự ngành F&B, từ kỹ thuật làm bánh hiện đại đến các phương pháp pha chế tiên tiến.

Đặt trong bối cảnh ngành F&B đang biến động không ngừng, Classic Fine Foods đã triển khai những giải pháp tối ưu nào để giúp các nhà hàng, khách sạn 5 sao tối ưu hóa vận hành và duy trì chất lượng dịch vụ đẳng cấp?

Chúng tôi tập trung vào Giải pháp Kiểm soát Chi phí (Cost Control Solutions).

Thứ nhất, với mảng Horeca (chú thích: Hotel + Restaurant + Café), chúng tôi cung cấp các sản phẩm sơ chế sẵn (ready-to-use) hoặc các dòng như Metro Chef để tối ưu hóa biên lợi nhuận (Food cost) mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Thứ hai, với các chuỗi Coffee & Bakery, chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói về nguyên liệu, thành phẩm/bán thành phẩm cao cấp, giúp họ giảm thiểu hao hụt và đơn giản hóa quy trình vận hành tại quầy bar hay bếp bánh.

Khi sở hữu một đội ngũ nhân sự rất trẻ, năng động và am hiểu sâu sắc về thực phẩm cao cấp, ông có thể chia sẻ về văn hóa và lộ trình đào tạo tại đây đã giúp các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập và đáp ứng được những tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe của phân khúc hạng sang như thế nào?

Văn hóa của chúng tôi là "Tư duy chuyên gia". Nhân viên kinh doanh của Classic Fine Foods không chỉ đi bán hàng, họ là những tư vấn viên kỹ thuật. Họ sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc về kỹ thuật thực phẩm, từ việc kiểm soát hàm lượng chất béo trong kem để tối ưu hóa độ bông xốp, cho đến việc làm chủ kỹ thuật ổn định nhiệt (tempering) sô-cô-la để tạo độ bóng mượt hoàn hảo.

Lộ trình đào tạo của chúng tôi tập trung vào kiến thức sản phẩm chuyên sâu, giúp họ có thể tư vấn giải pháp thay thế hoặc khắc phục sự cố kỹ thuật cho khách hàng ngay tại chỗ.

Bên cạnh việc phát triển đội ngũ nội bộ, Classic Fine Foods còn được biết đến qua các hoạt động ký kết và hỗ trợ đào tạo tại các trường đại học. Ông kỳ vọng điều gì khi đầu tư vào mối quan hệ hợp tác với nhà trường, và Classic Fine Foods đang hỗ trợ các bạn sinh viên như thế nào trong việc tiếp cận thực tế ngành F&B tiêu chuẩn quốc tế?

Chúng tôi muốn trang bị cho sinh viên "Tư duy Công nghiệp". Ngành F&B hiện đại không chỉ là nấu ăn ngon, mà là quản trị kho, hiểu về chuỗi cung ứng lạnh và an toàn vệ sinh.

Classic Fine Foods tạo điều kiện cho sinh viên tham quan công ty, cung cấp nguyên liệu thực hành để họ tiếp cận với tiêu chuẩn nguyên liệu quốc tế ngay từ ghế nhà trường. Chúng tôi đang chuẩn bị một lực lượng lao động có kiến thức nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp thực phẩm.

Bài: Ánh Dương Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt