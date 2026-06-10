Có 1 con học tiểu học, tôi bắt đầu kiếm thêm từ buổi tối và bất ngờ khi tiết kiệm được hơn 50 triệu sau 1 năm

"Tiền lương đi đâu hết rồi?"

Cách đây khoảng 2 năm, cuộc sống của chị Hương khá giống nhiều phụ nữ có con đang học tiểu học.

Hai vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 24 triệu đồng mỗi tháng. Con trai học lớp 3. Gia đình ở nhà thuê, chi phí sinh hoạt đều đặn và không có khoản nợ lớn nào.

Thế nhưng cuối tháng nào chị cũng thấy tài khoản gần như về 0.

Chị kể:

"Tôi luôn nghĩ thu nhập của mình không thấp. Nhưng nhìn lại thì tháng nào cũng hết tiền. Có tháng còn phải rút quỹ tiết kiệm để bù vào những khoản phát sinh của con".

Một buổi tối cuối năm, khi tổng hợp lại chi tiêu cả năm, chị giật mình nhận ra số tiền tiết kiệm mới chỉ khoảng 8 triệu đồng.

Con số này khiến chị lo lắng.

Con đang lớn dần, chi phí học hành ngày một tăng. Bố mẹ hai bên cũng bắt đầu có tuổi. Nếu gia đình gặp một biến cố bất ngờ, khoản dự phòng gần như không đáng kể.

Không tăng lương được thì tăng nguồn thu

Sau nhiều lần cân nhắc, chị Hương nhận ra mình khó có thể yêu cầu tăng lương ngay lập tức.

Trong khi đó, thời gian buổi tối sau khi con ngủ vẫn còn khá nhiều.

Thông thường, khoảng 9 giờ tối là chị hoàn thành việc nhà. Sau đó chị thường lướt mạng xã hội, xem phim hoặc mua sắm online.

Tổng cộng mỗi tối mất khoảng 2-3 giờ đồng hồ.

"Tôi thử tự hỏi: Nếu dành một phần thời gian này để kiếm thêm thì sao?" - chị nhớ lại.

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu tìm các công việc có thể làm tại nhà.

Tiêu chí của chị rất rõ ràng:

Không phải bỏ vốn lớn. Không ảnh hưởng công việc chính. Không cần thức quá khuya. Có thể làm trong khoảng 2 giờ mỗi tối.

Sau nhiều lần thử nghiệm, chị chọn nhận viết nội dung sản phẩm cho các cửa hàng online và một số website nhỏ.

Ban đầu thu nhập không đáng kể.

- Tháng đầu tiên chị chỉ kiếm được khoảng 1,2 triệu đồng.

- Tháng thứ hai tăng lên gần 2 triệu đồng.

Có những hôm con ốm hoặc công việc cơ quan bận rộn, chị gần như không làm được gì.

Tuy nhiên chị vẫn duy trì đều đặn.

Quy tắc giúp khoản tiền nhỏ thành khoản tiền lớn

Điều khiến chị Hương bất ngờ không phải là số tiền kiếm thêm.

Mà là cách quản lý khoản tiền đó.

Ngay từ đầu, chị lập một tài khoản riêng. Toàn bộ tiền làm thêm được chuyển vào tài khoản này.

- Không dùng để mua sắm.

- Không dùng để du lịch.

- Không dùng để bù chi tiêu gia đình.

"Tôi coi như số tiền đó không tồn tại trong cuộc sống hàng ngày".

Nhờ vậy, khoản tiền bắt đầu tăng lên từng tháng.

Bảng tích lũy thực tế của chị Hương

Thời gian Thu nhập làm thêm Tháng 1 1,2 triệu đồng Tháng 2 1,9 triệu đồng Tháng 3 2,5 triệu đồng Tháng 4 3 triệu đồng Tháng 5 3,5 triệu đồng Tháng 6 4 triệu đồng Tháng 7 4 triệu đồng Tháng 8 4,5 triệu đồng Tháng 9 5 triệu đồng Tháng 10 5 triệu đồng Tháng 11 5,5 triệu đồng Tháng 12 6 triệu đồng

Tổng cộng sau một năm, số tiền tích lũy đạt hơn 50 triệu đồng.

Đây là khoản tiền mà trước đó chị chưa từng nghĩ mình có thể dành dụm được trong một năm.

Khoản tiền 50 triệu đã thay đổi cảm giác của tôi

Điều thú vị là sau khi có khoản dự phòng này, chị Hương không vội tiêu dùng.

Gia đình vẫn sinh hoạt như trước. Con vẫn học trường cũ. Những chuyến du lịch vẫn được cân nhắc kỹ.

Nhưng cảm giác an tâm đã khác.

"Lần đầu tiên tôi thấy mình có vùng đệm tài chính thật sự. Nếu con cần học thêm, nếu bố mẹ cần khám bệnh hay gia đình có việc đột xuất, tôi không còn hoảng sợ như trước".

Theo chị, giá trị lớn nhất của việc kiếm thêm không nằm ở số tiền.

Mà nằm ở việc chủ động hơn với cuộc sống.

Không phải ai cũng cần làm đúng công việc như tôi

Hiện nay, nhiều phụ nữ có con nhỏ đang tạo thêm nguồn thu từ những công việc linh hoạt vào buổi tối:

- Viết nội dung cho website, fanpage.

- Quản lý gian hàng online.

- Chăm sóc khách hàng từ xa.

- Thiết kế đơn giản trên Canva.

- Nhận nhập liệu hoặc xử lý dữ liệu.

- Bán sản phẩm thủ công tự làm.

- Dạy học trực tuyến.

Mỗi công việc chỉ mang lại vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng nếu duy trì đều đặn thì hiệu quả cộng dồn khá đáng kể.

3 bài học tôi rút ra sau 1 năm

Nhìn lại hành trình của mình, chị Hương cho rằng có 3 điều quan trọng nhất.

Thứ nhất, đừng xem thường những khoản thu nhỏ.

2-3 triệu đồng mỗi tháng nghe có vẻ không nhiều, nhưng sau một năm có thể trở thành vài chục triệu đồng.

Thứ hai, phải tách riêng tiền kiếm thêm.

Nếu nhập chung vào tài khoản chi tiêu hàng ngày, rất dễ tiêu hết mà không nhận ra.

Thứ ba, đừng cố kiếm tiền bằng mọi giá.

Nhiều người lao vào làm thêm quá sức rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Điều quan trọng là chọn công việc phù hợp với quỹ thời gian và hoàn cảnh gia đình.

Chị Hương hiện vẫn duy trì thói quen làm thêm khoảng 1-2 giờ mỗi tối sau khi con ngủ.

Khoản tiền tích lũy đã vượt mốc 70 triệu đồng.

"Tôi không giàu lên sau một đêm. Nhưng tôi thấy mình đang đi đúng hướng. Với một người mẹ có con học tiểu học, cảm giác chủ động được tài chính đôi khi còn đáng giá hơn chính số tiền kiếm được".

Và có lẽ đó cũng là điều khiến nhiều phụ nữ bắt đầu tìm kiếm nguồn thu nhập thứ hai: Không phải để làm giàu thật nhanh, mà để cuộc sống bớt phụ thuộc vào một đồng lương duy nhất và có thêm sự bình tĩnh trước những biến động bất ngờ của cuộc sống.