Cô dâu Tiên Nguyễn đẹp miễn chê bên chồng gốc Dubai, soi cận 2 chiếc vòng trên cổ mà loá cả mắt

Sau khi hoàn tất các nghi thức bên trong biệt thự của gia đình, Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - nắm tay hôn phu bước ra cổng, mỉm cười rạng rỡ trong vòng vây của ống kính và quan khách.

Tiên Nguyễn lựa chọn áo dài màu kem nền nã, họa tiết thêu tinh xảo cùng mấn đồng điệu, tạo tổng thể thanh lịch nhưng vẫn toát khí chất sang trọng đặc trưng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng làm lộ rõ đường nét hài hòa, đúng chuẩn hình ảnh nàng dâu trâm anh thế phiệt. Bên cạnh đó, chú rể Justin Cohen cũng diện áo dài truyền thống tông màu đồng điệu với vợ, visual tân lang tân nương xứng đôi vừa lứa.

Một chi tiết được chú ý không kém chính là trang sức mà Tiên Nguyễn sử dụng trong buổi lễ. Sợi dây kim cương lấp lánh trên cổ cô dâu trở thành tâm điểm, ánh sáng phản chiếu khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Kết hợp cùng bó cưới sang trọng, tổng thể diện mạo của Tiên Nguyễn vừa tinh tế vừa đủ sức tạo dấu ấn đậm nét trong ngày trọng đại.

Tiên Nguyễn được bố mẹ dẫn ra tận cổng biệt thự. Cô và ông xã ngoại quốc tươi cười rạng rỡ, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Đôi tân lang tân nương cùng với vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nán lại chụp ảnh trước cổng biệt thự. Sau đó Tiên Nguyễn được Justin hộ tống lên chiếc Rolls-Royce ra về nhà chồng.

