CLIP: Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ TP Hà Nội) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại cơ quan điều tra, Việt khai: "Hôm đó em đi làm về thì tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" nhắn tin khoe video chửi tục đã lên xu hướng rồi. Em nhìn thấy vậy nên bắt chước. Trong quá trình bắt chước thì em có đăng tải lên tài khoản TikTok của mình là Dù Bầu Trời 2 nội dung".



Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Đoàn Việt Cường

Việt khai tiếp: "Em đã nhận thức được cái sai của mình, cho em xin lỗi, đừng ai bắt chước giống em mà đánh mất đi tuổi trẻ và mong giới trẻ đừng như em mà mất cả tương lai".



Đoàn Quốc Việt khai đã nhận thức hành vi của mình



Trước đó, ngày 24-10, Công an TP HCM đã bắt giam Lê Anh Điệp (chủ tài khoảnTikTok Tàng Keng Ông Trùm) về cùng hành vi nêu trên.

Quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018. Cụ thể là hành vi "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".