CMC tăng trưởng mạnh mảng kinh doanh quốc tế

Theo thông tin từ CMC, trong 9 tháng đầu năm tài chính (từ 01/4/2022 đến 31/12/2022), doanh thu thuần đạt 6.239 tỷ đồng, vượt 26% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 416 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.



Các lĩnh vực kinh doanh Hạ tầng số, Công nghệ và Giải pháp, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu và Giáo dục đều tăng trưởng ấn tượng. Tập đoàn CMC dự kiến, năm tài chính 2022 (kết thúc 31/3/2023), doanh thu thuần đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, vượt 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 528 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những cột mốc, danh hiệu giải thưởng khẳng định vị thế của CMC

Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022, CMC đã có nhiều cột mốc đáng tự hào gắn liền với các nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá, góp phần khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao vị thế của Tập đoàn.

Tháng 11/2022, CMC được vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Top 50 DN Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn và Top 10 về CNTT/ Phần mềm & Ứng dụng... Kết quả trên được kết luận từ khảo sát nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 được Anphabe thực hiện.

Tháng 12/2022, Tập đoàn Công nghệ CMC đã được vinh danh ở Bảng xếp hạng "50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022" (Top 50) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố trong Hội nghị đầu tư với chủ đề "Kinh tế Việt Nam - Ngôi sao sáng nhất".

Cũng trong tháng 12/2022, Công ty CMC Cyber Security đã vinh dự nhận danh hiệu "Chìa khóa vàng 2022" do Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam (VNISA) tổ chức.

28/12/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh CMC là doanh nghiệp nền tảng số tiêu biểu năm 2022 với dải sản phẩm nền tảng số tiêu biểu: Hệ sinh thái công nghệ hạ tầng mở C.Ope2n; Data Center Tân Thuận hiện đại và an toàn nhất Việt Nam, nền tảng điện toán đám mây thương hiệu quốc gia CMC Cloud, Trung tâm an ninh an toàn thế hệ mới CMC SOC...

Đặc biệt, để ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm phát triển, CMC Global đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 12. Giải thưởng này khẳng định định hướng phát triển đúng đắn và nỗ lực của toàn Khối, hướng tới mục tiêu Go Global chung của toàn Tập đoàn.

Giai đoạn 2021-2025, CMC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đẳng cấp quốc tế với doanh thu tỷ USD và quy mô hơn 10.000 nhân sự. CMC sẽ kiên định với hướng đi là nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, giúp doanh nghiệp và tổ chức trong nước số hóa thành công, góp phần định hình thị trường dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và SaaS (phần mềm dịch vụ) mới và nằm trong top đầu thị trường an ninh mạng, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC chia sẻ.