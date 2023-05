Cổ đông HDBank đón tin vui cổ tức tiền mặt ngay sau ĐHCĐ

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt dự kiến là ngày 30/5/2023. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông dự kiến là 12/06/2023.

Trước đó, chia sẻ với nhà đầu tư tại sự kiện Hội nghị Nhà đầu tư Quý 1/2023, ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, ngân hàng đã nỗ lực tăng tốc hoàn thành sớm các thủ tục để cổ đông có thể nhận được cổ tức bằng tiền mặt nhanh nhất, có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, một phương án được đánh giá hài hòa cả những người theo trường phái “tiền mặt là vua” và những nhà đầu tư muốn nhận cổ phiếu để tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng mạnh mẽ và bền vững của giá trị doanh nghiệp hiện nay. Một thống kê cho thấy, trong 10 năm gần nhất nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu HDB đạt được lợi suất đều đặn khoảng 20% mỗi năm, vượt trội so với tốc độ tăng trưởng kép của VNIndex cũng như rổ VN30.

Sau khi hoàn thành phương án nêu trên vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên 29.276 tỷ đồng. Mức cổ tức cao năm nay có được kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong năm 2022. Vượt lên những khó khăn chung của nền kinh tế, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt trên 10.268 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch. Chỉ số ROE đạt 23,5%; ROA đạt 2,1% đều cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tiếp đà phát triển mạnh mẽ của năm 2022, quý 1/2023, HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực hơn kỳ vọng của thị trường, với lợi nhuận trước thuế đạt 2.743 tỷ đồng. Đáng chú ý, các tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu, tỷ lệ sinh lời tiếp tục duy trì ở mức tốt trong ngành. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II của HDBank đạt 12,5%, trong đó tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 10%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,8% và riêng lẻ là 1,5%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành (khoảng 2,9% đến cuối tháng 2/2023). Chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả, với tỷ lệ chi phí/thu nhập ở mức 34,6% cải thiện mạnh từ mức 39,3% cuối năm 2022.