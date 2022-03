Cơ điện lạnh (REE): Mảng năng lượng tăng trưởng thần tốc vượt qua cơ điện lạnh, doanh thu tăng 152% mang về gần 3.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên năm 2021 mới công bố của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), bất chấp các hoạt động diễn ra trong bối cảnh tình hình giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch COVID-19, REE đạt kết quả doanh thu hợp nhất 5.810 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.855 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3% và 13,9% so với năm 2020.



Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, mảng Năng lượng ghi nhận một năm với kết quả kinh doanh vượt trội phần lớn nhờ vào tình hình thủy văn khả quan và hoạt động trọn năm của danh mục 86 MWp dự án điện mặt trời áp mái vận hành thương mại từ cuối năm 2020, cùng với tình hình hoạt động ổn định của mảng Nước.



Mảng Cho thuê Văn phòng tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy cao mặc dù đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đã mang lại nhiều thay đổi trong cách thức thuê văn phòng của khách hàng.

Các kết quả khả quan này đã bù đắp một phần cho hoạt động kinh doanh chững lại của mảng Cơ Điện Lạnh khi hầu hết các dự án xây dựng trên toàn quốc phải tạm ngừng do dịch bệnh và tình hình cạnh tranh khốc liệt trên thị trường máy điều hòa không khí.

Trong khi đó, các dự án mới của mảng Phát triển Bất động sản hiện chỉ đang trong giai đoạn triển khai ban đầu nên chưa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

Bảng cân đối kế toán của REE thể hiện sức mạnh tài chính với tổng vốn chủ sở hữu đạt 13.302 tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm ngoái. Nợ vay ròng hợp nhất đạt 9.230 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021, tương đương với mức đòn bẩy ròng 56,4% - tăng 26,8% so với mức 29,6% trong năm 2020 do việc giải ngân các khoản vay mới cho dự án điện gió Trà Vinh V1-3 tại Công ty Mẹ và cho các dự án điện gió Lợi Hải 2 và Phú Lạc 2 tại CTCP Phong Điện Thuận Bình, cùng với việc hợp nhất CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình từ Quý 2 năm nay.

Các hoạt động nổi bật trong năm

Về mảng năng lượng, REE tham gia vào mảng Năng lượng từ năm 2010 và hiện đang sở hữu danh mục tài sản trải rộng từ thủy điện, điện gió, điện mặt trời cùng với các nhà máy nhiệt điện than đã phát triển từ lâu. Tổng công suất lắp đặt đạt 2.734 MW, trong đó công suất thực sở hữu đạt 978 MW. Danh mục các nhà máy điện của Tập đoàn hiện đang đóng góp gần 12 tỷ kWh vào tổng sản lượng điện năng toàn quốc.

REE đã giảm đáng kể các khoản đầu tư vào mảng nhiệt điện than, hướng theo sáng kiến Tuyên bố chung toàn cầu về chuyển dịch từ than sang năng lượng sạch - một trong sáu sáng kiến mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP26. Năm qua, REE đã giảm sở hữu tại Nhiệt điện Than Quảng Ninh (QTP) từ 8,04% xuống chỉ còn 0,98% và dự kiến sẽ thoái vốn phần còn lại trong thời gian sắp tới.

Cụ thể hơn, về thuỷ điện, trong năm 2021, Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) đã nâng sở hữu tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) lên 50,5%. Theo bà Mai Thanh, việc nâng sở hữu lên mức cổ phần kiểm soát cho phép REE tham gia tích cực và chủ động hơn vào các quyết định chiến lược của VSH. Dự án nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum chính thức vào vận hành từ tháng 4/2021 sau hơn 12 năm xây dựng và đóng góp hơn 976 triệu kWh sản lượng điện năng tính đến thời điểm cuối năm 2021.

Về điện gió, 3 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất đạt 102 MW - bao gồm nhà máy điện gió Trà Vinh V1-3 (48 MW - Trà Vinh), Lợi Hải 2 (28,9 MW - Ninh Thuận) và Phú Lạc 2 (26 MW - Bình Thuận) đã được đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng 10/2021. Mức giá bán điện ưu đãi cố định của các nhà máy là 9,8US Cents/kWh (đối với dự án Trà Vinh V1-3) và 8,5US Cents/kWh (đối với hai dự án còn lại).

Đối với các dự án điện mặt trời áp mái, 93 MWp đã được triển khai xây dựng và đóng góp vào tỷ trọng sử dụng năng lượng sạch của nhiều doanh nghiệp

Mảng cơ điện lạnh của REE đã lấy lại động lực tăng trưởng vào các tháng cuối năm với tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 3.757 tỷ đồng, tăng 60,7% so với cùng kỳ, làm tiền đề tạo doanh thu và lợi nhuận cho năm 2022.

Mảng nước, Công ty TNHH Nước sạch REE (REE Water) đã mua lại 65% cổ phần trong Công ty TNHH TK Cộng nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động trong ngành nước của REE Water.

Trong mảng Phát triển Bất động sản, Công ty TNHH Bất động sản REE (REE Land) cùng SaigonRes hợp tác phát triển dự án Khu dân cư Phú Hội tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô sử dụng đất 7,9 ha. Ngoài ra, REE Land đã thoái vốn thành công tại VIID, ghi nhận khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần tương ứng 163 tỷ đồng.

Bà Mai Thanh cho biết, "Đối với mỗi lĩnh vực hoạt động, mục tiêu chiến lược của chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào việc gia tăng mạnh mẽ danh mục tài sản của Tập đoàn, đẩy mạnh đầu tư nâng quy mô, công suất của lĩnh vực Năng lượng và Nước, mở rộng diện tích văn phòng thương mại và xây dựng quỹ đất để phát triển dự án".

Trong năm nay, tiến trình chuyển đổi số cũng sẽ được đẩy mạnh hơn khi REE nghiên cứu đầu tư vào các dự án công nghệ sáng tạo tiềm năng. REE đã hợp tác với Zone Startups Vietnam nhằm mục đích khám phá các dự án công nghệ sáng tạo triển vọng cao và sẽ xúc tiến việc đầu tư vào những dự án phù hợp với hệ sinh thái hiện hữu của Tập đoàn.

