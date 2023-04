Cô dâu An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng nhà 2 triệu USD ở New York

Samuel Kin Lam, sinh ra tại New York, là người Mỹ gốc Hoa. Anh tốt nghiệp đại học Harvard, hiện đang làm Co-founder kiêm kỹ sư cho website lập trình tại Mỹ. Tuyết Nhi, sinh ra tại Long Xuyên, An Giang, trước đây cô từng đi du học University of Houston (Texas, Mỹ). Số phận đã giúp cho Sam - Nhi gặp nhau trong chuyến đi chơi cách đây 5 năm.

Tuyết Nhi - Samuel Lam trong đám cưới "trăm tỷ" từng gây sốt mạng xã hội

Thời điểm đó, Nhi đặt vé bay đến Boston để thăm bạn thân. Trùng hợp, Sam cũng được một người bạn hối thúc rủ về Boston chơi. Cùng có mặt tại quán nhậu vào tối thứ 6, Sam - Nhi lướt qua nhau như định mệnh. Đến tối thứ 7, cả hai đi sang một quán khác thì lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa.

"Bạn thân anh lại bắt chuyện và nắm tay mình - kết nối với tay Sam. Lúc ấy anh ngại ngùng hỏi mình: Liệu chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau không? Số điện thoại em là gì?", Nhi nhớ lại thời điểm cả hai gặp nhau.

Còn Sam, trong giây phút đứng trước cô gái xinh đẹp có má lúm đồng tiền, anh bối rối tự hỏi: “Nhỡ đâu cô ấy đưa mình số giả thì sao nhỉ?”. Sợ không thể liên lạc lại với Nhi, Sam mạnh dạn hỏi thêm tài khoản Facebook, Instagram… của cô.

Mối tình 5 năm của cả hai có nhiều kỷ niệm ngọt ngào, lãng mạn

Sam tốt nghiệp ĐH Harvard, hiện đang làm kỹ sư phần mềm.

Sau ngày hôm đó, Sam mở lời bắt chuyện, mời Nhi đi ăn trưa. Khi ấy, cả hai biết trong lòng đã dành cho đối phương tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Cuối năm 2018, giữa khung cảnh pháo hoa chào đón năm mới sáng rợp trời, Sam lấy ra một chiếc hộp, bên trong có đồng hồ và hỏi Nhi: “Em có muốn làm bạn gái anh không?”. Cô xúc động, gật đầu đồng ý.

Tình yêu của cặp đôi trẻ nhận được sự tác thành từ hai phía gia đình. Nhi đưa Sam về An Giang ra mắt gia đình, đồng thời dẫn anh đi thăm thú nhiều cảnh đẹp Việt Nam. Cả hai cùng nhau ngắm biển, thả đèn hoa đăng ở Hội An, mở tiệc nướng ngoài trời. Chàng trai người Mỹ nỗ lực tìm hiểu, học tiếng Việt, văn hóa Việt Nam để nói chuyện với gia đình Nhi.

“Sam không biết ăn nước mắm, nên mình có nói, nếu muốn ăn đồ ở nhà do Nhi nấu thì phải thích nghi, không thì Nhi không nấu cho đâu. Thế là từ đó Sam yêu thích nước mắm luôn”, Nhi kể.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu An Giang

Chuỗi đám cưới trăm tỷ, cô dâu mặc 11 bộ váy

5 năm yêu của Tuyết Nhi - Samuel Lam kết thúc bằng 3 đám cưới ngọt ngào với 3 concept khác nhau gồm: đám cưới tại New York, đám cưới đậm chất miền Tây tại quê nhà An Giang và đám cưới lung linh tổ chức tại “Khu vườn của ba mẹ”.

Chuỗi đám cưới được tổ chức tại cả New York lẫn quê nhà.

Vì đang ở Mỹ nên toàn bộ quá trình lên ý tưởng, khâu chuẩn bị, Nhi kết nối từ xa với đội tổ chức sự kiện dưới sự hỗ trợ của gia đình. Trong đó, đám cưới truyền thống được cô chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Đặc biệt, Tuyết Nhi còn lên ý tưởng thiết kế 11 bộ váy cưới khác nhau với các nhà thiết kế nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có 2 bộ áo dài truyền thống của người Hoa - người Việt.

“Mình rất yêu thích và tự hào về nét đẹp Việt Nam … Việc chuẩn bị không gặp khó khăn vì mọi người làm việc khá tốt và bài bản. Có điều hơi tiếc vì đám cưới không dùng hoa sen được vì sen khó giữ tươi”, Nhi nói.

Tuyết Nhi - Samuel Lam hiện đang sống ở New York

Cũng tại buổi lễ vu quy ở An Giang, ông Nguyễn Thanh Sử - cha Tuyết Nhi đã trao cho con gái của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) và 1 căn nhà mặt đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Anh trai cô dâu tặng chiếc xe G63 tại New York. Ngoài ra, nhà trai cũng trao cho cô dâu một căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York cùng những món trang sức và séc trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Gia đình Tuyết Nhi sở hữu công ty kinh doanh xe gắn máy có tiếng tại An Gaing

Nhận số quà hồi môn giá trị, Tuyết Nhi có đôi phần bất ngờ bởi, chỉ có vài món quà cô được ba mẹ dặn trước.

“Mình không nghĩ được nhiều người biết tới vì số quà hồi môn này. Theo truyền thống Ceremony ở Việt Nam, gia đình phải đọc rõ ràng chi tiết trước mặt 2 họ. Mình sợ mọi người hiểu lầm là “show up” (khoe của), tuy nhiên mình và gia đình không có ý này. Hai đứa rất may mắn nhưng cảm thấy cần cố gắng gấp nhiều lần để xứng đáng với tình yêu thương của ba mẹ”, Nhi nói.

Hiện Tuyết Nhi và Sam đang sinh sống ở New York, có thời gian vẫn bay về Việt Nam thăm gia đình thường xuyên. Nói về kế hoạch sử dụng số quà hồi môn, Nhi cho biết: “Hiện 2 đứa đã sử dụng căn nhà ở New York và chiếc xe G63 từ 2 bên gia đình. Số quà còn lại mình và anh vẫn chưa biết sử dụng như thế nào cho hợp lý nên vẫn còn đang suy tính kỹ càng”.

Ảnh: NVCC