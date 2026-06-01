CLB doanh nghiệp Việt lãi vạn tỷ: Vinhomes lẻ loi giữa dàn doanh nghiệp Nhà nước ở top đầu, 12 đơn vị đạt cột mốc tỷ đô

Năm 2025 ghi nhận ít nhất 26 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Danh sách trải rộng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, ngân hàng, bất động sản, công nghiệp, công nghệ và hàng tiêu dùng.

Một nửa trong số này có lợi nhuận đạt trên mức 1 tỷ USD, tức từ 26.000 tỷ đồng trở lên.

Ba doanh nghiệp đầu bảng chiếm hơn 1/5 tổng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp vạn tỷ

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với lợi nhuận 66.000 tỷ đồng. Xếp sau là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với 56.800 tỷ đồng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với 54.753 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận của ba doanh nghiệp này đạt khoảng 177.553 tỷ đồng. Con số này tương đương hơn 22% tổng lợi nhuận của toàn bộ 26 doanh nghiệp trong danh sách.

Ngoài ba doanh nghiệp dẫn đầu, danh sách 26 "doanh nghiệp vạn tỷ" còn có sự xuất hiện của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước chi phối.

Giữa dàn doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng ở nhóm đầu bảng, Vinhomes là doanh nghiệp tư nhân nổi bật nhất.

Với hơn 52.800 tỷ đồng lợi nhuận, doanh nghiệp này không chỉ đứng thứ 4 toàn bảng mà còn là đại diện tư nhân duy nhất xuất hiện trong Top 5 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất năm 2025.﻿

Ngân hàng áp đảo về số lượng﻿

Ngân hàng là nhóm ngành có số lượng doanh nghiệp xuất hiện nhiều nhất trong danh sách với 11 đại diện, chiếm hơn 42% tổng số doanh nghiệp được thống kê.

Các ngân hàng góp mặt gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, Agribank, VPBank, HDBank, ACB, SHB và LPBank.

Trong đó, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận 44.020 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng chung. VietinBank và BIDV lần lượt đạt 43.444 tỷ đồng và 37.863 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MB, Techcombank, Agribank và VPBank đều ghi nhận lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng.

Sự hiện diện của nhiều ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp lợi nhuận cao phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực tài chính - ngân hàng trong nền kinh tế.

Ngoài ngân hàng, lĩnh vực bất động sản ghi nhận bốn doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách gồm Vinhomes, Vingroup, VEFAC và Sunshine Group.

Với 26 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận từ 10.000 tỷ đồng trở lên, bức tranh lợi nhuận năm 2025 cho thấy sự hiện diện của nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngân hàng, năng lượng, viễn thông đến bất động sản, công nghiệp và công nghệ.

Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận vẫn tập trung ở một số doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là nhóm dẫn đầu và khối ngân hàng. Đây cũng là những lĩnh vực đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay.﻿



