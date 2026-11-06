Có 100 nghìn trong tay, tôi đi chợ trong đúng 10 phút và nấu một mâm cơm khiến cả nhà bất ngờ vì quá xịn

Không cần quá nhiều tiền mới có được một bữa cơm tươm tất. Chỉ cần biết chọn thực phẩm theo mùa, kết hợp nguyên liệu bình dân và phân chia món ăn hợp lý, khoảng 100.000 đồng vẫn có thể chuẩn bị được một mâm cơm đủ món cho cả gia đình.

Với số tiền này, tôi chọn cá rô phi chiên mắm tỏi, thịt băm rang riềng, đậu cô ve xào tỏi và canh cải cúc nấu nấm. Mâm cơm có món cá giòn thơm, món thịt đậm đà, đĩa rau xanh và bát canh thanh nhẹ. Các món không quá cầu kỳ nhưng khi đặt cạnh nhau lại khá hài hòa.

Đi chợ với 100.000 đồng mua những gì?

Cá rô phi: 1 con khoảng 500–600g, giá khoảng 30.000 đồng.

Thịt lợn xay: 150g, khoảng 22.000 đồng.

Đậu cô ve: 300g, khoảng 12.000 đồng.

Cải cúc: 1 bó, khoảng 8.000 đồng.

Nấm rơm hoặc nấm kim châm: 1 phần nhỏ, khoảng 10.000 đồng.

Riềng, tỏi, hành, ớt và gia vị: khoảng 13.000 đồng.

Tổng chi phí dự kiến khoảng 95.000 đồng. Giá thực tế có thể thay đổi tùy khu vực và thời điểm đi chợ, đặc biệt là giá cá và thịt.

Ảnh minh họa

Cá rô phi chiên mắm tỏi

Cá rô phi làm sạch, khứa nhẹ hai bên thân, thấm thật khô rồi chiên vàng. Trong lúc chờ cá chín, pha nước sốt gồm nước mắm, đường, một chút nước lọc, tỏi băm và ớt.

Phi thơm tỏi, đổ phần nước sốt vào đun hơi sánh rồi cho cá đã chiên vào trở nhẹ để gia vị bám đều. Không nên đun quá lâu khiến cá mất độ giòn. Thành phẩm có lớp da vàng, phần thịt bên trong mềm ngọt, bên ngoài phủ nước mắm tỏi thơm đậm đà.

Thịt băm rang riềng

Thịt lợn xay ướp với nước mắm, tiêu và một chút đường. Riềng thái sợi nhỏ hoặc băm vừa phải. Phi thơm hành, cho thịt vào đảo đến khi săn lại rồi thêm riềng, tiếp tục rang cho thịt hơi xém cạnh và dậy mùi thơm.

Món này không cần quá nhiều thịt nhưng vẫn tạo được cảm giác đậm đà cho bữa cơm. Riềng thơm, thịt săn và hơi giòn ở bên ngoài, ăn cùng cơm trắng rất hợp.

Đậu cô ve xào tỏi

Đậu cô ve tước bỏ hai đầu, rửa sạch rồi thái vát. Chần sơ qua nước sôi có chút muối để đậu giữ màu xanh, sau đó vớt ra để ráo.

Phi thơm tỏi, cho đậu vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm gia vị vừa ăn. Không nên xào quá lâu để đậu vẫn giữ được độ giòn và màu sắc bắt mắt.

Canh cải cúc nấu nấm

Cải cúc nhặt sạch, cắt khúc vừa ăn. Nấm rửa nhanh, để ráo. Đun sôi lượng nước vừa đủ, cho nấm vào nấu trước, nêm gia vị rồi thêm cải cúc. Khi rau vừa chín tới thì tắt bếp, rắc thêm chút tiêu.

Bát canh có vị ngọt thanh của nấm, mùi thơm đặc trưng của cải cúc, giúp cân bằng những món chiên và rang đậm vị trên mâm.

Mâm cơm tiết kiệm nhưng không đơn điệu nhờ cách chọn món

Khi nấu ăn với ngân sách hạn chế, không nên dồn quá nhiều tiền vào một món chính rồi những món còn lại trở nên sơ sài. Thay vào đó, có thể chọn một loại cá bình dân, một lượng thịt vừa đủ để chế biến món rang, thêm rau theo mùa và một bát canh thanh nhẹ.

Một mẹo nhỏ là nên làm món chiên và rang trước, sau đó tận dụng thời gian để sơ chế rau, nấu canh và xào đậu. Như vậy, các món có thể hoàn thành gần nhau, không phải để thức ăn nguội quá lâu mới dọn lên bàn.

Với khoảng 100.000 đồng, mâm cơm vẫn có đủ màu sắc, hương vị và dinh dưỡng từ nhiều nhóm thực phẩm. Điều quan trọng không phải là mâm cơm có bao nhiêu món đắt tiền, mà là cách lựa chọn và kết hợp nguyên liệu sao cho cả nhà đều ăn ngon miệng.