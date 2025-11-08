Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt

08-11-2025 - 21:16 PM | Xã hội

Sau khi bị Công an TP HCM bắt, TikToker Đoàn Quốc Việt khai rằng rất hối hận vì hành vi của mình và mong được tha thứ

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ TP Hà Nội) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại cơ quan điều tra, Việt khai: "Hôm đó em đi làm về thì tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" nhắn tin khoe video chửi tục đã lên xu hướng rồi. Em nhìn thấy vậy nên bắt chước. Trong quá trình bắt chước thì em có đăng tải lên tài khoản TikTok của mình là Dù Bầu Trời 2 nội dung".

Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Việt Cường

Việt khai tiếp: "Em đã nhận thức được cái sai của mình, cho em xin lỗi, đừng ai bắt chước giống em mà đánh mất đi tuổi trẻ và mong giới trẻ đừng như em mà mất cả tương lai".

CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt- Ảnh 1.

Đoàn Quốc Việt khai đã nhận thức hành vi của mình

Trước đó, ngày 24-10, Công an TP HCM đã bắt giam Lê Anh Điệp (chủ tài khoảnTikTok Tàng Keng Ông Trùm) về cùng hành vi nêu trên.

Quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018. Cụ thể là hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền Nổi bật

Bộ Công an: Kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường trị giá hơn 300 tỉ đồng

Bộ Công an: Kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường trị giá hơn 300 tỉ đồng Nổi bật

Thông báo khẩn tới Thanh Hóa và 3 tỉnh khác

Thông báo khẩn tới Thanh Hóa và 3 tỉnh khác

21:09 , 08/11/2025
Thông tin mới nhất vụ bắt doanh nhân Hoàng Thị Hường: Kê biên 2 bất động sản hàng trăm tỷ đồng

Thông tin mới nhất vụ bắt doanh nhân Hoàng Thị Hường: Kê biên 2 bất động sản hàng trăm tỷ đồng

20:14 , 08/11/2025
Bắt nhóm cho vay nặng lãi 528%/năm, chạy quảng cáo trên Facebook

Bắt nhóm cho vay nặng lãi 528%/năm, chạy quảng cáo trên Facebook

19:07 , 08/11/2025
Fung Wong sắp mạnh lên cấp siêu bão, bất thường thế nào?

Fung Wong sắp mạnh lên cấp siêu bão, bất thường thế nào?

18:50 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên