Có bắt buộc ai cũng phải đổi bằng lái xe cũ theo mẫu mới trong năm nay hay không?

Mẫu GPLX mới chính thức áp dụng từ 1/1/2025

Khoản 1 Điều 31 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định, từ 01/01/2025 sẽ áp dụng 02 mẫu Giấy phép lái xe mới

Mẫu 1: Được áp dụng từ ngày 1/1/2025 đến hết 31/12/2025 theo mẫu số 01 tại Phụ lục XXIV Thông tư này.

Mẫu 2: Được áp dụng từ 1/1/2026 theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Có bắt buộc phải đổi bằng lái xe cũ theo mẫu mới từ 1/1/2025 không?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, từ ngày 1/1/2025, người có giấy phép lái xe được đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

- Trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Mặt khác, giấy phép lái xe được cấp trước ngày 01/01/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Như vậy, theo quy định trên, khi mẫu bằng lái xe mới được áp dụng từ ngày 01/01/2025, nếu bằng lái xe cũ cấp trước 01/01/2025 không thuộc các trường hợp cấp đổi nêu trên thì không phải tiến hành đổi sang mẫu mới theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Lưu ý các bằng lái xe có thời hạn: Nếu từ ngày 1/1/2025 mà bằng lái xe cũ cấp trước 01/01/2025 đã hết hạn thì sẽ tiến hành cấp đổi theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Và theo Khoản 2 Điều 62, Khoản 1 Điều 89 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, mẫu bằng lái xe sau khi cấp đổi sẽ là mẫu mới.

Hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe online tại nhà nhanh nhất năm 2025?

Dưới đây là hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe online tại nhà nhanh nhất năm 2025:

Bước 1: Truy cập https://dvc4.gplx.gov.vn/p/hom...

Bước 2 : Chọn "Đổi giấy phép lái xe"

Bước 3 : Đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ công Quốc gia hoặc tài khoản VNeID.

Bước 4 : Điền thông tin yêu cầu, tra cứu giấy khám sức khoẻ, tải ảnh chân dung, ảnh GPLX, ảnh căn cước công dân theo yêu cầu.

Bước 5 : Nhập thông tin liên hệ gồm: Số điện thoại, email

Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ thông tin hồ sơ, người dân sẽ chuyển sang mục thông tin nhận kết quả. Chọn mục nhận kết quả tại nhà và điền đầy đủ thông tin người nhận.

Sau khi nộp hồ sơ đổi GPLX thành công, người dân có thể tra cứu trạng thái hồ sơ sẽ có quá trình tiếp nhận, xử lý và ngày hẹn trả kết quả.

Người dân sẽ nhận được email yêu cầu thanh toán phí hồ sơ là 150.000 VNĐ. Thời hạn xử lý đổi giấy phép lái xe online sẽ vào khoảng 10 ngày và khi nhận bằng mới giao tại nhà, người dân sẽ phải nộp lại GPLX cho nhân viên bưu điện.