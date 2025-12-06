Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cloudflare lại sập

06-12-2025 - 14:30 PM | Kinh tế số

Cloudflare lại gặp lỗi hạ tầng, khiến nhiều khu vực internet gián đoạn.

Nhà cung cấp hạ tầng toàn cầu Cloudflare tiếp tục gặp sự cố trong ngày hôm nay, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần khiến nhiều khu vực internet trên thế giới bị gián đoạn. Sự cố được ghi nhận khi người dùng trên nền tảng X báo rằng họ không thể truy cập vào nhiều website và dịch vụ.

DownDetector, công cụ thường được sử dụng để kiểm tra tình trạng lỗi dịch vụ, cũng không thể truy cập được và hiển thị thông báo "500 Internal Server Error". Trên Reddit, người dùng phản ánh tình trạng tương tự, cho rằng khi chính công cụ phát hiện lỗi cũng "sập", người dùng sẽ không biết tìm thông tin ở đâu.

Cloudflare xác nhận vấn đề trên trang trạng thái chính thức, cho biết họ đang "điều tra các vấn đề liên quan đến Dashboard và các API". Công ty nói rằng người dùng có thể gặp lỗi hoặc thất bại khi gửi yêu cầu. Không lâu sau đó, Cloudflare thông báo đã triển khai bản sửa lỗi và hoạt động đang dần ổn định trở lại. Tới 16:30 chiều theo giờ Việt Nam, một số website đã có thể truy cập.

Sự cố xảy ra trùng với thời điểm Cloudflare tiến hành bảo trì theo kế hoạch, nhưng nguyên nhân khiến nhiều website đồng loạt gặp vấn đề vẫn chưa được xác định. Sau khi hoạt động trở lại, DownDetector ghi nhận lượng báo cáo lỗi tăng mạnh, khoảng gần 2.000 lượt vào 16:00 chiều theo giờ Việt Nam.

Đến 16:40 chiều, Cloudflare cho biết họ đang điều tra tình trạng gia tăng lỗi đối với người dùng chạy Workers scripts. Công ty cũng ghi nhận hiện tượng nhiều trang trắng xuất hiện khi sử dụng list API trên Workers KV namespace và đang phân tích để khắc phục.

Sự cố mới nhất xảy ra chỉ vài tuần sau outage ngày 18 tháng 11, vốn khiến nhiều website lớn như ChatGPT, X và Zoom ngừng hoạt động do lỗi kỹ thuật của Cloudflare. Trước đó, Amazon Web Services cũng gặp sự cố tương tự khiến nhiều dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn hàng giờ.

Cloudflare cho biết họ tiếp tục xử lý vấn đề và kỳ vọng mức độ ảnh hưởng lần này sẽ nhẹ hơn so với sự cố hồi tháng 11. Công ty sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới.

Theo Thế Duyệt

