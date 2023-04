Cô chủ của Lamydesign: Học thiết kế nội thất những rẽ ngang thiết kế thời trang

20 tuổi khởi nghiệp chỉ với… niềm đam mê

‏Hiện nay, thị trường thời trang trong nước có không ít local brand. Lamy cũng là một local brand nhưng đã tạo được những điểm nhấn khác biệt không bị hòa lẫn. Mỗi một sản phẩm của Lamy hướng đến phong cách tinh tế, lãng mạn và sang trọng. Các sản phẩm được làm ra đều phải theo sát các tiêu chí: Chất liệu sang trọng, phom dáng thoải mái để người mặc đạt được cảm giác dễ chịu và tự tin nhất. Kỳ vọng của Lamy dành cho mỗi người phụ nữ khi diện lên mình trang phục của Lamydesign sẽ luôn mang một khí chất đặc biệt, toả sáng và tự tin ở mỗi nơi mình xuất hiện. ‏

‏Cô gái trẻ Trang My bắt đầu kinh doanh cửa hàng thời trang từ khi 18 tuổi, nhưng thương hiệu Lamydesign chính thức ra đời khi Trang My sinh bé gái đầu tiên. Vừa làm mẹ vừa khởi nghiệp với thời trang ở độ tuổi 20 là một thử thách rất lớn với một cô gái trẻ. "Lamy chính là cụm từ được ghép từ tên cô con gái đầu lòng của mình (Lam) và tên mẹ mình đặt cho mình (My), cũng vì lẽ đó mà với mình nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn và thiêng liêng", nhà thiết kế nữ tâm sự.‏

‏Theo Trang My cái khó nhất không phải là việc kết hợp các yếu tố vào với nhau mà là cách truyền tải cho khách hàng hiểu đúng về tính ứng dụng cao của từng dòng sản phẩm. Điều Lamy muốn đem tới cho khách hàng ở đây khi nói về tính ứng dụng kết hợp với các giá trị mà ngôn ngữ thời trang màn đến cho mỗi người phụ nữ khi sử dụng nó. ‏



‏Với một sản phẩm thuộc dòng thanh lịch, sang trọng và quyến rũ, mọi người có thể sử dụng được trong rất nhiều dạng sự kiện khác nhau: từ một buổi hẹn hò, một bữa tiệc sinh nhật, một lời mời đám cưới, khai trương, thậm chí có thể góp mặt trong các buổi chụp hình kỉ niệm hoặc mang đi du lịch, và có thể được sử dụng qua nhiều năm khác nhau mà không hề bị cũ, bị chán. Đa số mọi người khi nhắc đến ứng dụng cao thường mong muốn một sản phẩm vừa đi tiệc được lại vừa đi làm hàng ngày vừa đi chơi, mà để giữ được nét sang trọng và quyến rũ riêng thì chắc chắn không thể sử dụng ở nhiều hoạt cảnh quá khác nhau như vậy.‏

‏Chính vì thế Lamy có 2 dòng sản phẩm: 1 dòng sản phẩm chuyên dành cho việc đi tiệc ưu tiên các chất liệu mang tính sang trọng như ren, organza và lụa, 1 dòng sản phẩm đơn giản thường ngày được sử dụng các chất liệu mang tính thoải mái và bền màu như là chất thô mịn và các chất sợi tổng hợp thoáng mát, ít nhàu.‏

Thời trang cần sáng tạo, bay bổng nhưng kinh doanh cần cái đầu tỉnh táo

‏Thời trang luôn mang tính quay vòng, nhưng mỗi vòng lặp lại đều có những thay đổi phù hợp với thời đại. Xu hướng thời trang hiện tại thay đổi rất nhanh, các trend thịnh hành tính theo quý, theo năm chứ không còn như ngày xưa là tính bằng thập kỷ. Là một thương hiệu thời trang, Lamy luôn phải cố gắng để giữ cho mình vừa không bị lỗi thời nhưng cũng không được để bị hoà lẫn với thị trường chung, nét cá tính riêng của thương hiệu là điều bắt buộc phải gìn giữ được qua năm tháng. Vì lẽ đó một năm Lamy cho ra từ hai đến ba bộ sưu tập lớn theo mùa, ngoài ra mỗi quý đều có những bộ sưu tập nhỏ theo từng dịp đặc biệt.‏

‏Và để duy trì sự sáng tạo trong bất kì ngành nghề nào cũng cần có một trạng thái ổn định và thoải mái nhất. Trong thời trang cũng thế, Trang My cho rằng, cần không ngừng chuyển động và nâng cấp bản thân, nguồn cảm hứng luôn đến từ những điều nhỏ bé quanh ta, nếu như chỉ ngồi 1 chỗ chờ thì nó sẽ không bao giờ đến. Giống như việc, định kỳ hàng năm Trang My đều ra mắt những bộ sưu tập mới để khách hàng cảm nhận được sự thay đổi trong sáng tạo nhưng vẫn mang những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Đó chính là sự dài lâu giữa một thương hiệu và khách hàng của mình.‏

‏Bước chân vào thế giới thời trang đã gần một thập kỉ, trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi trong nghề Trang My cho rằng những kinh nghiệm đó đều là những bài học quý giá.‏

‏ "Mình bắt đầu Lamy từ con số 0 tròn trĩnh, tính đến nay cũng đã 9 năm rồi. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, mình học được rằng khi mình lên được đỉnh vinh quang thì đừng quá tự tin rằng mình sẽ không trượt xuống vực. Và ngược lại khi mình ở dưới đáy vực, đừng quá tự ti và bi quan rằng mình không thể leo lên làm lại từ đầu. Chỉ cần không đánh mất bản thân và không ngừng nỗ lực thì đâu đó vẫn sẽ luôn có một chỗ đứng cho chính mình."‏

‏Trong kinh doanh luôn cần một cái đầu tỉnh táo nhưng sáng tạo nghệ thuật lại cần sự bay bổng. Trang My cho rằng cần biết cân bằng giữa khả năng sáng tạo với nhu cầu thực tế của khách hàng. Kinh doanh bất cứ ngành gì cũng cần dòng tiền để vận hành và sống sót, nếu cảm thấy giấc mơ của mình không đủ sức bảo vệ thương hiệu thì bắt buộc mình phải tìm cách thay đổi để tồn tại.‏

‏Trang My mong muốn Lamy luôn được nhớ mãi về sự tử tế, về hoài bão và những giấc mơ ngọt ngào. Từ các cô gái trẻ cho đến những người phụ nữ trưởng thành, muốn diện đồ xinh đẹp, tinh tế, sang trọng mà không phải chịu sự gồng mình hay gò bó, lúc nào cũng nhẹ nhàng - thanh thoát - tự do thì luôn nhớ đến thương hiệu Lamy để đồng hành. Ước mơ nhỏ bé và hơi khác thường, nhưng thực sự đó là tất cả những gì nhà thiết kế trẻ mong muốn làm được từ tận trái tim.‏

‏"Mình có một tình yêu mãnh liệt với mọi thứ đẹp đẽ trên đời, mỗi khoảnh khắc trọng đại hay mỗi chuyến đi xa để giữ lại được hình ảnh trọn vẹn nhất thì khó có thể thiếu một bộ trang phục hoàn mỹ. Chắc có lẽ đó là động lực lớn giúp mình không thể từ bỏ ‘con đường tơ lụa’ này được."‏