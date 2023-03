Cơ điện lạnh (REE) đặt mục tiêu lợi nhuận ròng 2023 lập đỉnh mới, riêng lãi mảng phát triển bất động sản cao gấp 6 lần

CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE) đã công bố báo cáo thường niên 2022. Đáng chú ý, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 10.962 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với năm 2022. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng đạt 2.700 đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ.

Xét riêng các mảng hoạt động:

Mảng năng lượng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu dự kiến đạt 5.198 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.351 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 19% so với thực hiện trong năm trước. Việc đề xuất một kế hoạch kinh doanh thận trọng đối với mảng năng lượng do REE đánh giá bối cảnh tiềm ẩn những khó khăn về vĩ mô và địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài, các điều kiện thủy văn được dự báo sẽ trở nên bất lợi hơn và tỷ trọng alpha được điều chỉnh lên mức 95% - 100%. Hiện REE đã sở hữu danh mục tài sản mà các nhà máy thủy điện chiếm hơn 50% tổng công suất lắp đặt. Ngoài ra, khung giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp có hiệu lực từ ngày 7/1/2023 là một tín hiệu tích cực cho thị trường, song mức giá thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, đặt ra rất nhiều thử thách cho các dự án điện năng lượng tái tạo nhằm đạt được mức sinh lời kỳ vọng và do vậy có thể sẽ khiến tốc độ phát triển các dự án mới chững lại.

Ở khía cạnh khác, những bất ổn trong tình hình vĩ mô và thị trường tài chính sẽ ảnh hưởng đến nền lãi suất, do vậy các công ty có mức dư nợ cao trong danh mục của REE như Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) hay Phong điện Thuận Bình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc quản trị tình hình tài chính.

Cũng trong năm 2023, REE Energy sẽ tiếp tục tập trung vào việc gia tăng danh mục tài sản thêm 100 MW, chủ yếu vào các dự án năng lượng tái tạo theo định hướng chiến lược của Quy hoạch Điện 8, đồng thời tận dụng cơ hội M&A, phát triển dự án mới khi QHĐ 8 chính thức được ban hành.

Trái ngược, REE đặt nhiều kỳ vọng cho mảng bất động sản trong năm 2023. với chỉ tiêu doanh thu 2.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 930 tỷ đồng; lần lượt tăng 115% và 61% so với năm trước.

Hiện mảng bất động sản của REE gồm phát triển bất động sản và cho thuê văn phòng. Trong đó, mảng phát triển bất động sản được công ty kỳ vọng sẽ đạt kết quả đột biến trong năm nay với mức doanh thu 1.144 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 405 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 6 lần năm ngoái.

Theo đó, REE Land sẽ hoàn thiện khâu đền bù giải phóng mặt bằng và xin giấy phép xây dựng đối với Dự án Nhà ở Thương mại Phú Hội. Đối với Dự án Nhà ở Thương mại Bồ Xuyên, REE Land cam kết sẽ hoàn thành việc bán 100% các sản phẩm nhà ở thấp tầng của dự án trong năm. REE Land cũng sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất mới để mở đường cho việc phát triển các dự án mới trong tương lai.

Với phân khúc cho thuê, REE lên kế hoạch các tòa nhà văn phòng đạt tỷ lệ lấp đầy là 98,5%.

Tại mảng cơ điện lạnh, REE đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở mức 20% lên 3.383 tỷ đồng, tướng ứng LNST kỳ vọng đạt 160 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư công, đầu tư phân xưởng nhà máy mới và du lịch - khách sạn sẽ là những phân khúc trọng tâm.

Với mảng nước & môi trường cụ thể hơn là REE Water, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 335 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm ngoái.

Nhìn lại 2022, ban lãnh đạo đánh giá là năm Tập đoàn REE đạt kết quả cao nhất kể từ khi cổ phần hóa năm 1993 – và đây là kết quả của việc đầu tư tích lũy từ nhiều năm. Cụ thể, doanh thu 9.372 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.693 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, vượt 31% so với kế hoạch và là con số kỷ lục.