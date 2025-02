CMC Telecom giành giải thưởng "Cybersecurity Initiative of the Year" tại Asian Telecom Awards 2025

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của CMC Telecom trong lĩnh vực bảo mật và khẳng định vị thế tiên phong của công ty trong việc xây dựng hạ tầng số an toàn, hiện đại và bền vững cho doanh nghiệp.

Giải thưởng danh giá, uy tín về công nghệ và hạ tầng số

Được coi là "Oscar của hạ tầng số Châu Á", Asian Telecom Awards là một giải thưởng uy tín bậc nhất khu vực, được tổ chức thường niên hơn 20 năm qua, tôn vinh các doanh nghiệp hạ tầng số có những đóng góp đột phá trong phát triển công nghệ, hạ tầng số và an ninh mạng. Giải thưởng quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ hàng đầu thế giới như China Telecom (Asia Pacific) Pte Ltd, Chunghwa Telecom Co.,Ltd, EY, KDDI Digital Life Corporation, Singtel, Telekom Malaysia Berhad (TM), Telin, Unified National Networks Sdn Bhd, Vodafone Fiji Pte Ltd…

Trước đó, vào năm 2023, CMC Telecom đã xuất sắc giành được cú đúp giải Cloud sáng tạo của năm (Cloud Initiative of the Year) và Hạ tầng sáng tạo của năm (Infrastructure Initiative of the Year) và năm nay, CMC Telecom đã đại diện Việt Nam dành giải Cybersecurity Initiative of the Year.

CMC Telecom - Nhà tiên phong trong an ninh mạng và hạ tầng số an toàn

Với triết lý "Your Data - We Care", CMC Telecom luôn coi an toàn, an ninh thông tin là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, CMC Telecom đã chủ động triển khai những sáng kiến an ninh mạng tiên tiến, giúp doanh nghiệp phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa trên không gian số.

Sáng kiến an ninh mạng giúp CMC Telecom đạt giải thưởng chính là mô hình bảo mật đa lớp tích hợp trên nền tảng điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ hạ tầng số trước các cuộc tấn công DDoS, mã độc tống tiền (Ransomware) và các nguy cơ xâm nhập dữ liệu. Hệ thống bảo mật của CMC Telecom được triển khai theo mô hình Security by Design, kết hợp AI, Big Data, Zero Trust, CNAPP… để nâng cao khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng theo thời gian thực với triết lý phòng thủ chủ động dể kịp thời ứng phó với những sự cố bảo mật bất thường.

Cup giải thưởng của Asian Telecom Award 2025 dành cho CMC Telecom

Năm 2024, CMC Telecom đã triển khai Trung tâm vận hành toàn diện COC (Comprehensive Operation Center) - mô hình tiên phong tại Việt Nam tích hợp giám sát và bảo vệ hạ tầng số toàn diện và hợp nhất cho doanh nghiệp, bao gồm Mạng viễn thông, Data Center, Cloud và Security.

Hệ sinh thái bảo mật đa lớp CMC Security giúp khách hàng phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng ở nhiều cấp độ, từ bảo vệ dữ liệu, giám sát lưu lượng mạng đến quản lý truy cập an toàn.

Các chuyên gia an toàn thông tin của CMC Telecom sở hữu các chứng chỉ quốc tế uy tín như CISM, CISSP. CRISC, CHFI, CREST, OSEP, OSWE, CPSA, Fortinet FCF, Checkpoint (CCSA, CCSE, CCTE) … cùng với bề dày thành tích trong việc phát hiện các lỗ hổng bảo mật và liên tục xuất hiện trên Hall of Fame của Apple.

Bên cạnh đó, CMC Telecom là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sở hữu trọn bộ 3 chứng nhận Uptime Tier III cho Data Center, đạt chứng chỉ PCI DSS cho bảo mật dữ liệu tài chính, chứng nhận SOC Type 2 đảm bảo CMC Telecom tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trên 5 nguyên tắc: bảo mật, khả dụng, toàn vẹn xử lý, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. CMC Telecom Data Center là DC tiên phong được chứng nhận An toàn Hệ thống Thông tin Cấp độ 4, cấp độ cao nhất dành cho doanh nghiệp.

Khẳng định vị thế tiên phong về hạ tầng số tại Việt Nam

Việc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam đạt giải thưởng Cybersecurity Initiative of the Year tại Asian Telecom Awards 2025 đã khẳng định chiến lược đúng đắn của CMC Telecom trong việc xây dựng hạ tầng số an toàn, hiện đại, bền vững cho mọi doanh nghiệp. Đây là cột mốc quan trọng đối với CMC Telecom và là niềm tự hào chung của hạ tầng số Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của CMC Telecom, nhấn mạnh:

"Với triết lý Data Centric, dữ liệu là trung tâm, CMC Telecom coi an toàn thông tin không chỉ là một lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp trong thời đại số. CMC Telecom cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, hạ tầng và con người để mang lại các giải pháp bảo mật hàng đầu, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Việc được vinh danh tại Asian Telecom Awards 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong hành trình xây dựng hạ tầng số hiện đại và an toàn."

Đội ngũ chuyên gia về Bảo mật trực Hệ thống Trung tâm COC - Comprehensive Operation Center của CMC Telecom

Trong thời gian tới, CMC Telecom sẽ tiếp tục mở rộng các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier III và tiến tới Tier IV, nâng cao năng lực hạ tầng điện toán đám mây để phục vụ tốt hơn cho các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và trên thế giới. CMC Telecom đang tập trung phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái bảo mật đa cấp, ứng dụng AI vào giám sát và phát hiện mối đe dọa mạng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các tổ chức bảo mật quốc tế để cập nhật và triển khai các giải pháp an ninh mạng tiên tiến nhất cho khách hàng.

Với những bước đi chiến lược, CMC Telecom đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm an ninh mạng uy tín trên thế giới.